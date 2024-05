Нервная система отвечает за восприятие и анализ сигналов вне и внутри организма, а также реакцию на них. Она чувствительна к воздействию повреждающих факторов, и даже незначительные нарушения ее структуры и функций могут иметь губительные последствия, проявляющиеся расстройствами чувствительности и движений, нарушением функций органов и систем. Поэтому лекарственные средства, обладающие способностью восстанавливать структуру и функции нервных клеток, — это очень ценный элемент арсенала как неврологов, так и врачей общей практики, а также педиатров.

Периферическая невропатия — следствие повреждения периферической нервной системы — большой сети, связывающей центральную нервную систему (головной и спинной мозг) и все остальные части тела.

Повреждение нерва может произойти (Fuller G., 2003):

вследствие внешних повреждений, таких как прямая травма, включая длительное наружное сжатие, растяжение, повторяющиеся незначительные травмы, а также действия температурных и радиационных факторов;

от внутреннего сжатия, например, ущемление срединного нерва в запястном канале или локтевого нерва — в локтевом, сдавливание опухолями или сосудистыми мальформациями;

вследствие патологических изменений собственно нервов, например инфаркта, вызванного васкулитом, или хроническими, преимущественно аутоиммунными процессами (при мультифокальной моторной нейропатии, миастении и т.п.);

вследствие незначительного ущемления или компрессии в результате повышенной склонности нерва к повреждению, например при сахарном диабете.

Периферическая невропатия проявляется слабостью, онемением и болью в зоне иннервации. При определенной локализации поражений могут иметь место нарушения со стороны внутренних органов и систем организма, например пищеварения, мочеиспускания и кровообращения.

Регенерация и реиннервация — ключ к быстрому выздоровлению

Наиболее распространенным вариантом острой невропатии черепно-мозговых нервов (ЧМН) и наиболее частой причиной поражения n. facialis является идиопатическая невропатия лицевого нерва, или паралич Бела. Лицевой нерв (седьмая пара) среди других ЧМН в целом поражается наиболее часто.

Невропатия лицевого нерва приводит к развитию периферического пареза/плегии (слабости) мимических мышц, а также других возможных симптомов — сухости глаза, гиперакузии (повышенной чувствительности к звукам) и нарушению вкуса. Эта патология характеризуется онемением кожи и слизистых оболочек, а также похожей на действие электрического тока болью в области иннервации. Причины невропатии ЧМН включают плохо контролируемый сахарный диабет, артериальную гипертензию, травмы головы, инфекции, инсульты и опухоли мозга.

Лечение при невропатии ЧМН направлено на скорейшее восстановление активности мимических мышц, устранение боли, нарушений чувствительности и коррекцию других расстройств при их наличии (изменения вкуса, слуха, слезообразования). Согласно действующим государственным нормативам (приказ МЗ от 07.02.2008 г. № 57) при невропатиях ЧМН применяют реологические средства, гормонотерапию (при невропатии лицевого нерва), противосудорожные препараты (при невропатии тройничного нерва). Антихолинэстеразные средства (НЕЙРОМИДИН) рекомендовано назначать не ранее 7–10-х суток. В приказе от 13.06.2008 г. № 317, которым руководствуются при оказании нейрохирургической помощи, речь идет о назначении обезболивающих средств, блокады нервов и мышц различными агентами.

Согласно инструкции для медицинского применения НЕЙРОМИДИНА (ипидакрина) при моно- и полинейропатии различного генеза препарат рекомендуется вводить подкожно или внутримышечно по 5–15 мг 1–2 раза в сутки в течение 10–15 дней (в тяжелых случаях — до 30 дней); далее терапию следует продолжать таблетированной формой лекарственного средства. Согласно недавно опубликованным результатам открытого наблюдательного исследования ПЕЛИкаН применение ипидакрина в комплексном лечении пациентов с этой патологией позволяет значительно улучшить прогноз развития компенсаторно-восстановительных процессов в течение первых 6 мес от момента дебюта заболевания без повышения риска формирования патологических синкинезий, предиктором появления которых является изначальная выраженность поражения ветвей лицевого нерва (Samartsev I.N. et al., 2022).

Активация под действием препарата НЕЙРОМИДИН таких процессов, как регенерация и реинервация, наряду с обезболивающей активностью актуальна не только при невропатии ЧМН, но и при других фокальных невропатиях (моно-, радикуло- и плексопатии) (Shirokov V.A. et al.). Отдельно в этой группе следует выделить туннельные синдромы — наиболее распространенные в мирное время мононевропатии.

Нейромидин благодаря оригинальному механизму действия оказывает как периферическое, так и центральное влияние. Выборочная блокада калиевых каналов, а также снижение активности ацетилхолинэстеразы способствуют восстановлению проведения импульса и нервно-мышечной передачи с нейропластическим эффектом (восстановление нервов). Препарат способен также блокировать эктопические очаги и патологическую передачу возбуждения, что является причиной развития парестезий, судорог и других компонентов нейропатической боли. К тому же блокада натриевых каналов под действием препарата НЕЙРОМИДИН при туннельных синдромах приводит к значительному улучшению показателей чувствительности (Bel’skaia G.N. et al., 2012; Merkulov Yu.A. et al., 2021).

