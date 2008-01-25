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Новости медицины и фармацииРассеянный склероз: актуальная проблема и варианты ее решения

Рассеянный склероз: актуальная проблема и варианты ее решения

Опубликовано  16.04.2024

Рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное неврологическое заболевание, при котором повреждаются глиальные клетки, образующие миелиновую оболочку нервных волокон. Патологию диагностируют преимущественно в молодом возрасте:

  • в среднем дебют заболевания развивается у лиц в возрастном диапазоне 29–33 лет;
  • наиболее часто случаи рассеянного склероза диагностируют у лиц в возрасте 20–40 лет.

Рассеянный склероз оказывает значительное влияние на качество жизни, имеет тяжелые последствия для пациентов, требуются значительные усилия по лечению и реабилитации. Заболевание занимает одну из лидирующих позиций по уровню инвалидизации населения в мире:

  • в развитых европейских странах показатель инвалидизации находится на высоком уровне: 30–40% пациентов с рассеянным склерозом имеют группу инвалидности;
  • в Украине частота инвалидизации превышает европейские показатели более чем в 2 раза и достигает 88%. Как правило, больным рассеянным склерозом присваивается ІІІ группа инвалидности.

Диагностика и лечение

Рассеянный склероз не имеет специфических симптомов. Схожая клиническая картина может наблюдаться и при других неврологических заболеваниях, что усложняет диагностику. При анализе историй болезни пациентов с рассеянным склерозом можно выделить основные жалобы:

  • онемение, покалывание или жжение в конечностях, области туловища или лица. Неприятные ощущения могут быть локализованными (возникать в какой-либо ограниченной области тела) или мигрирующими. Они часто сопровождаются снижением чувствительности;
  • мышечная слабость, которая проявляется нарушением походки, частым спотыканием (возможно даже падениями), затруднением при выполнении точных действий;
  • зрительные нарушения различной степени тяжести. Они включают в себя частичную или полную потерю зрения, двоение в глазах, дефекты в полях зрения;
  • головокружение;
  • трудности с контролем мочевого пузыря — возникают императивные позывы к мочеиспусканию, повышается его частота. Возможно затруднение начала акта мочеиспускания, недержание мочи или, напротив, задержка мочеиспускания;
  • повышенная утомляемость, которая может проявляться как физической, так и когнитивной усталостью;
  • когнитивные расстройства — трудности с концентрацией внимания, рассеянность и забывчивость;
  • эмоциональная индифферентность, безразличие к окружающему миру и собственной жизни, резкие перепады настроения от эйфории и благодушия до подавленности и слезливости.

Современные инструментальные и лабораторные методы диагностики позволяют установить диагноз до появления неврологической симптоматики или на этапе начальных проявлений рассеянного склероза. Наибольшее практическое значение имеют:

  • магнитно-резонансная томография (МРТ) — с помощью данного метода специалист может выявлять характерные для этого заболевания очаги демиелинизации в центральной нервной системе. МРТ позволяет не только установить патологические изменения, но и оценивать распространенность процесса и динамику;
  • иммунологические лабораторные исследования — маркер рассеянного склероза — специфические иммуноглобулины класса G в спинномозговой жидкости.

В Украине используются международные протоколы диагностики и терапии рассеянного склероза, которые обеспечивают единый уровень оказания медицинской помощи пациентам в соответствии с современными стандартами. Диагностика базируется на комплексном подходе, включающем оценку клинических проявлений, результатов инструментальных и лабораторных методов исследования. В международных протоколах детально освещен вопрос, как лечить рассеянный склероз: рекомендовано применение препаратов из группы моноклональных антител и других таргетных лекарственных средств, направленных на подавление активности аутоиммунного процесса и предотвращение необратимых повреждений нервной системы.

Решение проблемных вопросов

Наиболее проблемные вопросы диагностики, лечения и реабилитации рассеянного склероза в Украине обсуждаются на тематических мероприятиях. Они проходят в формате панельных дискуссий с участием профильных специалистов, представителей государственных органов, организаций, объединяющих пациентов. Среди наиболее актуальных направлений для обсуждения:

  • государственное обеспечение пациентов современными высокоэффективными лекарственными средствами. На данный момент за счет средств государственного и местных бюджетов покрывается лишь частичная потребность в базисной терапии. В некоторых областях Украины внедрены специальные государственные региональные программы, направленные на расширение доступа пациентов с рассеянным склерозом к современным методам лечения. Подобные региональные программы по терапии рассеянного склероза функционируют в областных центрах: Киеве, Львове, Ровно, Хмельницком, Ивано-Франковске. В других регионах больные по-прежнему ограничены в выборе терапии, вследствие этого часть пациентов для лечения рассеянного склероза выезжает за границу;
  • ограниченный выбор препаратов — практически все зарегистрированные в Украине лекарства показаны преимущественно для лечения ремиттирующего рецидивирующего типа течения заболевания, который характеризуется чередованием обострений и ремиссий. Для пациентов с первично-прогрессирующим типом рассеянного склероза, при котором болезнь постоянно прогрессирует без выраженных обострений и ремиссий, выбор терапевтических возможностей крайне ограничен. Едва ли не единственным препаратом, одобренным для лечения как рецидивирующей, так и первично-прогрессирующей форм рассеянного склероза, является окрелизумаб — таргетный препарат, избирательно воздействующий на специфические клетки иммунной системы, вовлеченные в развитие аутоиммунного процесса при рассеянном склерозе. Благодаря своему механизму действия он позволяет замедлить прогрессирование патологического состояния, снизить частоту обострений;
  • отсутствие единого общегосударственного реестра пациентов — до начала полномасштабной войны количество лиц с диагнозом рассеянного склероза в стране превышало 20 тыс. человек (по аналитическим данным из историй болезней). Однако в условиях военного времени часть пациентов была вынуждена покинуть страну, что затрудняет точный подсчет их реального количества на данный момент;
  • варианты получения передовой терапии — в условиях ограниченного доступа к современным высокоэффективным препаратам для лечения рассеянного склероза в Украине одним из немногих способов получить передовую терапию является участие в клинических исследованиях новых лекарственных средств. Результаты клинических исследований позволяют пациентам получать инновационные препараты на льготных условиях или бесплатно в рамках научных программ, направленных на оценку безопасности и эффективности разрабатываемых лекарственных средств. В украинское законодательство были внесены соответствующие поправки о предоставлении «препаратов из сострадания» (compassionate use). Теперь пациенты, которые принимали участие в клинических исследованиях и у которых выявлен положительный эффект от экспериментальной терапии, получили возможность продолжать ее уже после завершения исследования в рамках программы compassionate use. Следует отметить, что возможность участия в клинических исследованиях распространяется не только на новые препараты, но и на уже зарегистрированные, но пока не доступные в Украине лекарственные средства. Это расширяет терапевтические возможности для пациентов с различными формами рассеянного склероза.

Дополнительную информацию по этой теме вы можете прочитать на сайте Apteka.ua.

Опубликовано  16.04.2024

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