Київ
Осмотичні проносні засоби
A06A D15

Макрогол

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A06ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06AЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A DОсмотичні проносні засоби
A06A D15Макрогол
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Форлакс®
Форлакс®
Порошок д/приготування розчину для перорального застосування 10 г пакетик №20
Майолі
від 233,60 грн
в 919 аптеках
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Діагнол®
Діагнол®
Порошок для орального розчину 64 г пакет 73.69 г №4
Фармак
від 367,48 грн
в 771 аптеці
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Легколакс®
Легколакс®
Порошок для орального розчину 4 г пакет-саше в пачці №10
Корпорація Артеріум
від 100,30 грн
в 693 аптеках
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Легколакс®
Легколакс®
Порошок для орального розчину 300 г банка з мірною ложкою №1
Корпорація Артеріум
від 298,30 грн
в 489 аптеках
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Форлакс®
Форлакс®
Порошок д/приготування розчину для перорального застосування 4 г пакет №20
Майолі
від 178,43 грн
в 386 аптеках
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Легколакс®
Легколакс®
Порошок для орального розчину 10 г пакет-саше в пачці №4
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
Легколакс®
Легколакс®
Порошок для орального розчину 10 г пакет-саше в пачці №10
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
Легколакс®
Легколакс®
Порошок для орального розчину 150 г банка з мірною ложкою №1
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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