Почти у каждого десятого человека отмечают полиневропатию

Полиневропатии являются наиболее распространенным типом расстройств периферической нервной системы у взрослых, особенно у лиц пожилого возраста, с приблизительной распространенностью 5–8% в зависимости от возраста (Sommer C. et al., 2018). Они имеют острое, подострое или хроническое течение. Сахарный диабет, злоупотребление алкоголем, химиотерапия, аутоиммунные процессы являются наиболее часто причинами возникновения этих заболеваний в современном мире. Характерными проявлениями полиневропатий различного генеза преимущественно являются дистальные сенсорные (онемение, боль, неустойчивость при стоянии и хождении), моторные (мышечная слабость, подергивание, судороги) симптомы. Характерны также вегетативные нарушения (сухость кожи, выпадение волос, расстройства мочеиспускания, диарея, изжога и т.п.).

Ипидакрин с успехом применяют при полиневропатиях ревматического генеза — системных васкулитах, красной волчанке, склеродермии (Poltyrev A.S. et al., 1998), радикулопатиях различного происхождения (Zhivolupov S.A. et al., 2014), алкогольной невропатии (Barantsevich E.R. et al., 2011). Результаты недавно опубликованного исследования свидетельствуют также об эффективности этого препарата в комплексной профилактической терапии полинейропатии в результате химиотерапии (паклитакселом) (Holotiuk I.S. et al., 2022). Согласно приказу МЗ от 22 мая 2009 г. № 356 препараты ипидакрина показаны для лечения пациентов с диабетической желудочно-кишечной автономной нейропатией.

Уменьшение частоты побочных реакций

Миастения гравис является относительно редким приобретенным аутоиммунным расстройством, вызванным блокадой нервно-мышечной передачи, что приводит к слабости скелетных мышц и быстрой мышечной усталости. Мышечная слабость усиливается в период активности и снижается во время отдыха. У 50–85% пациентов с миастенией гравис выявляют симптомы со стороны органа зрения с общей слабостью или без нее.

У более чем половины людей, у которых развивается миастения, первыми признаками и симптомами являются проблемы с глазами: опущение одного или обоих век (птоз), двойное видение (диплопия), выраженность которого уменьшается или вообще исчезает, когда один глаз закрыт.

Ипидакрин, хорошо проникающий через гематоэнцефалический барьер, наряду с антихолинэстеразным действием и блокадой калиевых каналов усиливает действие ацетилхолина и других медиаторов (адреналин, серотонин, гистамин, окситоцин) на гладкую мускулатуру. К его преимуществам по сравнению с другими антихолинэстеразными средствами (неостигмином и пиридостигмином) относят значительно меньшую М- и Н-холиномимическую активность. Применение ипидакрина при миастении не только повышает мышечную силу, но и снижает утомляемость (Sidorova O. et al., 2021).

Нейромидин пациентам с миастенией и миастеническим синдромом вводят подкожно или внутримышечно по 5–30 мг 1–3 раза в сутки с последующим переходом на таблетированную форму. Общий курс составляет 1–2 мес. При необходимости лечение можно повторять с перерывом между курсами также 1–2 мес.

Когда дорога каждая минута

Нарушение функций ЧМН вследствие инсульта, воспалительных, дегенеративных, наследственных и других причин, в частности, в виде бульбарных параличей или парезов, — довольно частая причина снижения качества жизни и нарушения трудоспособности. В частности, при поражении нижних мотонейронов патологические изменения развиваются постепенно, начиная с легкого нарушения речи и глотания (прогрессирующий бульбарный паралич). В таких случаях раннее начало лечения может значительно улучшить прогноз. Нейромидины с успехом применяют как в острый, так и в реабилитационный периоды этих заболеваний благодаря их способности ускорять передачу импульсов и реализацию нейрофизиологических процессов (время проведения корково-спинномозговым путем) (Maksimova M.Yu., Korobkova D.Z. et al., 2013; Maksimova Yu., Mikhal’chenko V.N. et al., 2013; Pulatov S.S., 2022). В клиническом аспекте также важна способность ипидакрина нормализовать основные нейромедиаторные процессы, особенно левополушарной локализации, и когнитивные функции (Zaĭtsev O.S., 2010). При бульбарных параличах и парезах НЕЙРОМИДИН вводят подкожно или внутримышечно по 5–15 мг 1–2 раза в сутки, курсом по 10–15 дней, при возможности переходя на таблетированную форму.

Последствия перенесенного COVID-19, особенно в случае тяжелого течения, интенсивной терапии (реанимации), могут включать широкий спектр неврологических нарушений (головная боль, миалгия, аносмия, нарушения сознания и когнитивных функций). Особую чувствительность к действию медиаторов воспаления вследствие COVID-19 и повышенный риск холинергических нарушений, вызванных воспалением нейронов, таких как делирий и деменция, отмечают у лиц пожилого возраста (Zorbaz T. et al., 2022). Соответствующие механизмы действия ипидакрина привлекают к нему внимание исследователей благодаря потенциалу в восстановительном лечении пациентов с COVID-19.

Особенно ценна в этом контексте хорошо известная способность ипидакрина значительно повышать когнитивные функции с восстановлением внимания, памяти, эмоциональной регуляции, планирования, решения проблем и т.д. (Pustokhanova L.V., Morozova E.M., 2011). В восстановительный период при органических поражениях центральной нервной системы применяют внутримышечное введение по 10–15 мг 1–2 раза в сутки, курс лечения — до 15 дней, далее по возможности — 1–2 раза в сутки перорально. Таким образом, хорошо изученный фармакотерапевтический профиль препарата НЕЙРОМИДИН обуславливает его применение как по давно известным, так и по новым показаниям. Этому способствуют хорошие профиль безопасности и переносимость лекарственного средства.