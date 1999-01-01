Київ
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16A

ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A16ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16AІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
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Альфа-Ліпон
Альфа-Ліпон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг блістер в пачці №30
Київський вітамінний завод
від 495,36 грн
в 867 аптеках
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Актовегін
Актовегін
Розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Takeda
від 525,45 грн
в 849 аптеках
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Алое екстракт рідкий-Дарниця
Алое екстракт рідкий-Дарниця
Екстракт рідкий для ін'єкцій ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 162,95 грн
в 809 аптеках
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Елекасол
Елекасол
Збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
від 40,11 грн
в 796 аптеках
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Стимол®
Стимол®
Розчин оральний 1 г/10 мл пакетик 10 мл №18
Біокодекс
від 712,70 грн
в 787 аптеках
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Діаліпон® Турбо
Діаліпон® Турбо
Розчин для інфузій 1,2 % флакон 50 мл в пачці №10
Фармак
від 1065,52 грн
в 779 аптеках
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Актовегін
Актовегін
Розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Takeda
від 793,14 грн
в 769 аптеках
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Діаліпон®
Діаліпон®
Капсули 300 мг блістер в пачці №30
Фармак
від 267,19 грн
в 759 аптеках
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Гептрал®
Гептрал®
Таблетки кишково-розчинні 500 мг блістер №20
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від 1265,00 грн
в 752 аптеках
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Діаліпон®
Діаліпон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг блістер №30
Фармак
від 525,13 грн
в 748 аптеках
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Берлітіон® 600 капсули
Берлітіон® 600 капсули
Капсули м'які 600 мг блістер №30
Berlin-Chemie AG
від 765,37 грн
в 726 аптеках
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Гепаметіон®
Гепаметіон®
Таблетки кишково-розчинні 500 мг блістер №20
Артеріум Лтд
від 736,64 грн
в 719 аптеках
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Актовегін
Актовегін
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг флакон №50
Takeda
від 939,01 грн
в 718 аптеках
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Тіогама® Турбо
Тіогама® Турбо
Розчин для інфузій 1,2 % флакон 50 мл №10
Вьорваг Фарма
від 1313,63 грн
в 711 аптеці
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Актовегін
Актовегін
Розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Takeda
від 1055,98 грн
в 680 аптеках
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Берлітіон® 600 ОД
Берлітіон® 600 ОД
Концентрат для розчину для інфузій 600 од ампула 24 мл №5
Berlin-Chemie AG
від 761,00 грн
в 662 аптеках
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Діаліпон®
Діаліпон®
Розчин для інфузій 3 % ампула 20 мл в пачці №5
Фармак
від 600,49 грн
в 639 аптеках
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Метакартин
Метакартин
Розчин оральний 2 г/10 мл флакон 10 мл №10
Уорлд Медицин
від 455,04 грн
в 615 аптеках
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Коензим Композитум
Коензим Композитум
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від 732,58 грн
в 598 аптеках
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