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Агвантар розчин для орального застосування 20 % контейнер 100 мл, №1 - Київ (143910) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 410 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
375,99
Економія: -79,34 грн
296,65 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
427,00
Економія: -130,50 грн
296,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
427,00
Економія: -130,50 грн
296,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (20)
327,39 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (30)
335,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
333,21 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
416,50
Економія: -120,00 грн
296,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
427,00
Економія: -130,50 грн
296,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
427,00
Економія: -130,50 грн
296,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
326,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
325,97 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1)
434,30
Економія: -137,80 грн
296,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
352,99
Економія: -56,34 грн
296,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
354,08
Економія: -50,48 грн
303,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
360,57
Економія: -34,36 грн
326,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
334,94
Економія: -15,28 грн
319,66 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
348,99
Економія: -52,34 грн
296,65 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
339,99
Економія: -43,34 грн
296,65 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
Всього: упаковка (2)
456,20
Економія: -159,70 грн
296,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (2)
353,99
Економія: -57,34 грн
296,65 грн