Київ
Амінокислоти та їх похідні
A16A A02

Адеметіонін

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A02ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A16ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16AІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16A AАмінокислоти та їх похідні
A16A A02Адеметіонін
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Гептрал®
Гептрал®
Таблетки кишково-розчинні 500 мг блістер №20
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від 1265,00 грн
в 752 аптеках
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Гепаметіон®
Гепаметіон®
Таблетки кишково-розчинні 500 мг блістер №20
Артеріум Лтд
від 736,64 грн
в 719 аптеках
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Геп-Арт®
Геп-Арт®
Таблетки кишково-розчинні 400 мг блістер №20
Фармак
від 762,18 грн
в 566 аптеках
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Гептрал®
Гептрал®
Порошок ліофілізований для розчину для ін'єкцій 500 мг флакон з розчинником в ампулах по 5 мл №5
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від 1157,60 грн
в 432 аптеках
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Адемта
Адемта
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон з розчинником 5 контурна чарункова упаковка №5
Уорлд Медицин
від 984,22 грн
в 396 аптеках
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Гепаметіон®
Гепаметіон®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон з розчинником 5 мл №5
Корпорація Артеріум
від 737,10 грн
в 146 аптеках
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Адециклол
Адециклол
Порошок для розчину для ін'єкцій 400 мг/5 мл флакон 5 мл з розчинником в ампулах по 5 мл №5
Купфер Біотех
від 1111,04 грн
в 100 аптеках
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Гепсам
Гепсам
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 мг флакон в комплекті з розчинником ампула 5 мл №5
Vigifarma
Немає в наявності
Рехол
Рехол
Таблетки кишково-розчинні 400 мг блістер пачка картонна №8
Мікрохім
Немає в наявності
Рехол
Рехол
Таблетки кишково-розчинні 400 мг блістер пачка картонна №24
Мікрохім
Немає в наявності
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