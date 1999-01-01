Київ
Осмотичні проносні засоби
A06A D15
Макрогол
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A06
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A D
Осмотичні проносні засоби
A06A D15
Макрогол
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Форлакс®
Порошок д/приготування розчину для перорального застосування 10 г пакетик №20
Майолі
від
233,60
грн
в 919 аптеках
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Діагнол®
Порошок для орального розчину 64 г пакет 73.69 г №4
Фармак
від
367,48
грн
в 771 аптеці
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Легколакс®
Порошок для орального розчину 4 г пакет-саше в пачці №10
Корпорація Артеріум
від
100,30
грн
в 693 аптеках
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Легколакс®
Порошок для орального розчину 300 г банка з мірною ложкою №1
Корпорація Артеріум
від
298,30
грн
в 489 аптеках
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Форлакс®
Порошок д/приготування розчину для перорального застосування 4 г пакет №20
Майолі
від
178,43
грн
в 386 аптеках
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Легколакс®
Порошок для орального розчину 10 г пакет-саше в пачці №4
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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Легколакс®
Порошок для орального розчину 10 г пакет-саше в пачці №10
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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Легколакс®
Порошок для орального розчину 150 г банка з мірною ложкою №1
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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Форма випуску
пор. д/оральн. р-ну
пор. д/п р-ну д/перор. застос.
Дозування
4 г
10 г
64 г
150 г
300 г
Пакування
банка
пакет
пакет 73.69 г
пакет-саше
пакетик
Кількість штук в упаковці
1
4
10
20
Виробник
Lab. Casen-Fleet
Касен Рекордаті
Корпорація Артеріум
Лабораторії Майолі Спіндлер
Фармак
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