Київ
Осмотичні проносні засоби
A06A D11

Лактулоза

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A06ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06AЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A DОсмотичні проносні засоби
A06A D11Лактулоза
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Дуфалак®
Дуфалак®
Сироп 667 мг/мл флакон 200 мл №1
Абботт Хелскеа Продактс
від 230,62 грн
в 973 аптеках
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Дуфалак®
Дуфалак®
Сироп 667 мг/мл флакон 500 мл №1
Абботт Хелскеа Продактс
від 461,90 грн
в 939 аптеках
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Дуфалак®
Дуфалак®
Сироп 667 мг/мл саше 15 мл №10
Абботт Хелскеа Продактс
від 425,93 грн
в 918 аптеках
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Нормолакт
Нормолакт
Сироп 670 мг/мл флакон 200 мл №1
Борщагівський ХФЗ
від 134,42 грн
в 840 аптеках
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Порталак
Порталак
Сироп 667 мг/мл флакон 500 мл №1
Белупо
від 298,53 грн
в 470 аптеках
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Біофлоракс
Біофлоракс
Сироп 670 мг/мл флакон 200 мл №1
Корпорація Здоров'я
від 120,38 грн
в 430 аптеках
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Нормолакт
Нормолакт
Сироп 670 мг/мл флакон 500 мл №1
Борщагівський ХФЗ
від 351,12 грн
в 300 аптеках
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Порталак
Порталак
Сироп 667 мг/мл флакон 250 мл №1
Белупо
від 144,87 грн
в 278 аптеках
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Лактувіт®
Лактувіт®
Сироп 3,335 г/5 мл флакон полімерний 200 мл в пачці №1
Юрія-Фарм
від 162,92 грн
в 107 аптеках
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Нормолакт
Нормолакт
Сироп 670 мг/мл банка 100 мл №1
Борщагівський ХФЗ
від 86,33 грн
в 88 аптеках
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Нормолакт Фрут
Нормолакт Фрут
Сироп 670 мг/мл флакон полімерний 100 мл №1
Борщагівський ХФЗ
від 96,79 грн
в 29 аптеках
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Лактувіт®
Лактувіт®
Сироп 3,335 г/5 мл флакон полімерний 100 мл в пачці №1
Юрія-Фарм
від 100,44 грн
в 22 аптеках
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Нормолакт Фрут
Нормолакт Фрут
Сироп 670 мг/мл флакон полімерний 200 мл №1
Борщагівський ХФЗ
від 191,50 грн
в 2 аптеках інших міст
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Лактулоза
Лактулоза
Сироп 670 мг/мл флакон 200 мл тм solution pharm №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Немає в наявності
Лактунорм®
Лактунорм®
Сироп 670 мг/мл флакон 200 мл з мірним стаканчиком №1
Дарниця ФФ
Немає в наявності
Медулак
Медулак
Сироп 667 мг/мл флакон 180 мл №1
Уорлд Медицин
Немає в наявності
Нормазе
Нормазе
Сироп 10 г/15 мл флакон 200 мл №1
Дельта Медікел
Немає в наявності
Біофлоракс
Біофлоракс
Сироп 670 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Дуфалак® Фрут
Дуфалак® Фрут
Розчин оральний 667 мг/мл пляшка 200 мл з мірним стаканчиком №1
Абботт Хелскеа Продактс
Немає в наявності
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