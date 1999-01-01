Київ
Амінокислоти та їх похідні
A16A A20**
Комбінації
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A16
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16A
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16A A
Амінокислоти та їх похідні
A16A A20**
Комбінації
Сортування:
По популярності
Фільтр
Гепадиф®
Капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
від
570,00
грн
в 359 аптеках
Знайти в аптеках
Гепадиф®
Порошок для розчину для ін'єкцій 942,05 мг флакон №5
ВАЛАРТІН ФАРМА
від
1186,07
грн
в 18 аптеках
Знайти в аптеках
Гепадиф®
Капсули блістер №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Гепадиф®
Капсули блістер №50
ВАЛАРТІН ФАРМА
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Гепадиф®
Порошок для розчину для ін'єкцій 942,05 мг флакон №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
капс.
пор. д/р-ну д/ін.
Дозування
942.05 мг
Пакування
блістер
фл.
Кількість штук в упаковці
1
5
10
30
50
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню