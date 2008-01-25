Бактериальный вагиноз: современный взгляд

Бактериальный вагиноз — патология влагалища, главная причина которой — усиление роста преимущественно облигатно-анаэробной бактериальной микрофлоры.

Условно-патогенные микроорганизмы — причина бактериального вагиноза:

Corynebacterium spp.;

Streptococcus spp.;

Staphylococcus spp.;

Escherichia coli;

Gardnerella vaginalis;

Mycoplasma hominis и ряд других патогенов.

Факторы — «помощники» бактериального вагиноза

Факторами, обусловливающими развитие бактериального вагиноза, исследователи считают нарушения эндокринной системы; изменения локального иммунитета во влагалище, признаками которого являются:

снижение уровня иммуноглобулина А (IgA), циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), белка С3 системы комплемента;

повышение уровня иммуноглобулина G (IgG);

непоследовательная антибактериальная терапия;

перенесенные или сопутствующие воспалительные заболевания половых органов женщины;

применение контрацептивов (пероральных, внутриматочных, спермицидов);

проведение диагностических процедур и оперативных вмешательств.

Патофизиология бактериального вагиноза

При угнетении жизнедеятельности и роста нормальной вагинальной лактобациллярной микрофлоры происходят смещение в щелочную сторону водородного показателя (pH) среды влагалища и одновременное повышение концентрации диаминов и полиаминов, энзимов — муциназы, сиалидазы, коллагеназы, протеазы, фосфолипазы А2 и С, органических кислот, последствием действия которых являются биохимические изменения. За счет ускоренной деструкции защитного слоя слизистой оболочки влагалища они приводят к адгезии условно-патогенной микрофлоры к эпителиальным клеткам и последующему проникновению.

Из-за снижения неспецифической иммунологической резистентности повышается риск рецидивирования бактериального вагиноза.

Осложнения бактериального вагиноза

Согласно результатам многочисленных исследований, подтверждается тот факт, что бактериальный вагиноз — причина многих осложнений в акушерстве и гинекологии.

Такими осложнениями в гинекологии являются:

эндометрит;

сальпингоофорит;

постоперационные и постпроцедурные (после инвазивных процедур) воспалительные осложнения;

кольпит;

диспластические изменения шейки матки.

В акушерстве такими осложнениями являются:

невынашивание беременности;

хориоамнионит;

преждевременный разрыв плодных оболочек;

преждевременные роды;

послеродовой эндометрит.

Бактериальный вагиноз: диагностика

Диагностические критерии Amsel 1983 г.:

Наличие гомогенных вагинальных выделений с неприятным запахом. Повышение рН вагинального секрета >4,5. Определение «рыбного» запаха после проведения аминного теста или без него. Определение вагинальных эпителиоцитов с адгезированными на них грамвариабельными микроорганизмами.

Диагноз «бактериальный вагиноз» устанавливается при определении любых 3 из 4 перечисленных выше критериев.

Дополнительными диагностическими критериями бактериального вагиноза являются:

наличие в мазках окрашенных по Граму большого количества эпителиальных клеток;

резкое снижение или полное отсутствие лактобацилл;

значительное наличие в мазках грамвариабельной микрофлоры;

отсутствие в мазках лейкоцитов или наличие их в небольшом количестве.

При микроскопической оценке мазка используют десятибалльную шкалу Нугента, основанную на подсчете бактерий в мазке, окрашенном по Граму.

Микроскопическая оценка мазка по шкале Нутента (сумма баллов):

7–10 — бактериальный вагиноз;

4–6 — промежуточное состояние вагинальной микрофлоры;

≤3 — нормальное состояние вагинальной микрофлоры.

Бактериальный вагиноз: современная фармакотерапия

В настоящее время регистрируют повышение частоты рецидивирования бактериального вагиноза, поэтому необходимо проведение комплексной фармакотерапии.

Поэтому в клинической практике все чаще применяют комбинацию фторхинолонов и нитроимидазолов для лечения бактериального вагиноза, а также профилактики осложнений вследствие антибактериальной терапии.

Сочетание ципрофлоксацина и орнидазола позволяет охватить широкий спектр возбудителей инфекционных поражений влагалища, включая бактериальный вагиноз.

Ципрофлоксацин ингибирует энзим ДНК-гидразу бактерий и угнетает синтез их ДНК, вызывает морфологические изменения мембраны и клеточной стенки микроорганизмов, способствуя их быстрой гибели.

Спектр микроорганизмов, на которые действует ципрофлксацин: Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Enterococcus spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp., Legionella spp., Neisseria spp., Proteus spp., Salmonella spp., Shigella spp., Campylobacter spp., Citrobacter spp., Listeria monocytogenes, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenza, Morganella morganii, Pseudomonas aeruginosa, Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica, Escherichia coli, Mycobacterium tuberculosis, Chlamydia trachomatis и Mycoplasma hominis.

Механизм действия орнидазола связан с нарушением строения ДНК чувствительных к нему микроорганизмов.

Орнидазол активен в отношении Trichomonas vaginalis, Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, a также некоторых анаэробных бактерий, в том числе Bacteroides spp., Clostridium spp., Fusobacterium spp., и анаэробных кокков.

Резюмируя изложенную выше информацию, можно сделать вывод, что комбинация ципрофлоксацина и орнидазола может быть успешно применена для эффективного лечения бактериального вагиноза, благодаря коротким курсам лечения, удобству применения и профилактике таких осложнений, как неспецифический вагинит.

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