Київ
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16A A
Амінокислоти та їх похідні
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A16
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16A
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16A A
Амінокислоти та їх похідні
A16A A01
Левокарнітин
A16A A02
Адеметіонін
A16A A03
Глутамін
A16A A10**
Цитрулін
A16A A20**
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Стимол®
Розчин оральний 1 г/10 мл пакетик 10 мл №18
Біокодекс
від
712,70
грн
в 787 аптеках
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Гептрал®
Таблетки кишково-розчинні 500 мг блістер №20
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від
1265,00
грн
в 752 аптеках
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Гепаметіон®
Таблетки кишково-розчинні 500 мг блістер №20
Артеріум Лтд
від
736,64
грн
в 719 аптеках
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Метакартин
Розчин оральний 2 г/10 мл флакон 10 мл №10
Уорлд Медицин
від
455,04
грн
в 615 аптеках
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Геп-Арт®
Таблетки кишково-розчинні 400 мг блістер №20
Фармак
від
762,18
грн
в 566 аптеках
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Лекарніта
Розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі
від
411,00
грн
в 504 аптеках
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Карнівіт® екстра
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл флакон скляний 5 мл №5
Юрія-Фарм
від
472,85
грн
в 449 аптеках
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Алкарніт
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 5 мл №5
Лекхім-Харків
від
269,50
грн
в 434 аптеках
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Гептрал®
Порошок ліофілізований для розчину для ін'єкцій 500 мг флакон з розчинником в ампулах по 5 мл №5
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від
1157,60
грн
в 432 аптеках
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Адемта
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон з розчинником 5 контурна чарункова упаковка №5
Уорлд Медицин
від
984,22
грн
в 396 аптеках
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Кардонат L-карнітин
Розчин оральний 200 мг/мл контейнер 100 мл з мірної ложкою або шприцом мірним №1
Сперко Україна
від
250,05
грн
в 376 аптеках
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Гепадиф®
Капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
від
570,00
грн
в 359 аптеках
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Агвантар
Розчин для орального застосування 20 % контейнер 100 мл №1
Ерсель Фарма Україна
від
292,10
грн
в 349 аптеках
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Стеатель
Розчин оральний 1 г/10 мл флакон 10 мл №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від
558,51
грн
в 327 аптеках
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Метакартин
Розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Уорлд Медицин
від
393,40
грн
в 298 аптеках
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Глутамінова кислота
Таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
42,82
грн
в 295 аптеках
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Лікартін-Н
Розчин для ін'єкцій 400 мг/мл ампула поліетиленова 5 мл №5
ООО "Фармасел"
від
789,31
грн
в 294 аптеках
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Алміба
Розчин оральний 100 мг/мл флакон 10 мл №10
Grand Medical Group
від
389,00
грн
в 286 аптеках
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Левокарнітин
Розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Лубнифарм
від
368,30
грн
в 285 аптеках
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ліофіл. д/р-ну д/ін.
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пор. ліофіл. д/п р-ну д/ін.
пор. ліофіл. д/р-ну д/ін.
пор. шип. д/п орал. р-ну
р-н д/орал. застос.
р-н д/ін.
р-н орал.
табл. в/о
табл. жув.
табл. кишково-розч.
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400 мг/мл
500 мг
942.05 мг
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