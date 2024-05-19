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Адемта ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон з розчинником 5 контурна чарункова упаковка, №5 - Київ (540230) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 11
Всього: флакон з розчинником (1)
848,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Братське, вул. Вороніна, 39
Всього: флакон з розчинником (3)
938,90 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коломия, пл. Ринок, 21
Всього: упаковка (1)
931,20 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (4)
301,50 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Вижниця, вул. Небесної Сотні, 3-Е
Всього: упаковка (3)
1013,17
Економія: -0,22 грн
1012,95 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Надвірна, вул. Грушевського Михайла, 7-Г
Всього: упаковка (2)
918,51 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом