Київ
Амінокислоти та їх похідні
A16A A01

Левокарнітин

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A01ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A16ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16AІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16A AАмінокислоти та їх похідні
A16A A01Левокарнітин
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Метакартин
Метакартин
Розчин оральний 2 г/10 мл флакон 10 мл №10
Уорлд Медицин
від 455,04 грн
в 615 аптеках
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Лекарніта
Лекарніта
Розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі
від 411,00 грн
в 504 аптеках
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Карнівіт® екстра
Карнівіт® екстра
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл флакон скляний 5 мл №5
Юрія-Фарм
від 472,85 грн
в 449 аптеках
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Алкарніт
Алкарніт
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 5 мл №5
Лекхім-Харків
від 269,50 грн
в 434 аптеках
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Кардонат L-карнітин
Кардонат L-карнітин
Розчин оральний 200 мг/мл контейнер 100 мл з мірної ложкою або шприцом мірним №1
Сперко Україна
від 250,05 грн
в 376 аптеках
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Агвантар
Агвантар
Розчин для орального застосування 20 % контейнер 100 мл №1
Ерсель Фарма Україна
від 292,10 грн
в 349 аптеках
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Стеатель
Стеатель
Розчин оральний 1 г/10 мл флакон 10 мл №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від 558,51 грн
в 327 аптеках
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Метакартин
Метакартин
Розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Уорлд Медицин
від 393,40 грн
в 298 аптеках
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Лікартін-Н
Лікартін-Н
Розчин для ін'єкцій 400 мг/мл ампула поліетиленова 5 мл №5
ООО "Фармасел"
від 789,31 грн
в 294 аптеках
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Алміба
Алміба
Розчин оральний 100 мг/мл флакон 10 мл №10
Grand Medical Group
від 389,00 грн
в 286 аптеках
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Левокарнітин
Левокарнітин
Розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Лубнифарм
від 368,30 грн
в 285 аптеках
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Лікартін-Н
Лікартін-Н
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула поліетиленова 5 мл №5
ООО "Фармасел"
від 516,90 грн
в 283 аптеках
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Агвантар
Агвантар
Розчин для орального застосування 20 % контейнер 30 мл №1
Ерсель Фарма Україна
від 140,50 грн
в 53 аптеках
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Карнівіт®
Карнівіт®
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл флакон 5 мл №5
Юрія-Фарм
від 251,45 грн
в 48 аптеках
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Картан
Картан
Розчин оральний 1 г/10 мл ампула 10 мл в пачці №10
Демо
від 351,44 грн
в 32 аптеках
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Картан
Картан
Розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Демо
Немає в наявності
Карнітен
Карнітен
Таблетки жувальні 1 г стрип №10
Сігма-Тау
Немає в наявності
Метакартин
Метакартин
Розчин оральний 1 г/10 мл флакон 10 мл №10
Уорлд Медицин
Немає в наявності
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