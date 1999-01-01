Київ
Осмотичні проносні засоби
A06A D04
Магнію сульфат
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A06
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A D
Осмотичні проносні засоби
A06A D04
Магнію сульфат
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Магнію сульфат
Порошок 25 г пакет №1
від
22,21
грн
в 511 аптеці
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Магнію сульфат
Порошок 25 г пакет тм arbor vitae №1
від
22,50
грн
в 304 аптеках інших міст
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Магнію сульфат
Порошок 25 г пакет тм tabula vita №1
від
13,04
грн
в 158 аптеках інших міст
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Магнію сульфат
Порошок 25 г контейнер №1
Віола
від
26,20
грн
в 144 аптеках
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Магнію сульфат
Порошок 25 г пакет тм solution pharm №1
від
30,60
грн
в 68 аптеках
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Магнію сульфат
Порошок 25 г пакет тм а+ №1
від
20,00
грн
в 16 аптеках інших міст
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Магнію сульфат
Порошок для розчину для орального застосування 25 г саше №1
від
29,01
грн
в 13 аптеках
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Магнію сульфат
Порошок для розчину для орального застосування 25 г контейнер №1
Исток-Плюс
від
25,00
грн
в 12 аптеках інших міст
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Магнію сульфат
Порошок 25 г пакет тм ронфарм №1
від
24,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Магнію сульфат
Порошок 25 г пакет тм sator pharma №1
Немає в наявності
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Магнію сульфат
Порошок 25 г пакет тм профі фарм №1
Немає в наявності
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Магнію сульфат
Порошок 25 г пакет тм ілан фарм №1
Немає в наявності
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Форма випуску
пор.
пор. д/р-ну д/орал. застос.
Пакування
контейнер
пакет
саше
Виробник
Віола
Дарниця ФФ
Исток-Плюс
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