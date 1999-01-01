Київ
Амінокислоти та їх похідні
A16A A01
Левокарнітин
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A01
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A16
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16A
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16A A
Амінокислоти та їх похідні
A16A A01
Левокарнітин
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Метакартин
Розчин оральний 2 г/10 мл флакон 10 мл №10
Уорлд Медицин
від
455,04
грн
в 615 аптеках
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Лекарніта
Розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі
від
411,00
грн
в 504 аптеках
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Карнівіт® екстра
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл флакон скляний 5 мл №5
Юрія-Фарм
від
472,85
грн
в 449 аптеках
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Алкарніт
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 5 мл №5
Лекхім-Харків
від
269,50
грн
в 434 аптеках
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Кардонат L-карнітин
Розчин оральний 200 мг/мл контейнер 100 мл з мірної ложкою або шприцом мірним №1
Сперко Україна
від
250,05
грн
в 376 аптеках
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Агвантар
Розчин для орального застосування 20 % контейнер 100 мл №1
Ерсель Фарма Україна
від
292,10
грн
в 349 аптеках
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Стеатель
Розчин оральний 1 г/10 мл флакон 10 мл №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від
558,51
грн
в 327 аптеках
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Метакартин
Розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Уорлд Медицин
від
393,40
грн
в 298 аптеках
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Лікартін-Н
Розчин для ін'єкцій 400 мг/мл ампула поліетиленова 5 мл №5
ООО "Фармасел"
від
789,31
грн
в 294 аптеках
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Алміба
Розчин оральний 100 мг/мл флакон 10 мл №10
Grand Medical Group
від
389,00
грн
в 286 аптеках
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Левокарнітин
Розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Лубнифарм
від
368,30
грн
в 285 аптеках
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Лікартін-Н
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула поліетиленова 5 мл №5
ООО "Фармасел"
від
516,90
грн
в 283 аптеках
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Агвантар
Розчин для орального застосування 20 % контейнер 30 мл №1
Ерсель Фарма Україна
від
140,50
грн
в 53 аптеках
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Карнівіт®
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл флакон 5 мл №5
Юрія-Фарм
від
251,45
грн
в 48 аптеках
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Картан
Розчин оральний 1 г/10 мл ампула 10 мл в пачці №10
Демо
від
351,44
грн
в 32 аптеках
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Картан
Розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Демо
Немає в наявності
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Карнітен
Таблетки жувальні 1 г стрип №10
Сігма-Тау
Немає в наявності
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Метакартин
Розчин оральний 1 г/10 мл флакон 10 мл №10
Уорлд Медицин
Немає в наявності
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р-н д/орал. застос.
р-н д/ін.
р-н орал.
табл. жув.
Дозування
1 г
1 г/5 мл
1 г/10 мл
2 г/10 мл
20 %
100 мг/мл
200 мг/мл
400 мг/мл
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фл. скляний 5 мл
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Виробник
Grand Medical Group
Sygma-Tau
Демо
Ерсель Фарма Україна
Лекхім-Харків
Лубнифарм
Медичний центр М.Т.К.
ООО "Фармасел"
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Сперко Україна
Уорлд Медицин
Юрія-Фарм
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