Київ
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A D

Осмотичні проносні засоби

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A06ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06AЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A DОсмотичні проносні засоби
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Дуфалак®
Дуфалак®
Сироп 667 мг/мл флакон 200 мл №1
Абботт Хелскеа Продактс
від 230,62 грн
в 973 аптеках
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Дуфалак®
Дуфалак®
Сироп 667 мг/мл флакон 500 мл №1
Абботт Хелскеа Продактс
від 461,90 грн
в 939 аптеках
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Форлакс®
Форлакс®
Порошок д/приготування розчину для перорального застосування 10 г пакетик №20
Майолі
від 233,60 грн
в 919 аптеках
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Дуфалак®
Дуфалак®
Сироп 667 мг/мл саше 15 мл №10
Абботт Хелскеа Продактс
від 425,93 грн
в 918 аптеках
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Ізіклін
Ізіклін
Концентрат для орального розчину пляшка 176 мл №2
Майолі
від 388,50 грн
в 881 аптеці
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Фортранс®
Фортранс®
Порошок для орального розчину пакетик 73.69 г №4
Майолі
від 303,08 грн
в 860 аптеках
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Нормолакт
Нормолакт
Сироп 670 мг/мл флакон 200 мл №1
Борщагівський ХФЗ
від 134,42 грн
в 840 аптеках
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Діагнол®
Діагнол®
Порошок для орального розчину 64 г пакет 73.69 г №4
Фармак
від 367,48 грн
в 771 аптеці
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Ендофальк
Ендофальк
Порошок для орального розчину 55,318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
від 565,50 грн
в 722 аптеках
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Легколакс®
Легколакс®
Порошок для орального розчину 4 г пакет-саше в пачці №10
Корпорація Артеріум
від 100,30 грн
в 693 аптеках
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Магнію сульфат
Магнію сульфат
Порошок 25 г пакет №1
від 22,21 грн
в 511 аптеці
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Легколакс®
Легколакс®
Порошок для орального розчину 300 г банка з мірною ложкою №1
Корпорація Артеріум
від 298,30 грн
в 489 аптеках
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Порталак
Порталак
Сироп 667 мг/мл флакон 500 мл №1
Белупо
від 298,53 грн
в 470 аптеках
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Біофлоракс
Біофлоракс
Сироп 670 мг/мл флакон 200 мл №1
Корпорація Здоров'я
від 120,38 грн
в 430 аптеках
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Форлакс®
Форлакс®
Порошок д/приготування розчину для перорального застосування 4 г пакет №20
Майолі
від 178,43 грн
в 386 аптеках
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Магнію сульфат
Магнію сульфат
Порошок 25 г пакет тм arbor vitae №1
від 22,50 грн
в 304 аптеках інших міст
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Нормолакт
Нормолакт
Сироп 670 мг/мл флакон 500 мл №1
Борщагівський ХФЗ
від 351,12 грн
в 300 аптеках
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Порталак
Порталак
Сироп 667 мг/мл флакон 250 мл №1
Белупо
від 144,87 грн
в 278 аптеках
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Магнію сульфат
Магнію сульфат
Порошок 25 г пакет тм tabula vita №1
від 13,04 грн
в 158 аптеках інших міст
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Магнію сульфат
Магнію сульфат
Порошок 25 г контейнер №1
Віола
від 26,20 грн
в 144 аптеках
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