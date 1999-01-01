Київ
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16A B
Ферменти
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A16
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16A
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16A B
Ферменти
A16A B02
Іміглюцераза
A16A B04
Агальсидаза бета
A16A B05
Ларонідаза
A16A B07
Альглюкозидаза альфа
A16A B08
Галсульфаза
A16A B09
Ідурсульфаза
A16A B10
Велаглюцераза альфа
A16A B11
Таліглюцераза альфа
A16A B12
Елосульфаза альфа
A16A B15
Велманаза альфа
Сортування:
По популярності
Фільтр
Альдуразим®
Концентрат для розчину для інфузій 100 од/мл флакон 5 мл №1
Санофі
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Вімізим®
Концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 5 мл №1
БіоМарин Інтернешнл
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Впрів
Порошок для розчину для інфузій 400 од флакон №1
Такеда Фармасьютікалз Інтернешнл АГ Ірландія Бренч
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Елапраза
Концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл флакон 3 мл №1
Шайєр Фармасьютикалз Айленд
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Елелісо
Порошок ліофілізований для розчину для інфузій 200 од флакон №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Міозим
Порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 50 мг флакон №1
Санофі
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Наглазим®
Концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 5 мл №1
BioMarin International Limited
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Фабразим®
Порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 5 мг флакон у картонній коробці №1
Санофі
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Фабразим®
Порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 35 мг флакон у картонній коробці №1
Санофі
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Церезим® 400 ОД
Порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 400 од флакон №1
Sanofi B.V.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
конц. д/р-ну д/інф.
пор. д/п конц. д/р-ну д/інф.
пор. д/р-ну д/інф.
пор. ліофіл. д/р-ну д/інф.
Дозування
1 мг/мл
2 мг/мл
5 мг
35 мг
50 мг
100 ОД/мл
200 ОД
400 ОД
Показати всі
Пакування
фл.
фл. 3 мл
фл. 5 мл
Виробник
BioMarin International Limited
Sanofi B.V.
БіоМарин Інтернешнл
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Санофі
Такеда Фармасьютікалз Інтернешнл АГ Ірландія Бренч
Шайєр Фармасьютикалз Айленд
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню