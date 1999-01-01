Київ
Осмотичні проносні засоби
A06A D10

Комбінації неорганічних солей

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A06ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06AЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A DОсмотичні проносні засоби
A06A D10Комбінації неорганічних солей
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Ізіклін
Ізіклін
Концентрат для орального розчину пляшка 176 мл №2
Майолі
від 388,50 грн
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