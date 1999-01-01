Київ
Амінокислоти та їх похідні
A16A A03
Глутамін
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A03
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A16
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16A
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16A A
Амінокислоти та їх похідні
A16A A03
Глутамін
Сортування:
По популярності
Фільтр
Глутамінова кислота
Таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
42,82
грн
в 295 аптеках
Знайти в аптеках
Глутамінова кислота
Таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Київський вітамінний завод
від
11,98
грн
в 9 аптеках
Знайти в аптеках
Кількість штук в упаковці
10
30
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню