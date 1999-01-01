Київ
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16A B

Ферменти

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A16ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16AІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16A BФерменти
Сортування: По популярності
Альдуразим®
Альдуразим®
Концентрат для розчину для інфузій 100 од/мл флакон 5 мл №1
Санофі
Немає в наявності
Вімізим®
Вімізим®
Концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 5 мл №1
БіоМарин Інтернешнл
Немає в наявності
Впрів
Впрів
Порошок для розчину для інфузій 400 од флакон №1
Такеда Фармасьютікалз Інтернешнл АГ Ірландія Бренч
Немає в наявності
Елапраза
Елапраза
Концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл флакон 3 мл №1
Шайєр Фармасьютикалз Айленд
Немає в наявності
Елелісо
Елелісо
Порошок ліофілізований для розчину для інфузій 200 од флакон №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
Міозим
Міозим
Порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 50 мг флакон №1
Санофі
Немає в наявності
Наглазим®
Наглазим®
Концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 5 мл №1
BioMarin International Limited
Немає в наявності
Фабразим®
Фабразим®
Порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 5 мг флакон у картонній коробці №1
Санофі
Немає в наявності
Фабразим®
Фабразим®
Порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 35 мг флакон у картонній коробці №1
Санофі
Немає в наявності
Церезим® 400 ОД
Церезим® 400 ОД
Порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 400 од флакон №1
Sanofi B.V.
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране