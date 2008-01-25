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Новости медицины и фармацииЗнаете ли вы, что употребление алкоголя является фактором риска развития рака?

Знаете ли вы, что употребление алкоголя является фактором риска развития рака?

Опубликовано  07.12.2022

Ранее в исследованиях было показано, что употребление алкоголя является фактором риска развития различных видов рака. В то же время в недавнем исследовании было выявлено, что большая часть жителей США не осведомлена о том, что употребление спиртных напитков повышает вероятность возникновения онкопатологии. Более того, многие считают алкоголь полезным для здоровья. Также было показано, что осведомленность отличалась в зависимости от типа алкогольного напитка.

В исследовании были проанализированы данные опроса 3865 взрослых участников. Им задавали вопрос: «На ваш взгляд, насколько употребление следующих видов алкоголя (вина, пива, крепких спиртных напитков) влияет на риск развития рака?». Также в исследовании оценивали употребление алкоголя участниками.

В исследовании было выявлено, что:

  • 31,2% жителей США знали, что употребление крепких спиртных напитков обусловливает повышение риска развития рака, при этом только 24,9% американцев были осведомлены, что вино повышает вероятность возникновения онкопатологии. Для пива показатель осведомленности составил 20,3%;
  • 10% взрослых жителей США считают, что вино способствует снижению риска развития рака. Часть участников считала, что пиво (2,2%) и крепкие спиртные напитки (1,7%) помогают снизить вероятность возникновения онкопатологии;
  • более 50% участников не знали, связано ли употребление алкогольных напитков с риском развития рака.

Интересно, что участники исследования, которые знали, что употребление алкогольных напитков приводит к повышению риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, были с большей вероятностью осведомлены о влиянии алкогольных напитков на вероятность развития рака.

Осведомленность лиц пожилого возраста о том, что употребление алкоголя является фактором риска развития рака была почти в 2 раза ниже, чем среди лиц в возрасте 18–39 лет.

При этом осведомленность о том, что спиртные напитки повышают риск развития рака не зависела от количества алкоголя, употребляемого участниками.

Авторы исследования подчеркнули необходимость информирования населения о риске развития рака, связанном с употреблением алкогольных напитков.

Ведущий автор исследования — Эндрю Зайденберг (Andrew Seidenberg), магистр здравоохранения, доктор философии, сотрудник Национального института рака (National Cancer Institute). Он подчеркнул, что употребление алкоголя — это важнейший модифицируемый фактор риска развития рака. В то же время большинство жителей США не знают этого факта.

Э. Зайденберг объяснил, что в одном из исследований было показано, что употребление алкоголя, вероятно, обусловило развитие около 75 000 диагностированных случаев рака и 19 000 летальных исходов от онкопатологии ежегодно в период 2013–2016 гг. На сегодня в исследованиях показано, что употребление алкоголя повышает риск развития минимум 7 типов рака, в том числе рака молочной железы и толстой кишки. При этом повышение вероятности возникновения онкопатологии обусловливают любые алкогольные напитки, включая крепкие спиртные напитки, вино и пиво.

Уильям М.П. Кляйн (William M.P. Klein), доктор философии, заместитель директора Программы поведенческих исследований Национального института рака (National Cancer Institute’s Behavioral Research Program) — соавтор исследования. У.М.П. Кляйн подчеркнул необходимость информирования населения о том, что употребление алкоголя независимо от типа напитка, в том числе вина, повышает риск развития рака. Он отметил, что информирование населения о том, что спиртные напитки обусловливают повышение вероятности возникновения онкопатологии необходимо, чтобы потребители могли принимать обоснованные решения. Кроме того, по его мнению, информационная кампания о связи употребления алкоголя и риска развития рака потенциально будет способствовать снижению употребления спиртных напитков, уменьшению числа случаев развития рака и летальных исходов вследствие него.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention», издании Американской ассоциации исследований рака (American Association for Cancer Research).

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  07.12.2022

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