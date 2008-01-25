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Новости медицины и фармацииЗнают ли пациенты о cуществующих у них факторах риска развития инсульта?

Знают ли пациенты о cуществующих у них факторах риска развития инсульта?

Опубликовано  01.07.2022

В недавнем исследовании было показано, что у большинства пациентов с инсультом существуют ранее невыявленные факторы сердечно-сосудистого риска.

По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), инсульт ежегодно диагностируют у более 795 000 американцев. 4 из 5 инсультов являются ишемическими.

Исследователи из Центра Водуа в Лозанне (Centre Vaudois in Lausanne), Швейцария, выявили, что у 67,7% пациентов с инсультом существовал по крайней мере один недиагностированный ранее фактор риска развития инсульта.

В 2022 г. в Вене, Австрия, результаты исследования были представлены на Конгрессе Европейской академии неврологии (European Academy of Neurology Congress).

Исследователи провели оценку медицинских записей 4354 пациентов с инсультом из Реестра и анализа острого инсульта в Лозанне (Acute Stroke Registry and Analysis of Lausanne — ASTRAL) в период 2003–2018 гг. Из этих пациентов у 1125 были выявлены недиагностированные до развития инсульта факторы сердечно-сосудистого риска.

Ведущим фактором риска была дислипидемия, отмечаемая у 61,4% больных. Повышенное артериальное давление выявлено у 23,7% участников исследования. У около 10,2% пациентов отмечали мерцательную аритмию.

Ведущий автор исследования доктор Андре Рего (André Rêgo) назвал и другие факторы риска развития инсульта, изученные в исследовании: ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, несбалансированное питание, ожирение, стресс, курение и алкоголь.

Доктор А. Рего подчеркнул, что многие факторы риска оставались невыявленными потому, что люди не обращаются за профилактической медицинской помощью. Это может объясняться бессимптомностью протекания некоторых болезней на начальных этапах (сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет) и экономической недоступностью профилактической медицинской помощи.

Интересно, что в исследовании было показано, что люди с более низким индексом массы тела с большей вероятностью не знали о наличии у них сосудистых факторов риска развития инсульта.

Кроме того, повышенная вероятность наличия факторов риска развития инсульта продемонстрирована у женщин в возрасте младше 55 лет, принимающих противозачаточные препараты, и женщин в возрасте старше 55 лет, которые курят.

Дерек Гриффит, доктор философии, профессор управления системами здравоохранения и онкологии в Джорджтаунском университете в Вашингтоне, округ Колумбия (Georgetown University, Washington D.C.), основатель и содиректор Института расовой справедливости (Racial Justice Institute), не участвовал в этом исследовании, но подчеркнул, что часть мужчин ошибочно считали, что нет необходимости обращаться к врачу с профилактической целью, если они не отмечают каких-либо жалоб.

Джейсон Тарпли, доктор медицины, доктор философии, практикующий невролог и директор Центра инсульта и нейрососудистых заболеваний Тихоокеанского института неврологии в Медицинском центре Провиденс-Сент-Джон в Санта-Монике, Калифорния (Stroke and Neurovascular Center for Pacific Neuroscience Institute at Providence Saint John’s Health Center in Santa Monica, California), также не участвовал в этом исследовании, однако отметил, что основные факторы риска — дислипидемия, артериальная гипертензия и мерцательная аритмия — поддаются коррекции, и таким образом возможно снизить риск развития инсульта.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  01.07.2022

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