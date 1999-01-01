Київ
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16A
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A16
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16A
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16A A
Амінокислоти та їх похідні
A16A B
Ферменти
A16A X
Різні речовини, що впливають на травну систему і метаболізм
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Альфа-Ліпон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг блістер в пачці №30
Київський вітамінний завод
від
495,36
грн
в 867 аптеках
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Актовегін
Розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Takeda
від
525,45
грн
в 849 аптеках
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Алое екстракт рідкий-Дарниця
Екстракт рідкий для ін'єкцій ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
162,95
грн
в 809 аптеках
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Елекасол
Збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
від
40,11
грн
в 796 аптеках
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Стимол®
Розчин оральний 1 г/10 мл пакетик 10 мл №18
Біокодекс
від
712,70
грн
в 787 аптеках
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Діаліпон® Турбо
Розчин для інфузій 1,2 % флакон 50 мл в пачці №10
Фармак
від
1065,52
грн
в 779 аптеках
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Актовегін
Розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Takeda
від
793,14
грн
в 769 аптеках
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Діаліпон®
Капсули 300 мг блістер в пачці №30
Фармак
від
267,19
грн
в 759 аптеках
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Гептрал®
Таблетки кишково-розчинні 500 мг блістер №20
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від
1265,00
грн
в 752 аптеках
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Діаліпон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг блістер №30
Фармак
від
525,13
грн
в 748 аптеках
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Берлітіон® 600 капсули
Капсули м'які 600 мг блістер №30
Berlin-Chemie AG
від
765,37
грн
в 726 аптеках
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Гепаметіон®
Таблетки кишково-розчинні 500 мг блістер №20
Артеріум Лтд
від
736,64
грн
в 719 аптеках
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Актовегін
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг флакон №50
Takeda
від
939,01
грн
в 718 аптеках
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Тіогама® Турбо
Розчин для інфузій 1,2 % флакон 50 мл №10
Вьорваг Фарма
від
1313,63
грн
в 711 аптеці
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Актовегін
Розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Takeda
від
1055,98
грн
в 680 аптеках
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Берлітіон® 600 ОД
Концентрат для розчину для інфузій 600 од ампула 24 мл №5
Berlin-Chemie AG
від
761,00
грн
в 662 аптеках
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Діаліпон®
Розчин для інфузій 3 % ампула 20 мл в пачці №5
Фармак
від
600,49
грн
в 639 аптеках
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Метакартин
Розчин оральний 2 г/10 мл флакон 10 мл №10
Уорлд Медицин
від
455,04
грн
в 615 аптеках
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Коензим Композитум
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від
732,58
грн
в 598 аптеках
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Форма випуску
гран.
екстракт рідк. д/ін.
збір
капс.
капс. м'які
квітки
конц. д/р-ну д/інф.
кореневища
крап. орал.
ліофіл. д/емульс.
ліофіл. д/р-ну д/ін.
настоянка д/перорал. застос.
плитка
плоди
пор. д/п конц. д/р-ну д/інф.
пор. д/р-ну д/ін.
пор. д/р-ну д/інф.
пор. ліофіл. д/п р-ну д/ін.
пор. ліофіл. д/р-ну д/ін.
пор. ліофіл. д/р-ну д/інф.
пор. шип. д/п орал. р-ну
р-н д/орал. застос.
р-н д/ін.
р-н д/інф.
р-н орал.
суп.
суп. ректал.
супліддя
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. жув.
табл. кишково-розч.
табл. розч.
табл. сублінгв.
трава
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Дозування
0.5 %
1 г
1 г/5 мл
1 г/10 мл
1 мг/мл
1 мл
1.2 %
1.5 г
2 г/10 мл
2 мг/мл
2 мл
3 %
3 г
3.5 %
5 мг
10 мг
12 мг/мл
20 %
30 мг/мл
35 мг
40 г
50 г
50 мг
80 мг
100 ОД/мл
100 г
100 мг
100 мг/мл
130 г
150 г
200 ОД
200 мг
200 мг/мл
250 мг
300 ОД
300 мг
400 ОД
400 мг
400 мг/5 мл
400 мг/мл
500 мг
600 ОД
600 мг
600 мг/24 мл
942.05 мг
100000 МО
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Пакування
амп.
амп. 1 мл
амп. 2 мл
амп. 2.2 мл
амп. 3 мл
амп. 5 мл
амп. 10 мл
амп. 12 мл
амп. 20 мл
амп. 24 мл
амп. в бліст.
амп. п/е 5 мл
банка 100 мл
блістер
контейнер
контейнер 30 мл
контейнер 100 мл
контейнер дозуюч. 5 г
пакетик
пакетик 10 мл
пачка
пачка 60 г
пачка 75 г
пенал 10 г
пляшка
плівка п/п 50 г
стрип
фл.
фл. 3 мл
фл. 4 мл
фл. 5 мл
фл. 10 мл
фл. 20 мл
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. з розч. 5
фл. з розч. 5 мл
фл. п/е
фл. скляний 5 мл
фл. у контур. чарунк. уп. 24 мл
фл.-крапельн. 30 мл
фільтр-пакет
фільтр-пакет 1.5 г
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Кількість штук в упаковці
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5
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100
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Виробник
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Bharat Serums & Vaccines
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Grindeks
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Sygma-Tau
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Tакеда
Vigifarma
Індар
Алмеда Фармасьютікалс
Биолик
Биолик Фарма
Биостимулятор
Биофарма ФЗ
БіоМарин Інтернешнл
Біокодекс
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Віола
ДХУ
Дарниця ФФ
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Корпорація Артеріум
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Мікрохім
НГС
Натур +
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Перрері Фармачеутічі СРЛ
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Санофі
Сперко Україна
ТОВ "Тернофарм"
Такеда
Такеда Фармасьютікалз Інтернешнл АГ Ірландія Бренч
Тернофарм
Уорлд Медицин
ФЗ "Біофарма"
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Фармак
Хеель
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Эйм
Юрія-Фарм
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