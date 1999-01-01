Київ
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A

ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A06ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06AЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
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Піколакс®
Піколакс®
Таблетки 7,5 мг блістер в пачці №10
Фармак
від 40,89 грн
в 979 аптеках
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Бісакодил-Дарниця
Бісакодил-Дарниця
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 0,005 г контурна чарункова упаковка в пачці №30
Дарниця ФФ
від 107,48 грн
в 974 аптеках
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Дуфалак®
Дуфалак®
Сироп 667 мг/мл флакон 200 мл №1
Абботт Хелскеа Продактс
від 230,62 грн
в 973 аптеках
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Піколакс®
Піколакс®
Краплі оральні 0,75 % флакон 30 мл №1
Фармак
від 79,39 грн
в 953 аптеках
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Дуфалак®
Дуфалак®
Сироп 667 мг/мл флакон 500 мл №1
Абботт Хелскеа Продактс
від 461,90 грн
в 939 аптеках
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Енема-Селла одноразова клізма
Енема-Селла одноразова клізма
Розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
від 154,00 грн
в 931 аптеці
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Форлакс®
Форлакс®
Порошок д/приготування розчину для перорального застосування 10 г пакетик №20
Майолі
від 233,60 грн
в 919 аптеках
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Дуфалак®
Дуфалак®
Сироп 667 мг/мл саше 15 мл №10
Абботт Хелскеа Продактс
від 425,93 грн
в 918 аптеках
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Гутталакс® Пікосульфат
Гутталакс® Пікосульфат
Краплі флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
від 147,82 грн
в 911 аптеці
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Мікролакс®
Мікролакс®
Розчин ректальний туба 5 мл з універсальним наконечником №12
МакНіл Продактс Лімітед
від 538,80 грн
в 904 аптеках
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Мікролакс®
Мікролакс®
Розчин ректальний туба 5 мл з універсальним наконечником №4
МакНіл Продактс Лімітед
від 206,52 грн
в 900 аптеках
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Гутталакс® Пікосульфат
Гутталакс® Пікосульфат
Краплі флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
від 73,47 грн
в 900 аптеках
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Сенаде®
Сенаде®
Таблетки 13,5 мг блістер №500
Ципла
від 491,13 грн
в 896 аптеках
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Ізіклін
Ізіклін
Концентрат для орального розчину пляшка 176 мл №2
Майолі
від 388,50 грн
в 881 аптеці
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Бісакодил
Бісакодил
Супозиторії ректальні 0,01 г блістер №10
Лекхім-Харків
від 31,36 грн
в 881 аптеці
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Мікролакс®
Мікролакс®
Розчин ректальний туба 5 мл з укороченим наконечником №4
МакНіл Продактс Лімітед
від 235,13 грн
в 881 аптеці
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Мукофальк апельсин
Мукофальк апельсин
Гранули пакетик 5 г №20
Alpen Pharma AG
від 414,00 грн
в 871 аптеці
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Фортранс®
Фортранс®
Порошок для орального розчину пакетик 73.69 г №4
Майолі
від 303,08 грн
в 860 аптеках
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Пікосен®
Пікосен®
Капсули блістер №10
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 37,18 грн
в 859 аптеках
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Нормолакт
Нормолакт
Сироп 670 мг/мл флакон 200 мл №1
Борщагівський ХФЗ
від 134,42 грн
в 840 аптеках
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