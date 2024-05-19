Альфа-Ліпон таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер в пачці, №30 - Київ (84583) Лікарський препарат - ціни
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
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Київ, вул. Басейна, 10
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Київ, вул. Велика Васильківська, 17
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Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Фармація
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Київ, вул. Січових Стрільців, 10
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Київ, вул. Січових Стрільців, 13
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Київ, вул. Січових Стрільців, 21
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7