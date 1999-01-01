Київ
Амінокислоти та їх похідні
A16A A02
Адеметіонін
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A02
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A16
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16A
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16A A
Амінокислоти та їх похідні
A16A A02
Адеметіонін
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Гептрал®
Таблетки кишково-розчинні 500 мг блістер №20
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від
1265,00
грн
в 752 аптеках
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Гепаметіон®
Таблетки кишково-розчинні 500 мг блістер №20
Артеріум Лтд
від
736,64
грн
в 719 аптеках
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Геп-Арт®
Таблетки кишково-розчинні 400 мг блістер №20
Фармак
від
762,18
грн
в 566 аптеках
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Гептрал®
Порошок ліофілізований для розчину для ін'єкцій 500 мг флакон з розчинником в ампулах по 5 мл №5
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від
1157,60
грн
в 432 аптеках
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Адемта
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон з розчинником 5 контурна чарункова упаковка №5
Уорлд Медицин
від
984,22
грн
в 396 аптеках
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Гепаметіон®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон з розчинником 5 мл №5
Корпорація Артеріум
від
737,10
грн
в 146 аптеках
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Адециклол
Порошок для розчину для ін'єкцій 400 мг/5 мл флакон 5 мл з розчинником в ампулах по 5 мл №5
Купфер Біотех
від
1111,04
грн
в 100 аптеках
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Гепсам
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 мг флакон в комплекті з розчинником ампула 5 мл №5
Vigifarma
Немає в наявності
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Рехол
Таблетки кишково-розчинні 400 мг блістер пачка картонна №8
Мікрохім
Немає в наявності
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Рехол
Таблетки кишково-розчинні 400 мг блістер пачка картонна №24
Мікрохім
Немає в наявності
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Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/ін.
пор. д/р-ну д/ін.
пор. ліофіл. д/п р-ну д/ін.
пор. ліофіл. д/р-ну д/ін.
табл. кишково-розч.
Дозування
400 мг
400 мг/5 мл
500 мг
Пакування
блістер
фл.
фл. 5 мл
фл. з розч. 5
фл. з розч. 5 мл
Кількість штук в упаковці
5
8
20
24
Виробник
Vigifarma
Ебботт Лабораторіз
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Купфер Біотех
Мікрохім
Уорлд Медицин
Фармак
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