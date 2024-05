Сахарный диабет диагностирован у 422 млн человек во всем мире. Из них у 95% выявлен сахарный диабет II типа.

Около 80% населения во всем мире живут в условиях светового загрязнения от наружного искусственного освещения в ночное время. При этом в Европе и США этот показатель достигает около 99%.

Для снижения риска развития сахарного диабета II типа эксперты рекомендуют определенные изменения образа жизни, рациона питания, высокую физическую активность и полноценный ночной сон.

В недавнем исследовании была показана корреляция между воздействием искусственного освещения на открытом воздухе в ночное время и риском развития сахарного диабета.

Исследование было проведено на базе Медицинской школы Шанхайского университета Цзяотун (Shanghai Jiaotong University School of Medicine) в Китае.

Результаты исследования опубликованы в журнале Европейской ассоциации по изучению диабета (European Association for the Study of Diabetes) «Diabetologia».

Под световым загрязнением понимают совокупное количество искусственного света, видимого ночью от светящихся вывесок, уличных фонарей, фар автомобилей, света из окон домов и других наружных источников света. Оно выше в крупных городах по сравнению с сельской местностью.

Ранее в исследованиях было показано, что световое загрязнение оказывает негативное влияние на здоровье человека. Так, продемонстрирована связь между высоким световым загрязнением и развитием нарушений сна, эмоциональной сферы, тревожных расстройств, ожирения, а также некоторых видов рака.

Доктор Ю Сю (Yu Xu), исследователь из Шанхайского института эндокринных и метаболических заболеваний в больнице Жуйцзинь (Shanghai Institute of Endocrine and Metabolic Diseases at Ruijin Hospital) при Медицинской школе Шанхайского университета Цзяотун, — ведущий автор исследования. Он объяснил, что выявление новых факторов риска развития сахарного диабета потенциально будет способствовать профилактике заболевания. Ю Сю отметил, что, вероятно, световое загрязнение обусловливает развитие гормонального дисбаланса — изменение профиля мелатонина и кортикостерона. Также воздействие искусственного света в ночное время вызывает нарушение экспрессии так называемых часовых генов и циркадных ритмов. Эти физиологические изменения могут обусловливать нарушение метаболизма глюкозы.

В исследовании были проанализированы данные более 98 000 взрослых, участвовавших в Китайском исследовании по наблюдению за неинфекционными заболеваниями (China Noncommunicable Disease Surveillance Study). Каждому участнику был присвоен уровень подверженности световому загрязнению на основе данных Метеорологической спутниковой программы США (U.S. Defense Meteorological Satellite Program). В зависимости от этого уровня участники были распределены в одну из пяти групп.

Было показано, что у лиц из группы с наиболее высоким уровнем воздействия риск развития сахарного диабета был выше на 28%, чем у участников группы с наименьшим влиянием светового загрязнения.

Также в исследовании было показано, что индекс массы тела участников был тем выше, чем больше они были подвержены воздействию искусственного света в ночное время. При этом лица из группы низкого влияния светового загрязнения сообщали о высоком уровне ежедневной физической активности.

Доктор Дэвид В. Лам (David W. Lam), медицинский директор Института клинического диабета Маунт Синай (Clinical Diabetes Institute at Mount Sinai), не участвовал в исследовании. Однако он объяснил, что пациенты не могут изменить свой возраст, семейный анамнез или расовую/этническую принадлежность. В то же время можно модифицировать другие известные факторы риска развития сахарного диабета — массу тела, уровень физической активности и рацион питания. Д.В. Лам подчеркнул важность исследования других модифицируемых факторов риска. Так, он отметил, что необходимы дальнейшие исследования влияния светового загрязнения на риск развития сахарного диабета с включением представителей различных этнических групп, а также изучение механизма воздействия искусственного света в ночное время на углеводный обмен. Это позволит определить, снизится ли индивидуальный риск развития сахарного диабета при снижении воздействия светового загрязнения.

По материалам www.medicalnewstoday.com