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Виробник: Борщагівський ХФЗ

ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ"
03134, Київ, вул. Миру, 17
(044) 205-41-23
www.bcpp.com.ua
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Знайдено: 18 препаратів
Азитроміцин-БХФЗ капсули, 250 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 6; Борщагівський ХФЗ
Азитроміцин-БХФЗ Капсули, 250 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 6 Борщагівський ХФЗ
В 16 аптеках
від 99,82 грн
Ціни в аптеках
Аксотилін розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, касета у пачці, касета у пачці, № 10; Борщагівський ХФЗ
Аксотилін Розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, касета у пачці, касета у пачці, № 10 Борщагівський ХФЗ
В 259 аптеках
від 539,95 грн
Ціни в аптеках
Аксотилін розчин оральний, 100 мг/мл, флакон з дозуючим пристроєм, 50 мл, № 1; Борщагівський ХФЗ
Аксотилін Розчин оральний, 100 мг/мл, флакон з дозуючим пристроєм, 50 мл, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 25 аптеках
від 353,10 грн
Ціни в аптеках
Аксотилін таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30; Борщагівський ХФЗ
Аксотилін Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30 Борщагівський ХФЗ
В 119 аптеках
від 558,36 грн
Ціни в аптеках
Алердез сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 50 мл, в пачці, в пачці, № 1; Борщагівський ХФЗ
Алердез Сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 50 мл, в пачці, в пачці, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 10 аптеках
від 75,74 грн
Ціни в аптеках
Алердез сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1; Борщагівський ХФЗ
Алердез Сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 19 аптеках
від 93,50 грн
Ціни в аптеках
Алердез таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 10; Борщагівський ХФЗ
Алердез Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 10 Борщагівський ХФЗ
В 8 аптеках
від 44,96 грн
Ціни в аптеках
Алопуринол таблетки, 100 мг, блістер, № 50; Борщагівський ХФЗ
Алопуринол Таблетки, 100 мг, блістер, № 50 Борщагівський ХФЗ
В 331 аптеці
від 76,50 грн
Ціни в аптеках
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер у пачці, № 50; Борщагівський ХФЗ
Алохол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер у пачці, № 50 Борщагівський ХФЗ
В 1223 аптеках
від 121,35 грн
Ціни в аптеках
Альтабор таблетки, 20 мг, блістер, № 20; Борщагівський ХФЗ
Альтабор Таблетки, 20 мг, блістер, № 20 Борщагівський ХФЗ
В 753 аптеках
від 84,50 грн
Ціни в аптеках
Альтан таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 100; Борщагівський ХФЗ
Альтан Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 100 Борщагівський ХФЗ
В 942 аптеках
від 95,78 грн
Ціни в аптеках
Амброксол 15 сироп, 15 мг/5 мл, флакон полімерний, 100 мл, з дозуючою ложкою, у пачці, з дозуюч. ложкою, у пачці, № 1; Борщагівський ХФЗ
Амброксол 15 Сироп, 15 мг/5 мл, флакон полімерний, 100 мл, з дозуючою ложкою, у пачці, з дозуюч. ложкою, у пачці, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 652 аптеках
від 47,88 грн
Ціни в аптеках
Амброксол 30 сироп, 30 мг/5 мл, флакон полімерний, 100 мл, з дозуючою ложкою, у пачці, з дозуюч. ложкою, у пачці, № 1; Борщагівський ХФЗ
Амброксол 30 Сироп, 30 мг/5 мл, флакон полімерний, 100 мл, з дозуючою ложкою, у пачці, з дозуюч. ложкою, у пачці, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 741 аптеці
від 50,71 грн
Ціни в аптеках
Амброксолу гідрохлорид таблетки, 30 мг, блістер, № 20; Борщагівський ХФЗ
Амброксолу гідрохлорид Таблетки, 30 мг, блістер, № 20 Борщагівський ХФЗ
В 23 аптеках
від 13,44 грн
Ціни в аптеках
Амброксолу гідрохлорид таблетки, 30 мг, блістер, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 20; Борщагівський ХФЗ
Амброксолу гідрохлорид Таблетки, 30 мг, блістер, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 20 Борщагівський ХФЗ
В 10 аптеках
від 35,00 грн
Ціни в аптеках
Ангельмекс таблетки жувальні, 400 мг, блістер, № 3; Агрофарм
Ангельмекс Таблетки жувальні, 400 мг, блістер, № 3 Агрофарм
В 6 аптеках
від 136,82 грн
Ціни в аптеках
Аритміл розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 3 мл, у касеті у пачці, у касеті у пачці, № 5; Борщагівський ХФЗ
Аритміл Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 3 мл, у касеті у пачці, у касеті у пачці, № 5 Борщагівський ХФЗ
В 119 аптеках
від 56,04 грн
Ціни в аптеках
Аритміл таблетки, 200 мг, блістер, пачка, пачка, № 20; Борщагівський ХФЗ
Аритміл Таблетки, 200 мг, блістер, пачка, пачка, № 20 Борщагівський ХФЗ
