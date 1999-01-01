Київ
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A06
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A A
Проносні засоби, що пом'якшують калові маси
A06A B
Контактні проносні засоби
A06A C
Проносні засоби, що формують об'єм
A06A D
Осмотичні проносні засоби
A06A G
Проносні засоби у клізмах
A06A X
Інші засоби, що застосовуються для лікування закрепів
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Піколакс®
Таблетки 7,5 мг блістер в пачці №10
Фармак
від
40,89
грн
в 979 аптеках
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Бісакодил-Дарниця
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 0,005 г контурна чарункова упаковка в пачці №30
Дарниця ФФ
від
107,48
грн
в 974 аптеках
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Дуфалак®
Сироп 667 мг/мл флакон 200 мл №1
Абботт Хелскеа Продактс
від
230,62
грн
в 973 аптеках
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Піколакс®
Краплі оральні 0,75 % флакон 30 мл №1
Фармак
від
79,39
грн
в 953 аптеках
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Дуфалак®
Сироп 667 мг/мл флакон 500 мл №1
Абботт Хелскеа Продактс
від
461,90
грн
в 939 аптеках
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Енема-Селла одноразова клізма
Розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
від
154,00
грн
в 931 аптеці
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Форлакс®
Порошок д/приготування розчину для перорального застосування 10 г пакетик №20
Майолі
від
233,60
грн
в 919 аптеках
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Дуфалак®
Сироп 667 мг/мл саше 15 мл №10
Абботт Хелскеа Продактс
від
425,93
грн
в 918 аптеках
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Гутталакс® Пікосульфат
Краплі флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
від
147,82
грн
в 911 аптеці
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Мікролакс®
Розчин ректальний туба 5 мл з універсальним наконечником №12
МакНіл Продактс Лімітед
від
538,80
грн
в 904 аптеках
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Мікролакс®
Розчин ректальний туба 5 мл з універсальним наконечником №4
МакНіл Продактс Лімітед
від
206,52
грн
в 900 аптеках
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Гутталакс® Пікосульфат
Краплі флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
від
73,47
грн
в 900 аптеках
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Сенаде®
Таблетки 13,5 мг блістер №500
Ципла
від
491,13
грн
в 896 аптеках
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Ізіклін
Концентрат для орального розчину пляшка 176 мл №2
Майолі
від
388,50
грн
в 881 аптеці
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Бісакодил
Супозиторії ректальні 0,01 г блістер №10
Лекхім-Харків
від
31,36
грн
в 881 аптеці
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Мікролакс®
Розчин ректальний туба 5 мл з укороченим наконечником №4
МакНіл Продактс Лімітед
від
235,13
грн
в 881 аптеці
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Мукофальк апельсин
Гранули пакетик 5 г №20
Alpen Pharma AG
від
414,00
грн
в 871 аптеці
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Фортранс®
Порошок для орального розчину пакетик 73.69 г №4
Майолі
від
303,08
грн
в 860 аптеках
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Пікосен®
Капсули блістер №10
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
37,18
грн
в 859 аптеках
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Нормолакт
Сироп 670 мг/мл флакон 200 мл №1
Борщагівський ХФЗ
від
134,42
грн
в 840 аптеках
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Форма випуску
гель ректал.
гель ректальний
гран.
збір
капс.
капс. тверд.
конц. д/орал. р-ну
кора
крап.
крап. орал.
листя
листя та плоди
листя та плоди різано-пресов.
настоянка д/перорал. застос.
олія
олія орал.
пор.
пор. д/орал. заст.
пор. д/оральн. р-ну
пор. д/п р-ну д/перор. застос.
пор. д/р-ну д/орал. застос.
р-н орал.
р-н ректальн.
сироп
слані
суп.
суп. ректал.
табл.
табл. в/о
табл. в/о кишково-розч.
табл. в/плівк. обол.
фрукт. куб.
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Дозування
0.01 г
0.005 г
0.6 г
0.12 г/10 г
0.75 %
0.75 г
0.88 г
1 мг
1.5 г
1.8 г
2 г
2 мг
2.5 г
2.63 г
3.28 мл
3.335 г/5 мл
4 г
5 г
5 мг
6.14 мл
7.5 мг
7.5 мг/мл
10 г
10 г/15 мл
10 мг
13.5 мг
15.08 г
21.4 г/118 мл + 9.4 г/118 мл
25 г
25 мл
30 г
30 мл
50 г
50 мл
55.318 г
64 г
70 мг
75 г
100 г
100 мг
100 мл
140 мг
150 г
200 г
300 г
667 мг/мл
670 мг/мл
1000 мг
1405 мг
2000 мг
2100 мг
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Пакування
аплікатор 2.5 мл
аплікатор 4 мл
аплікатор 7.5 мл
банка
банка 100 мл
банка 200 мл
блістер
контейнер
контейнер пластм.
контурн. чарунк. уп.
пакет
пакет 10 мл
пакет 73.69 г
пакет-саше
пакетик
пакетик 5 г
пакетик 73.69 г
пачка
пачка 75 г
пляшка 176 мл
пляшка 200 мл
саше
саше 15 мл
стрип
туба 5 мл
туба-канюля 10 г
фл.
фл. 15 мл
фл. 25 мл
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. 60 мл
фл. 100 мл
фл. 120 мл
фл. 130 мл
фл. 133 мл
фл. 180 мл
фл. 200 мл
фл. 250 мл
фл. 500 мл
фл. 1000 мл
фл. з крапельн. 10 мл
фл. з пробкою-крапельницею
фл. полімер.
фл. полімер. 100 мл
фл. полімер. 200 мл
фл. полімер. 240 мл
фл. скляний
фл.-крапельн. 20 мл
фільтр-пакет
фільтр-пакет 2 г
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Кількість штук в упаковці
1
2
4
5
6
10
12
15
20
28
30
40
100
500
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Виробник
Alpen Pharma AG
Delta Medical Promotions AG
Euro Lifecare
Ferring
Johnson & Johnson
Lab. Casen-Fleet
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Martin Bauer Group
McNeil Products Limited
Norgine
ІнтерХім
Абботт Хелскеа Продактс
Белупо
Віола
Галичфарм
Гледфарм
Гріндекс
Дарниця ФФ
ЗАО "Лектравы"
ЗАТ "Ліктрави"
Здоровье
Исток-Плюс
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
КРЕОМА-ФАРМ
Касен Рекордаті
Київський вітамінний завод
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Купфер Біотех
Лабораторії Майолі Спіндлер
Лекхім-Харків
Лубнифарм
Монфарм
Норжин
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Опелла Хелскеа Україна
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Рекордаті Груп хімічна і фармацевтична компанія С.п.А.
Стома
ТОВ "Тернофарм"
Технолог
Уорлд Медицин
Фармак
Фармтехнология
Фарміна Лтд
Фітофарм
Ципла
Юрія-Фарм
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