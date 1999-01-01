Київ
Осмотичні проносні засоби
A06A D65

Макрогол, комбінації

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A06ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06AЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A DОсмотичні проносні засоби
A06A D65Макрогол, комбінації
Сортування: По популярності
Фортранс®
Фортранс®
Порошок для орального розчину пакетик 73.69 г №4
Майолі
від 303,08 грн
в 860 аптеках
Знайти в аптеках
Ендофальк
Ендофальк
Порошок для орального розчину 55,318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
від 565,50 грн
в 722 аптеках
Знайти в аптеках
Мовипреп®
Мовипреп®
Порошок для орального розчину саше a + саше b №2
Норжин
від 382,60 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Діагностин-Здоров'я
Діагностин-Здоров'я
Порошок для орального розчину 55,318 г пакет №6
Здоров'я
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране