Київ
Осмотичні проносні засоби
A06A D12
Лактитол
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A06
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A D
Осмотичні проносні засоби
A06A D12
Лактитол
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Лактіол-Істок®
Порошок для орального застосування 200 г контейнер пластмасовий №1
Исток-Плюс
від
222,55
грн
в 8 аптеках
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Лактіол-Істок®
Порошок для орального застосування 5 г саше №20
Исток-Плюс
від
285,51
грн
в 5 аптеках
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Лактіол-Істок®
Порошок для орального застосування 10 г саше №15
Исток-Плюс
від
281,85
грн
в 4 аптеках
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