В 910 аптеках
від 34,66 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
03134, Київ, вул. Миру, 17
(044) 205-41-23
www.bcpp.com.ua
Знайдено: 18 препаратів
Азитроміцин-БХФЗ капсули, 250 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 6; Борщагівський ХФЗ
Азитроміцин-БХФЗ Капсули, 250 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 6 Борщагівський ХФЗ
В 16 аптеках
від 99,82 грн
Ціни в аптеках
Аксотилін розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, касета у пачці, касета у пачці, № 10; Борщагівський ХФЗ
Аксотилін Розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, касета у пачці, касета у пачці, № 10 Борщагівський ХФЗ
В 259 аптеках
від 539,95 грн
Ціни в аптеках
Аксотилін розчин оральний, 100 мг/мл, флакон з дозуючим пристроєм, 50 мл, № 1; Борщагівський ХФЗ
Аксотилін Розчин оральний, 100 мг/мл, флакон з дозуючим пристроєм, 50 мл, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 25 аптеках
від 353,10 грн
Ціни в аптеках
Аксотилін таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30; Борщагівський ХФЗ
Аксотилін Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30 Борщагівський ХФЗ
В 119 аптеках
від 558,36 грн
Ціни в аптеках
Алердез сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 50 мл, в пачці, в пачці, № 1; Борщагівський ХФЗ
Алердез Сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 50 мл, в пачці, в пачці, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 10 аптеках
від 75,74 грн
Ціни в аптеках
Алердез сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1; Борщагівський ХФЗ
Алердез Сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 19 аптеках
від 93,50 грн
Ціни в аптеках
Алердез таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 10; Борщагівський ХФЗ
Алердез Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 10 Борщагівський ХФЗ
В 8 аптеках
від 44,96 грн
Ціни в аптеках
Алопуринол таблетки, 100 мг, блістер, № 50; Борщагівський ХФЗ
Алопуринол Таблетки, 100 мг, блістер, № 50 Борщагівський ХФЗ
В 331 аптеці
від 76,50 грн
Ціни в аптеках
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер у пачці, № 50; Борщагівський ХФЗ
Алохол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер у пачці, № 50 Борщагівський ХФЗ
В 1223 аптеках
від 121,35 грн
Ціни в аптеках
Альтабор таблетки, 20 мг, блістер, № 20; Борщагівський ХФЗ
Альтабор Таблетки, 20 мг, блістер, № 20 Борщагівський ХФЗ
В 753 аптеках
від 84,50 грн
Ціни в аптеках
Альтан таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 100; Борщагівський ХФЗ
Альтан Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 100 Борщагівський ХФЗ
В 942 аптеках
від 95,78 грн
Ціни в аптеках
Амброксол 15 сироп, 15 мг/5 мл, флакон полімерний, 100 мл, з дозуючою ложкою, у пачці, з дозуюч. ложкою, у пачці, № 1; Борщагівський ХФЗ
Амброксол 15 Сироп, 15 мг/5 мл, флакон полімерний, 100 мл, з дозуючою ложкою, у пачці, з дозуюч. ложкою, у пачці, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 652 аптеках
від 47,88 грн
Ціни в аптеках
Амброксол 30 сироп, 30 мг/5 мл, флакон полімерний, 100 мл, з дозуючою ложкою, у пачці, з дозуюч. ложкою, у пачці, № 1; Борщагівський ХФЗ
Амброксол 30 Сироп, 30 мг/5 мл, флакон полімерний, 100 мл, з дозуючою ложкою, у пачці, з дозуюч. ложкою, у пачці, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 741 аптеці
від 50,71 грн
Ціни в аптеках
Амброксолу гідрохлорид таблетки, 30 мг, блістер, № 20; Борщагівський ХФЗ
Амброксолу гідрохлорид Таблетки, 30 мг, блістер, № 20 Борщагівський ХФЗ
В 23 аптеках
від 13,44 грн
Ціни в аптеках
Амброксолу гідрохлорид таблетки, 30 мг, блістер, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 20; Борщагівський ХФЗ
Амброксолу гідрохлорид Таблетки, 30 мг, блістер, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 20 Борщагівський ХФЗ
В 10 аптеках
від 35,00 грн
Ціни в аптеках
Ангельмекс таблетки жувальні, 400 мг, блістер, № 3; Агрофарм
Ангельмекс Таблетки жувальні, 400 мг, блістер, № 3 Агрофарм
В 6 аптеках
від 136,82 грн
Ціни в аптеках
Аритміл розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 3 мл, у касеті у пачці, у касеті у пачці, № 5; Борщагівський ХФЗ
Аритміл Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 3 мл, у касеті у пачці, у касеті у пачці, № 5 Борщагівський ХФЗ
В 119 аптеках
від 56,04 грн
Ціни в аптеках
Аритміл таблетки, 200 мг, блістер, пачка, пачка, № 20; Борщагівський ХФЗ
Аритміл Таблетки, 200 мг, блістер, пачка, пачка, № 20 Борщагівський ХФЗ
В 910 аптеках
від 34,66 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції