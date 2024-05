Ивермектин: двойное слепое рандомизированное исследование

Как влияет ивермектин, оцениваемый как потенциальное средство для лечения COVID-19, на продолжительность симптомов у взрослых с заболеванием легкой степени тяжести? В период с 15 июля по 30 ноября 2020 г. пациенты в одном из медицинских центров Колумбии были включены в двойное слепое рандомизированное исследование с последующим наблюдением до 21 декабря 2020 г.

Согласно результатам данного исследования с участием 476 пациентов, опубликованным в журнале «JAMA» 4 марта∗, продолжительность симптомов существенно не отличалась у получавших 5-дневный курс ивермектина, по сравнению с получавшими плацебо (среднее время до исчезновения симптомов составило 10 против 12 дней; соотношение рисков для разрешения симптомов равно 1,07). Результаты не предоставляют аргументов в пользу использования ивермектина для лечения пациентов с COVID-19 легкой степени, хотя могут потребоваться другие более крупные исследования для трактовки ранее полученных результатов.

Потенциальные участники исследования были определены путем простой случайной выборки из электронной базы данных государственного департамента здравоохранения пациентов с симптоматическим, лабораторно подтвержденным COVID-19 в течение периода исследования. Были включены в общей сложности 476 взрослых пациентов с заболеванием легкой степени и симптомами в течение 7 дней или меньше (среди лечившихся амбулаторно или госпитализированных). Пациенты были рандомизированы для приема ивермектина в дозе 300 мкг/кг массы тела в сутки в течение 5 дней (n = 200) или плацебо (n = 200). Средний возраст пациентов в популяции первичного анализа составлял 37 лет, 231 (58%) — женщины и 316 (79%) не имели каких-либо известных сопутствующих заболеваний в начале наблюдения. Первичным результатом было время до исчезновения симптомов в течение 21-дневного периода. Также были проанализированы данные о нежелательных явлениях, включая серьезные.

Согласно полученным результатам, среднее время исчезновения симптомов составило 10 дней в группе ивермектина по сравнению с 12 днями в группе плацебо (отношение рисков для разрешения симптомов 1,07 (95% доверительный интервал 0,87–1,32; P = 0,53 по логарифмическому критерию)). К 21-му дню исчезли симптомы у 82% пациентов в группе ивермектина и 79% — в группе плацебо. Наиболее частым нежелательным эффектом была головная боль, о которой сообщили 104 пациента (52%), получавших ивермектин, и 111 (56%) получавших плацебо. Наиболее частым серьезным нежелательным явлением была полиорганная недостаточность, возникшая у 4 пациентов (по 2 в каждой группе). Авторы заключили, что среди взрослых с легкой формой COVID-19 курс ивермектина продолжительностью 5 дней по сравнению с плацебо существенно не уменьшил время до исчезновения симптомов. Полученные данные не подтверждают целесообразность применения ивермектина для лечения пациентов с COVID-19 в легкой форме, хотя могут потребоваться более крупные исследования, чтобы понять влияние ивермектина на другие клинически значимые результаты.

По материалам jamanetwork.com

*López-Medina E., López P., Hurtado I.C. et al. Effect of Ivermectin on Time to Resolution of Symptoms Among Adults With Mild COVID-19: A Randomized Clinical Trial. JAMA. Published online March 04, 2021. doi:10.1001/jama.2021.3071.