Алкарніт розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 5 мл, №5 - Київ (869774) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 267 аптеках
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Всього: упаковка (300)
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Київ, пл. Незалежності, 1
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
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Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
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Всього: упаковка (48), ампула (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека 9-1-1
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Всього: ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (6), ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Наявність на 2024-05-21 - 18:00