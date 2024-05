В новом исследовании ученые установили связь между регулярным употреблением умеренного или большого количества фруктов и более низким риском развития сахарного диабета 2-го типа.

Ученые, проводившие исследование, результаты которого опубликованы в издании «Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism», также установили, что употребление большего количества фруктов связано с благоприятными уровнями толерантности к глюкозе и чувствительности к инсулину.

Сахарный диабет 2-го типа

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), США, примерно у каждого десятого человека в США отмечают сахарный диабет, из них у 90–95% — сахарный диабет 2-го типа.

Если человек болеет сахарным диабетом 2-го типа, клетки его организма с трудом усваивают глюкозу из крови. Эксперты также называют это инсулинорезистентностью, поскольку именно инсулин — гормон, вырабатываемый поджелудочной железой, — способствует передаче глюкозы клеткам.

По данным Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases), США, люди могут предотвратить или отсрочить развитие сахарного диабета, сохраняя умеренную массу тела, будучи более физически активными и придерживаясь более сбалансированной диеты.

В статье, опубликованной в «The LancetTrusted Source», доктор Франк Б. Ху (Frank B. Hu) из отдела эпидемиологии Гарвардской школы общественного здравоохранения (Harvard School of Public Health), США, и его соавторы обобщают текущие исследования питания и диеты в том, что касается предотвращения сахарного диабета.

Ученые подчеркивают, что «здоровые диеты для профилактики и лечения сахарного диабета, как правило, богаты цельнозерновыми продуктами, фруктами и овощами, орехами, бобовыми, характеризуются умеренным потреблением алкоголя, красного/обработанного мяса и напитков с сахаром».

Какова же роль фруктов?

В настоящем исследовании ученые хотели специально изучить роль фруктов в предотвращении сахарного диабета 2-го типа.

Для этого они использовали данные Австралийского исследования сахарного диабета, ожирения и образа жизни. В исследовании приняли участие 11 247 человек в период 1999-2000 гг., а последующие опросы проводились в 2004–2005 и 2011–2012 гг.

В настоящем исследовании ученые исключили людей, которые не заполнили первоначальный опросник о частоте приема пищи, у которых отмечали сахарный диабет или которые были беременны. Остались данные 7675 участников.

Исследователи отслеживали, сколько фруктов потребляли люди, какие фрукты они ели и сколько фруктового сока пили.

Затем исследователи посмотрели, у скольких участников развился сахарный диабет 2-го типа между первым и последним наблюдениями. Они также изучили биологические маркеры, связанные с риском развития сахарного диабета 2-го типа.

Ученые выявили связь между высоким уровнем потребления фруктов и более низким риском развития сахарного диабета 2-го типа в ходе 5-летнего контрольного обследования.

Они также установили связь между более высоким потреблением фруктов и лучшими показателями чувствительности к инсулину и непереносимости глюкозы.

«Мы установили, что у людей, потреблявших около 2 порций фруктов в день, отмечали на 36% более низкий риск развития сахарного диабета 2-го типа в течение следующих 5 лет, чем у тех, кто потреблял менее половины порции фруктов в день. Мы не наблюдали таких же закономерностей для фруктового сока. Эти результаты показывают, что здоровая диета и образ жизни, включая употребление цельных фруктов, являются отличной стратегией для снижения риска развития сахарного диабета», — отметил автор-корреспондент, доктор Никола Бондонно (Nicola Bondonno) из Института исследований питания Университета Эдит Коуэн (Edith Cowan University’s Institute for Nutrition Research), Австралия.

Ученые указывают, что их результаты только демонстрируют связь между потреблением цельных фруктов и снижением риска развития сахарного диабета. Потребуются дополнительные исследования, чтобы выяснить, смогут ли они определить причинно-следственную связь.

Тем не менее исследователи предлагают ряд причин, которые могут объяснить эту связь. Они отмечают, что «большая часть фруктов имеет низкую гликемическую нагрузку, но при этом они богаты клетчаткой, витаминами, минералами и фитохимическими веществами, которые могут играть определенную роль».

Доктор Н. Бондонно и ее коллеги подчеркивают тот факт, что исследователи связывают низкое содержание клетчатки, в частности, с риском развития сахарного диабета 2-го типа.

Это также может объяснить, почему ученые не выявили связи между потреблением фруктового сока и снижением риска развития сахарного диабета 2-го типа: почти вся клетчатка из фруктов удаляется во время получения фруктового сока.

По материалам www.medicalnewstoday.com