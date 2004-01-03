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Виробник: IPSEN Pharma

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04119, Київ, вул. Дегтярівська, 27т
(044) 502-65-29
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Знайдено: 6 препаратів
Ізіклін концентрат для орального розчину, пляшка, 176 мл, № 2; Ipsen Consumer HealthCare
Ізіклін Концентрат для орального розчину, пляшка, 176 мл, № 2 Ipsen Consumer HealthCare
В 1 аптеці
від 527,00 грн
Ціни в аптеках
Танакан® розчин оральний, 40 мг/мл, флакон, 30 мл, з дозатором, з дозатором, № 1; Ipsen Consumer HealthCare
Танакан® Розчин оральний, 40 мг/мл, флакон, 30 мл, з дозатором, з дозатором, № 1 Ipsen Consumer HealthCare
В 147 аптеках
від 116,00 грн
Ціни в аптеках
Танакан® таблетки, вкриті оболонкою, 40 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 30; Ipsen Consumer HealthCare
Танакан® Таблетки, вкриті оболонкою, 40 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 30 Ipsen Consumer HealthCare
В 392 аптеках
від 219,40 грн
Ціни в аптеках
Танакан® таблетки, вкриті оболонкою, 40 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 90; Ipsen Consumer HealthCare
Танакан® Таблетки, вкриті оболонкою, 40 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 90 Ipsen Consumer HealthCare
В 422 аптеках
від 597,69 грн
Ціни в аптеках
Фортранс® порошок для орального розчину, пакетик, 73.69 г, № 4; Майолі
Фортранс® Порошок для орального розчину, пакетик, 73.69 г, № 4 Майолі
В 2 аптеках
від 325,00 грн
Ціни в аптеках
Пакселадин® сироп, 10 мг/5 мл, флакон, 125 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1; Майолі
Пакселадин® Сироп, 10 мг/5 мл, флакон, 125 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1 Майолі
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції
04119, Київ, вул. Дегтярівська, 27т
(044) 502-65-29
Знайдено: 6 препаратів
Ізіклін концентрат для орального розчину, пляшка, 176 мл, № 2; Ipsen Consumer HealthCare
Ізіклін Концентрат для орального розчину, пляшка, 176 мл, № 2 Ipsen Consumer HealthCare
В 1 аптеці
від 527,00 грн
Ціни в аптеках
Танакан® розчин оральний, 40 мг/мл, флакон, 30 мл, з дозатором, з дозатором, № 1; Ipsen Consumer HealthCare
Танакан® Розчин оральний, 40 мг/мл, флакон, 30 мл, з дозатором, з дозатором, № 1 Ipsen Consumer HealthCare
В 147 аптеках
від 116,00 грн
Ціни в аптеках
Танакан® таблетки, вкриті оболонкою, 40 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 30; Ipsen Consumer HealthCare
Танакан® Таблетки, вкриті оболонкою, 40 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 30 Ipsen Consumer HealthCare
В 392 аптеках
від 219,40 грн
Ціни в аптеках
Танакан® таблетки, вкриті оболонкою, 40 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 90; Ipsen Consumer HealthCare
Танакан® Таблетки, вкриті оболонкою, 40 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 90 Ipsen Consumer HealthCare
В 422 аптеках
від 597,69 грн
Ціни в аптеках
Фортранс® порошок для орального розчину, пакетик, 73.69 г, № 4; Майолі
Фортранс® Порошок для орального розчину, пакетик, 73.69 г, № 4 Майолі
В 2 аптеках
від 325,00 грн
Ціни в аптеках
Пакселадин® сироп, 10 мг/5 мл, флакон, 125 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1; Майолі
Пакселадин® Сироп, 10 мг/5 мл, флакон, 125 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1 Майолі
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції