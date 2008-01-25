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Новости медицины и фармацииВнебольничная пневмония (тяжелое течение) + гидрокортизон = снижение риска летального исхода

Внебольничная пневмония (тяжелое течение) + гидрокортизон = снижение риска летального исхода

Опубликовано  28.03.2023

В недавнем исследовании было показано, что гидрокортизон снижает риск развития летального исхода к 28-му дню лечения у пациентов с тяжелым течением внебольничной пневмонии, поступивших в отделение интенсивной терапии.

Результаты исследования были опубликованы в издании «New England Journal of Medicine», а также представлены на Международном симпозиуме по интенсивной терапии и неотложной медицине (International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine), проходившем в период 21–24 марта в Брюсселе.

Пьер-Франсуа Декен (Pierre-François Dequin), доктор медицинских наук, из Университета Тура (Université de Tours) во Франции, и его коллеги провели исследование ІІІ фазы с участием взрослых пациентов с тяжелым течением внебольничной пневмонии, которые были госпитализированы в отделение интенсивной терапии.

Участники исследования были рандомизированы на 2 группы. Пациенты 1-й группы получали гидрокортизон внутривенно (200 мг в сутки в течение 4 или 8 дней, в зависимости от клинического улучшения, с последующим снижением дозы в течение 8 или 14 дней). Участникам 2-й группы давали плацебо. Все больные также получали стандартную терапию, включая антибиотики и симптоматическое лечение. Всего в исследование было включено 795 пациентов (400 — в группе гидрокортизона и 395 — в группе плацебо). Исследование было остановлено после второго запланированного промежуточного анализа.

Так, в группе гидрокортизона было зафиксировано 6,2% летальных исходов. В группе плацебо летальность составила 11,9%. При этом частота выявления внутрибольничных инфекций и желудочно-кишечных кровотечений была сходной в обоих группах.

Авторы подчеркнули, что раннее применение гидрокортизона у больных с тяжелым течением внутрибольничной пневмонии способствует значительному снижению риска летального исхода.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  28.03.2023

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