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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИРізні речовини, що впливають на травну систему і метаболізмРізні препаратиАлое екстракт рідкий-ДарницяЦіни в аптеках

Алое екстракт рідкий-Дарниця екстракт рідкий для ін'єкцій ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Київ (13025) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 932 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
200,99
Економія: -49,51 грн
151,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
133,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (2), ампула (4)
154,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3), ампула (8)
154,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
133,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (27), ампула (4)
154,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
193,99
Економія: -42,51 грн
151,48 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
167,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (3)
133,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1), ампула (4)
141,40 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
178,25
Економія: -20,81 грн
157,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
185,89
Економія: -54,23 грн
131,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
154,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
150,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
157,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: ампула (9)
155,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2), ампула (9)
192,33
Економія: -60,54 грн
131,79 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
179,99
Економія: -28,51 грн
151,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
133,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (2)
133,70 грн