Київ
Амінокислоти та їх похідні
A16A A20**

Комбінації

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A16ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16AІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16A AАмінокислоти та їх похідні
A16A A20**Комбінації
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Гепадиф®
Гепадиф®
Капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
від 570,00 грн
в 359 аптеках
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Гепадиф®
Гепадиф®
Порошок для розчину для ін'єкцій 942,05 мг флакон №5
ВАЛАРТІН ФАРМА
від 1186,07 грн
в 18 аптеках
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Гепадиф®
Гепадиф®
Капсули блістер №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Немає в наявності
Гепадиф®
Гепадиф®
Капсули блістер №50
ВАЛАРТІН ФАРМА
Немає в наявності
Гепадиф®
Гепадиф®
Порошок для розчину для ін'єкцій 942,05 мг флакон №1
ВАЛАРТІН ФАРМА
Немає в наявності
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