Київ
Осмотичні проносні засоби
A06A D11
Лактулоза
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A06
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A D
Осмотичні проносні засоби
A06A D11
Лактулоза
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Дуфалак®
Сироп 667 мг/мл флакон 200 мл №1
Абботт Хелскеа Продактс
від
230,62
грн
в 973 аптеках
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Дуфалак®
Сироп 667 мг/мл флакон 500 мл №1
Абботт Хелскеа Продактс
від
461,90
грн
в 939 аптеках
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Дуфалак®
Сироп 667 мг/мл саше 15 мл №10
Абботт Хелскеа Продактс
від
425,93
грн
в 918 аптеках
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Нормолакт
Сироп 670 мг/мл флакон 200 мл №1
Борщагівський ХФЗ
від
134,42
грн
в 840 аптеках
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Порталак
Сироп 667 мг/мл флакон 500 мл №1
Белупо
від
298,53
грн
в 470 аптеках
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Біофлоракс
Сироп 670 мг/мл флакон 200 мл №1
Корпорація Здоров'я
від
120,38
грн
в 430 аптеках
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Нормолакт
Сироп 670 мг/мл флакон 500 мл №1
Борщагівський ХФЗ
від
351,12
грн
в 300 аптеках
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Порталак
Сироп 667 мг/мл флакон 250 мл №1
Белупо
від
144,87
грн
в 278 аптеках
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Лактувіт®
Сироп 3,335 г/5 мл флакон полімерний 200 мл в пачці №1
Юрія-Фарм
від
162,92
грн
в 107 аптеках
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Нормолакт
Сироп 670 мг/мл банка 100 мл №1
Борщагівський ХФЗ
від
86,33
грн
в 88 аптеках
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Нормолакт Фрут
Сироп 670 мг/мл флакон полімерний 100 мл №1
Борщагівський ХФЗ
від
96,79
грн
в 29 аптеках
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Лактувіт®
Сироп 3,335 г/5 мл флакон полімерний 100 мл в пачці №1
Юрія-Фарм
від
100,44
грн
в 22 аптеках
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Нормолакт Фрут
Сироп 670 мг/мл флакон полімерний 200 мл №1
Борщагівський ХФЗ
від
191,50
грн
в 2 аптеках інших міст
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Лактулоза
Сироп 670 мг/мл флакон 200 мл тм solution pharm №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Немає в наявності
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Лактунорм®
Сироп 670 мг/мл флакон 200 мл з мірним стаканчиком №1
Дарниця ФФ
Немає в наявності
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Медулак
Сироп 667 мг/мл флакон 180 мл №1
Уорлд Медицин
Немає в наявності
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Нормазе
Сироп 10 г/15 мл флакон 200 мл №1
Дельта Медікел
Немає в наявності
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Біофлоракс
Сироп 670 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Дуфалак® Фрут
Розчин оральний 667 мг/мл пляшка 200 мл з мірним стаканчиком №1
Абботт Хелскеа Продактс
Немає в наявності
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1
2
Форма випуску
р-н орал.
сироп
Дозування
3.335 г/5 мл
10 г/15 мл
667 мг/мл
670 мг/мл
Пакування
банка 100 мл
банка 200 мл
пакет 10 мл
пляшка 200 мл
саше 15 мл
фл. 100 мл
фл. 180 мл
фл. 200 мл
фл. 250 мл
фл. 500 мл
фл. 1000 мл
фл. полімер. 100 мл
фл. полімер. 200 мл
фл. полімер. 240 мл
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Виробник
Delta Medical Promotions AG
Абботт Хелскеа Продактс
Белупо
Дарниця ФФ
КРЕОМА-ФАРМ
Корпорація Здоров'я
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Технолог
Уорлд Медицин
Юрія-Фарм
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