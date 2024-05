Витамин В6 может уменьшить выраженность тревоги?

Существует несколько типов тревожных расстройств, включая паническое расстройство, генерализованное тревожное расстройство и социальное тревожное расстройство. По данным Национального института психического здоровья (National Institute of Mental Health), в США тревожные расстройства на протяжении жизни диагностируют у около 31% взрослых.

Ученые из Университета Рединга в Великобритании (University of Reading in the United Kingdom) исследовали влияние высоких доз витаминов В 6 и В 12 на выраженность симптомов тревоги. Период наблюдения составлял 1 мес. Результаты были опубликованы в журнале «Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental».

В исследовании было показано, что высокие дозы витамина В 6 способствуют повышению синтеза гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), важнейшего тормозящего нейротрансмиттера.

Профессор Дэвид Филд (Prof. David Field), ведущий автор исследования и доцент Школы психологии и клинических лингвистических наук Университета Рединга (Reading’s School of Psychology and Clinical Language Sciences), объяснил, что функционирование головного мозга и риск развития психических расстройств, включая тревожные расстройства, зависит от тонкого баланса между процессами торможения и возбуждения.

В исследовании приняли участие 478 добровольцев с тревожными расстройствами. Они были рандомизированы на 3 группы. Участники 1-й группы принимали ежедневно 100 мг витамина В 6 , 2-й группы — 1000 мг витамина В 12 , участники 3-й группы — плацебо. Для оценки выраженности тревоги участникам до и после курса приема витаминов/плацебо проводили тест на тревожные расстройства у взрослых (Screen For Adult Anxiety Related Disorders — SCAARED), также они заполняли опросник настроения и чувств (Mood and Feelings Questionnaire — MFQ).

По окончании периода наблюдения было выявлено значительное снижение интенсивности тревоги у участников 1-й группы, принимавших витамин В 6 .

Доктор Том Макларен (Tom MacLaren), консультант-психиатр лондонской клиники Re:Cognition Health, объяснил, что витамин В 6 — безрецептурный препарат, что обеспечивает его широкую доступность для пациентов. Кроме того, витамин В 6 можно применять не только в качестве монотерапии, но и для повышения эффективности других методов лечения при тревожном синдроме (как психотерапевтических, так и фармакологических).

Доктор Дэвид А. Меррилл (David A. Merrill), психиатр и директор Тихоокеанского центра здоровья мозга Тихоокеанского института неврологии в Центре здоровья Провиденс Сент-Джонс в Санта-Монике, штат Калифорния (Pacific Neuroscience Institute’s Pacific Brain Health Center at Providence Saint John’s Health Center in Santa Monica), объяснил, что витамин В 6 эффективен в терапии пациентов с тревожным синдромом, поскольку является коферментом в процессе синтеза тормозного нейротрансмиттера ГАМК из глутамата. По мнению Д.А. Меррилла, при этом важно, что витамин В 6 не вызывает развития таких побочных эффектов, как нарушения памяти, седация, психологическая и/или физиологическая зависимость.

