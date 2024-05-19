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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИРізні речовини, що впливають на травну систему і метаболізмКислота тіоктоваАльфа-ЛіпонЦіни в аптеках

Альфа-Ліпон таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер в пачці, №30 - Київ (84583) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 335 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
321,99
Економія: -85,79 грн
236,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
345,20
Економія: -98,40 грн
246,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
280,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
280,11 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
278,09
Економія: -41,89 грн
236,20 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
224,85
Економія: -8,17 грн
216,68 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
345,20
Економія: -98,40 грн
246,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
345,20
Економія: -98,40 грн
246,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (68)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
255,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
279,81 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
224,85
Економія: -8,17 грн
216,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (68)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
255,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
228,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (68)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
255,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (68)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
255,80 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
224,85
Економія: -8,17 грн
216,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
243,87
Економія: -7,70 грн
236,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
224,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
262,88
Економія: -8,58 грн
254,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
250,16
Економія: -11,41 грн
238,75 грн