Київ
Осмотичні проносні засоби
A06A D65
Макрогол, комбінації
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A06
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A D
Осмотичні проносні засоби
A06A D65
Макрогол, комбінації
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Фортранс®
Порошок для орального розчину пакетик 73.69 г №4
Майолі
від
303,08
грн
в 860 аптеках
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Ендофальк
Порошок для орального розчину 55,318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
від
565,50
грн
в 722 аптеках
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Мовипреп®
Порошок для орального розчину саше a + саше b №2
Норжин
від
382,60
грн
в 1 аптеці інших міст
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Діагностин-Здоров'я
Порошок для орального розчину 55,318 г пакет №6
Здоров'я
Немає в наявності
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Дозування
55.318 г
Пакування
пакет
пакетик 73.69 г
Кількість штук в упаковці
2
4
6
Виробник
Alpen Pharma AG
Корпорація Здоров'я
Лабораторії Майолі Спіндлер
Норжин
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