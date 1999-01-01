Київ
Осмотичні проносні засоби
A06A D04

Магнію сульфат

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A06ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06AЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A DОсмотичні проносні засоби
A06A D04Магнію сульфат
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Магнію сульфат
Магнію сульфат
Порошок 25 г пакет №1
від 22,21 грн
в 511 аптеці
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Магнію сульфат
Магнію сульфат
Порошок 25 г пакет тм arbor vitae №1
від 22,50 грн
в 304 аптеках інших міст
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Магнію сульфат
Магнію сульфат
Порошок 25 г пакет тм tabula vita №1
від 13,04 грн
в 158 аптеках інших міст
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Магнію сульфат
Магнію сульфат
Порошок 25 г контейнер №1
Віола
від 26,20 грн
в 144 аптеках
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Магнію сульфат
Магнію сульфат
Порошок 25 г пакет тм solution pharm №1
від 30,60 грн
в 68 аптеках
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Магнію сульфат
Магнію сульфат
Порошок 25 г пакет тм а+ №1
від 20,00 грн
в 16 аптеках інших міст
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Магнію сульфат
Магнію сульфат
Порошок для розчину для орального застосування 25 г саше №1
від 29,01 грн
в 13 аптеках
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Магнію сульфат
Магнію сульфат
Порошок для розчину для орального застосування 25 г контейнер №1
Исток-Плюс
від 25,00 грн
в 12 аптеках інших міст
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Магнію сульфат
Магнію сульфат
Порошок 25 г пакет тм ронфарм №1
від 24,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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Магнію сульфат
Магнію сульфат
Порошок 25 г пакет тм sator pharma №1
Немає в наявності
Магнію сульфат
Магнію сульфат
Порошок 25 г пакет тм профі фарм №1
Немає в наявності
Магнію сульфат
Магнію сульфат
Порошок 25 г пакет тм ілан фарм №1
Немає в наявності
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