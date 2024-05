Здоровье мужчины: что нужно знать о скрининговых обследованиях?

Многие мужчины откладывают визит к врачу и обращаются за медицинской помощью только при наличии выраженных симптомов. В то же время регулярные медицинские осмотры помогают выявить проблемы со здоровьем до развития симптомов.

Итак, какой вариант скрининга подойдет лично вам?

Эксперты Национальных институтов здравоохранения США (U.S. National Institutes of Health — NIH), Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention) и Национальной медицинской библиотеки (National Library of Medicine) предлагают ряд рекомендаций по проведению профилактического скрининга для мужчин. Также ряд рекомендаций разработан Целевой группой профилактических служб США (U.S. Preventive Services Task Force — USPSTF), в которую входят эксперты в области первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний.

Какие же скрининговые обследования необходимо проходить мужчинам?

Физический осмотр рекомендуется регулярно проходить всем мужчинам в возрасте 18 лет и старше, мужчинам в возрасте 65 лет и старше обязательно ежегодно проходить физический осмотр у врача. Физический осмотр может включать измерение роста, массы тела и индекса массы тела.

Обсуждать с врачом принципы здорового образа жизни. Также необходимо обсуждать с врачом имеющиеся проблемы со здоровьем, необходимость проведения профилактических прививок. Спросите врача о принципах рационального питания или необходимости соблюдения какой-то определенной диеты, рекомендуемых регулярных физических упражнениях, а также об употреблении алкоголя и табака.

Эмоциональная сфера: обсудите с врачом, если у вас наблюдаются симптомы тревоги или депрессии.

Здоровым мужчинам в возрасте 65 лет и старше следует регулярно измерять артериальное давление, 1 раз в 5 лет определять уровень холестерина в плазме крови (при условии, что его показатели в норме).

Если вы принимаете какие-либо лекарственные средства — вам следует обсудить это с врачом.

Когда необходим скрининг рака толстой кишки?

Лицам, в семейном анамнезе которых были полипы толстой кишки или рак кишечника, следует проходить скрининг рака толстой кишки ежегодно начиная с 45-летнего возраста. Всем остальным скрининг рака толстой кишки показано проходить ежегодно в возрасте старше 50 лет.

Так, каждый год необходимо проводить анализ кала. Ваш врач может порекомендовать проводить анализ ДНК кала каждые 1–3 года, виртуальную колоноскопию каждые 5 лет, сигмоскопию каждые 5–10 лет и колоноскопию не реже 1 раза в 10 лет. Скрининг колоректального рака также выявляет полипы толстой кишки, являющиеся предраковым состоянием.

Скрининг рака легкого

Скрининг рака легкого необходимо проходить в возрасте 50 лет и старше курильщикам, лицам, ранее курившим и бросившим курить на протяжении последних 15 лет, а также лицам, имеющим стаж курения 20 пачко/лет. Исследователь влияния табака из Университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University) доктор Йоханнес Трул (Dr. Johannes Thrul) отметил, что курение — одна из самых опасных для здоровья привычек. Курение и возраст являются двумя наиболее важными факторами риска развития рака легкого, поэтому пациентам из группы риска рекомендуется ежегодно проходить скрининг с использованием низкодозовой компьютерной томографии. Раннее лечение рака легкого дает наилучшие результаты.

Скрининг уровня артериального давления

Скрининг артериального давления рекомендуется проходить ежегодно мужчинам в возрасте старше 18 лет в случае, если:

у вас есть родственник первой степени родства с повышенным артериальным давлением;

ваше артериальное давление составляет: систолическое 120–129 мм рт. ст. и/или диастолическое 80–89 мм рт. ст.;

если вы представитель негроидной расы;

у вас диагностированы сахарный диабет, избыточная масса тела или другие состояния, которые повышают риск развития артериальной гипертензии.

Лицам в возрасте 65 лет и старше следует регулярно измерять артериальное давление. Дэвид Гофф-младший (Dr. David Goff Jr), директор департамента сердечно-сосудистых наук в Национальном институте сердца, легких и крови США (U.S. National Heart, Lung, and Blood Institute), сообщил, что только около 50% пациентов с артериальной гипертензией контролируют артериальное давление на рекомендуемом уровне. Контроль артериального давления — это мера профилактики развития инсультов и инфаркта миокарда.

Скрининг рака кожи

Скрининг рака кожи следует проводить в возрасте 18 лет и старше. При этом важно ограничивать воздействие ультрафиолетового излучения, которое повышает риск развития заболевания. Эксперты Национального института рака США (U.S. National Cancer Institute) отмечают, что врач может помочь определить, нужен ли вам скрининг рака кожи и как часто, исходя из ваших факторов риска развития заболевания и анамнеза.

