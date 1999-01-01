Київ
Амінокислоти та їх похідні
A16A A10**

Цитрулін

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A16ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16AІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16A AАмінокислоти та їх похідні
A16A A10**Цитрулін
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Стимол®
Стимол®
Розчин оральний 1 г/10 мл пакетик 10 мл №18
Біокодекс
від 712,70 грн
в 787 аптеках
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Стимол®
Стимол®
Порошок шипучий для приготування орального розчину 1 г пакетик №18
Біокодекс
Немає в наявності
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