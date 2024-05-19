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Актовегін розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл, №25 - Київ (156476) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 842 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
1176,99
Економія: -165,04 грн
1011,95 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1), ампула (20)
1147,10
Економія: -108,90 грн
1038,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1), ампула (1)
1147,10
Економія: -108,90 грн
1038,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
1051,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: ампула (15)
1159,25 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (10), ампула (3)
1162,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
1049,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (11), ампула (23)
1158,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
1209,99
Економія: -198,04 грн
1011,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
1051,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: ампула (13)
1105,50 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: розчин для ін'єкцій (22)
1305,00
Економія: -280,02 грн
1024,98 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1), ампула (22)
1147,10
Економія: -108,90 грн
1038,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1), ампула (11)
1147,10
Економія: -108,90 грн
1038,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (6), ампула (24)
1147,10
Економія: -108,90 грн
1038,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (3), ампула (21)
1143,02
Економія: -52,46 грн
1090,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1), ампула (3)
1160,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1), ампула (11)
1134,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
1234,77
Економія: -144,21 грн
1090,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
1141,68
Економія: -129,73 грн
1011,95 грн