Київ
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16A A

Амінокислоти та їх похідні

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A16ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16AІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16A AАмінокислоти та їх похідні
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Стимол®
Стимол®
Розчин оральний 1 г/10 мл пакетик 10 мл №18
Біокодекс
від 712,70 грн
в 787 аптеках
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Гептрал®
Гептрал®
Таблетки кишково-розчинні 500 мг блістер №20
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від 1265,00 грн
в 752 аптеках
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Гепаметіон®
Гепаметіон®
Таблетки кишково-розчинні 500 мг блістер №20
Артеріум Лтд
від 736,64 грн
в 719 аптеках
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Метакартин
Метакартин
Розчин оральний 2 г/10 мл флакон 10 мл №10
Уорлд Медицин
від 455,04 грн
в 615 аптеках
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Геп-Арт®
Геп-Арт®
Таблетки кишково-розчинні 400 мг блістер №20
Фармак
від 762,18 грн
в 566 аптеках
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Лекарніта
Лекарніта
Розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі
від 411,00 грн
в 504 аптеках
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Карнівіт® екстра
Карнівіт® екстра
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл флакон скляний 5 мл №5
Юрія-Фарм
від 472,85 грн
в 449 аптеках
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Алкарніт
Алкарніт
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 5 мл №5
Лекхім-Харків
від 269,50 грн
в 434 аптеках
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Гептрал®
Гептрал®
Порошок ліофілізований для розчину для ін'єкцій 500 мг флакон з розчинником в ампулах по 5 мл №5
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від 1157,60 грн
в 432 аптеках
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Адемта
Адемта
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон з розчинником 5 контурна чарункова упаковка №5
Уорлд Медицин
від 984,22 грн
в 396 аптеках
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Кардонат L-карнітин
Кардонат L-карнітин
Розчин оральний 200 мг/мл контейнер 100 мл з мірної ложкою або шприцом мірним №1
Сперко Україна
від 250,05 грн
в 376 аптеках
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Гепадиф®
Гепадиф®
Капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
від 570,00 грн
в 359 аптеках
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Агвантар
Агвантар
Розчин для орального застосування 20 % контейнер 100 мл №1
Ерсель Фарма Україна
від 292,10 грн
в 349 аптеках
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Стеатель
Стеатель
Розчин оральний 1 г/10 мл флакон 10 мл №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від 558,51 грн
в 327 аптеках
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Метакартин
Метакартин
Розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Уорлд Медицин
від 393,40 грн
в 298 аптеках
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Глутамінова кислота
Глутамінова кислота
Таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 42,82 грн
в 295 аптеках
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Лікартін-Н
Лікартін-Н
Розчин для ін'єкцій 400 мг/мл ампула поліетиленова 5 мл №5
ООО "Фармасел"
від 789,31 грн
в 294 аптеках
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Алміба
Алміба
Розчин оральний 100 мг/мл флакон 10 мл №10
Grand Medical Group
від 389,00 грн
в 286 аптеках
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Левокарнітин
Левокарнітин
Розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Лубнифарм
від 368,30 грн
в 285 аптеках
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