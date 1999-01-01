Київ
Осмотичні проносні засоби
A06A D12

Лактитол

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A06ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06AЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A DОсмотичні проносні засоби
A06A D12Лактитол
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Лактіол-Істок®
Лактіол-Істок®
Порошок для орального застосування 200 г контейнер пластмасовий №1
Исток-Плюс
від 222,55 грн
в 8 аптеках
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Лактіол-Істок®
Лактіол-Істок®
Порошок для орального застосування 5 г саше №20
Исток-Плюс
від 285,51 грн
в 5 аптеках
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Лактіол-Істок®
Лактіол-Істок®
Порошок для орального застосування 10 г саше №15
Исток-Плюс
від 281,85 грн
в 4 аптеках
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