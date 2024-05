В недавнем исследовании проанализирована связь между неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) и развитием церебральной дисфункции. Исследование проведено учёными из Института гепатологии Роджера Уильямса при Королевском колледже Лондона и Университете Лозанны (Roger Williams Institute of Hepatology, affiliated to King’s College London and the University of Lausanne) в сотрудничестве с Французским национальным институтом здравоохранения и медицинских исследований Inserm (the French National Institute of Health and Medical Research) и Университетом Пуатье (University of Poitiers) во Франции.

По оценкам экспертов, НАЖБП выявляют у около 25% населения в целом и у более 80% лиц с ожирением.

НАЖБП представляет собой метаболический синдром, поражающий другие органы и являющийся мультисистемным заболеванием. При декомпенсации НАЖБП развиваются печеночная недостаточность и печёночная энцефалопатия. Кроме того, НАЖБП приводит к развитию кардиометаболических нарушений и уменьшению объёма головного мозга.

Исследование проведено на мышиной модели. Так, 50% (1-я группа) мышей получали рацион, в котором жиры были источником 10% дневного калоража, у мышей же 2-й группы был рацион, в котором жиры составляли 55% дневного калоража. Через 16 нед исследователи провели серию диагностических тестов для оценки влияния рациона питания на организм и, в частности, на морфофункциональное состояние печени и головного мозга.

Исследователи выявили, что у мышей, находящихся на диете с высоким содержанием липидов, развились ожирение, НАЖБП, резистентность к инсулину и церебральная дисфункция.

Так, показано, что у мышей с НАЖБП развивается гипоксия головного мозга. Гипоксия связана с развитием утолщения сосудистой стенки, уменьшения кровотока и воспаления в головном мозге, так как в условиях воспаления потребность в кислороде повышается. Так, при НАЖБП развиваются микроглиальные и астроцитарные морфологические и метаболические изменения, являющиеся признаками развития энцефалопатии. Важно, что ранее в исследованиях показана связь между гипоксией и развитием нейродегенеративных заболеваний. Установлено, что гипоксия не только напрямую вызывает повреждение нейронов, но и приводит к развитию церебрального воспаления. Токсические медиаторы воспаления, продуцируемые глиальными клетками в условиях гипоксии, играют ключевую роль в развитии церебрального воспаления, которое усугубляет дальнейшее повреждение нейронов, ремоделирование синапсов и нейродегенерацию.

Также у мышей с НАЖБП отмечены симптомы тревожного расстройства и депрессии.

При этом у мышей, которые употребляли пищу с низким содержанием жира, не выявлено НАЖБП, инсулинорезистентности, нарушений поведения и признаков дисфункции головного мозга.

Ведущий автор исследования, доктор Анна Хаджихамби (Anna Hadjihambi), сотрудник Института гепатологии Роджера Уильямса и почетный лектор в Королевском колледже Лондона, объяснила, что в связи с бессимптомным началом дисфункции головного мозга пациенты с НАЖБП могут длительное время не знать о развивающейся у них патологии головного мозга.

В то же время у генетически модифицированных мышей с низким уровнем белка — транспортера монокарбоксилата 1 (MCT1) — белка, специализирующегося на транспорте энергетических субстратов, используемых различными клетками для жизнедеятельности, не развивались НАЖБП и признаки дисфункции головного мозга при получении пищи с высоким содержанием липидов.

Профессор Люк Пеллерин (Luc Pellerin), директор исследовательского подразделения Inserm U1313 в Университете Пуатье во Франции, объяснил, что выявление ключевой роли MCT1 в развитии как НАЖБП, так и связанной с ней дисфункции головного мозга потенциально позволит разработать терапевтические подходы для лечения этих заболеваний.

Доктор А. Хаджихамби подчеркнула, что сокращение количества сахара и жира в нашем рационе важно не только для профилактики развития ожирения, но и для профилактики развития НАЖБП и дисфункции головного мозга, депрессии и нарушений когнитивных функций, особенно у лиц пожилого возраста.

Результаты исследования опубликованы в «Journal of Hepatology».

По материалам www.journal-of-hepatology.eu, www.medicalxpress.com