Київ
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A D
Осмотичні проносні засоби
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A06
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A D
Осмотичні проносні засоби
A06A D04
Магнію сульфат
A06A D10
Комбінації неорганічних солей
A06A D11
Лактулоза
A06A D12
Лактитол
A06A D15
Макрогол
A06A D65
Макрогол, комбінації
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Дуфалак®
Сироп 667 мг/мл флакон 200 мл №1
Абботт Хелскеа Продактс
від
230,62
грн
в 973 аптеках
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Дуфалак®
Сироп 667 мг/мл флакон 500 мл №1
Абботт Хелскеа Продактс
від
461,90
грн
в 939 аптеках
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Форлакс®
Порошок д/приготування розчину для перорального застосування 10 г пакетик №20
Майолі
від
233,60
грн
в 919 аптеках
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Дуфалак®
Сироп 667 мг/мл саше 15 мл №10
Абботт Хелскеа Продактс
від
425,93
грн
в 918 аптеках
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Ізіклін
Концентрат для орального розчину пляшка 176 мл №2
Майолі
від
388,50
грн
в 881 аптеці
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Фортранс®
Порошок для орального розчину пакетик 73.69 г №4
Майолі
від
303,08
грн
в 860 аптеках
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Нормолакт
Сироп 670 мг/мл флакон 200 мл №1
Борщагівський ХФЗ
від
134,42
грн
в 840 аптеках
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Діагнол®
Порошок для орального розчину 64 г пакет 73.69 г №4
Фармак
від
367,48
грн
в 771 аптеці
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Ендофальк
Порошок для орального розчину 55,318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
від
565,50
грн
в 722 аптеках
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Легколакс®
Порошок для орального розчину 4 г пакет-саше в пачці №10
Корпорація Артеріум
від
100,30
грн
в 693 аптеках
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Магнію сульфат
Порошок 25 г пакет №1
від
22,21
грн
в 511 аптеці
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Легколакс®
Порошок для орального розчину 300 г банка з мірною ложкою №1
Корпорація Артеріум
від
298,30
грн
в 489 аптеках
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Порталак
Сироп 667 мг/мл флакон 500 мл №1
Белупо
від
298,53
грн
в 470 аптеках
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Біофлоракс
Сироп 670 мг/мл флакон 200 мл №1
Корпорація Здоров'я
від
120,38
грн
в 430 аптеках
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Форлакс®
Порошок д/приготування розчину для перорального застосування 4 г пакет №20
Майолі
від
178,43
грн
в 386 аптеках
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Магнію сульфат
Порошок 25 г пакет тм arbor vitae №1
від
22,50
грн
в 304 аптеках інших міст
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Нормолакт
Сироп 670 мг/мл флакон 500 мл №1
Борщагівський ХФЗ
від
351,12
грн
в 300 аптеках
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Порталак
Сироп 667 мг/мл флакон 250 мл №1
Белупо
від
144,87
грн
в 278 аптеках
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Магнію сульфат
Порошок 25 г пакет тм tabula vita №1
від
13,04
грн
в 158 аптеках інших міст
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Магнію сульфат
Порошок 25 г контейнер №1
Віола
від
26,20
грн
в 144 аптеках
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Форма випуску
конц. д/орал. р-ну
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пор. д/орал. заст.
пор. д/оральн. р-ну
пор. д/п р-ну д/перор. застос.
пор. д/р-ну д/орал. застос.
р-н орал.
сироп
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Дозування
3.335 г/5 мл
4 г
5 г
10 г
10 г/15 мл
25 г
55.318 г
64 г
150 г
200 г
300 г
667 мг/мл
670 мг/мл
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Пакування
банка
банка 100 мл
банка 200 мл
контейнер
контейнер пластм.
пакет
пакет 10 мл
пакет 73.69 г
пакет-саше
пакетик
пакетик 73.69 г
пляшка 176 мл
пляшка 200 мл
саше
саше 15 мл
фл. 100 мл
фл. 180 мл
фл. 200 мл
фл. 250 мл
фл. 500 мл
фл. 1000 мл
фл. полімер. 100 мл
фл. полімер. 200 мл
фл. полімер. 240 мл
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Alpen Pharma AG
Delta Medical Promotions AG
Lab. Casen-Fleet
Абботт Хелскеа Продактс
Белупо
Віола
Дарниця ФФ
Исток-Плюс
КРЕОМА-ФАРМ
Касен Рекордаті
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Лабораторії Майолі Спіндлер
Норжин
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Технолог
Уорлд Медицин
Фармак
Юрія-Фарм
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