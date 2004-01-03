Азитроміцин-БХФЗ Капсули, 250 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 6 Борщагівський ХФЗ
від 99,82 грн
Аксотилін Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30 Борщагівський ХФЗ
від 558,36 грн
Алердез Сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 50 мл, в пачці, в пачці, № 1 Борщагівський ХФЗ
від 75,74 грн
Алердез Сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1 Борщагівський ХФЗ
від 93,50 грн
Алердез Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 10 Борщагівський ХФЗ
від 44,96 грн
Алохол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер у пачці, № 50 Борщагівський ХФЗ
від 121,35 грн
Альтан Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 100 Борщагівський ХФЗ
від 95,78 грн
Амброксол 15 Сироп, 15 мг/5 мл, флакон полімерний, 100 мл, з дозуючою ложкою, у пачці, з дозуюч. ложкою, у пачці, № 1 Борщагівський ХФЗ
від 47,88 грн
Амброксол 30 Сироп, 30 мг/5 мл, флакон полімерний, 100 мл, з дозуючою ложкою, у пачці, з дозуюч. ложкою, у пачці, № 1 Борщагівський ХФЗ
від 50,71 грн
Амброксолу гідрохлорид Таблетки, 30 мг, блістер, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 20 Борщагівський ХФЗ
від 35,00 грн
Аритміл Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 3 мл, у касеті у пачці, у касеті у пачці, № 5 Борщагівський ХФЗ
від 56,04 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Азитроміцин-БХФЗ Капсули, 250 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 6 Борщагівський ХФЗ
від 99,82 грн
Аксотилін Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30 Борщагівський ХФЗ
від 558,36 грн
Алердез Сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 50 мл, в пачці, в пачці, № 1 Борщагівський ХФЗ
від 75,74 грн
Алердез Сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1 Борщагівський ХФЗ
від 93,50 грн
Алердез Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 10 Борщагівський ХФЗ
від 44,96 грн
Алохол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер у пачці, № 50 Борщагівський ХФЗ
від 121,35 грн
Альтан Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 100 Борщагівський ХФЗ
від 95,78 грн
Амброксол 15 Сироп, 15 мг/5 мл, флакон полімерний, 100 мл, з дозуючою ложкою, у пачці, з дозуюч. ложкою, у пачці, № 1 Борщагівський ХФЗ
від 47,88 грн
Амброксол 30 Сироп, 30 мг/5 мл, флакон полімерний, 100 мл, з дозуючою ложкою, у пачці, з дозуюч. ложкою, у пачці, № 1 Борщагівський ХФЗ
від 50,71 грн
Амброксолу гідрохлорид Таблетки, 30 мг, блістер, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 20 Борщагівський ХФЗ
від 35,00 грн
Аритміл Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 3 мл, у касеті у пачці, у касеті у пачці, № 5 Борщагівський ХФЗ
від 56,04 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції