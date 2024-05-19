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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИРізні речовини, що впливають на травну систему і метаболізмКислота тіоктоваАльфа-ЛіпонЦіни в аптеках

Альфа-Ліпон таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг блістер в пачці, №30 - Київ (228915) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1072 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
547,99
Економія: -100,09 грн
447,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1), блістер (1)
669,80
Економія: -196,40 грн
473,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1), блістер (1)
671,30
Економія: -197,90 грн
473,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
434,15 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
499,44 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
499,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
455,21 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (26)
521,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (2), блістер (1)
671,30
Економія: -197,90 грн
473,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
576,99
Економія: -129,09 грн
447,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
433,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1), блістер (1)
477,90 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
586,00
Економія: -125,66 грн
460,34 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1), блістер (1)
671,30
Економія: -197,90 грн
473,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: упаковка (1)
671,30
Економія: -197,90 грн
473,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1), блістер (2)
655,40
Економія: -182,00 грн
473,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
557,35
Економія: -107,11 грн
450,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1), блістер (2)
512,13 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
660,50
Економія: -187,10 грн
473,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
511,62 грн