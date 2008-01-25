Что такое антибиотики?

В 1942 г. будущий нобелевский лауреат, американский микробиолог и биохимик Зельман Абрахам Ваксман (Selman Abraham Waksman) (1888–1973) ввел в научный и общеупотребительный оборот термин «антибиотик» и определил его следующим образом: «антибиотик — это химическое вещество микробного происхождения, предотвращающее рост или метаболическую активность бактерий и других микроорганизмов» (Spellberg B., 2020).

Механизмы действия антибиотиков заключаются либо в угнетении роста, либо в полном уничтожении бактерий за счет повреждения наружной стенки (оболочки) или нарушении различных внутриклеточных процессов, включая те, что необходимы для синтеза белков, являющихся компонентами бактериальной клетки.

Традиционно антибиотики подразделяют на две основные категории на основании их механизма действия in vitro (дословный перевод «в стекле», означает проведение исследования в пробирке, вне живого организма) на бактерицидные (уничтожают бактерии) и бактериостатические (угнетают рост и размножение).

Для более точного определения бактерицидных и бактериостатических антибиотиков используют следующие понятия: минимальная подавляющая концентрация (МПК) (синоним — минимальная ингибирующая концентрация (МИК)) и минимальная бактерицидная концентрация (МБК).

МПК — это минимальная концентрация антибиотика, подавляющая рост микроорганизмов в течение 24 ч.

МБК — это минимальная концентрация антибиотика, уменьшающая количество микроорганизмов в 1000 раз в течение 24 ч (Pankey G.A., Sabath L.D., 2004).

Бактериостатическим антибиотиком называется средство, МБК которого превышает МПК более чем в 4 раза, а бактерицидным антибиотиком — средство, МБК которого превышает МПК в 4 и менее раз (Pankey G.A., Sabath L.D., 2004).

В значительной мере клиническая эффективность антибиотиков зависит от многих факторов: от фармакокинетических и фармакодинамических свойств препарата, вида бактерии-возбудителя, степени микробной контаминации и локализации инфекции.

Также следует отметить, что некоторые бактериостатические антибиотики могут оказывать бактерицидное действие по отношению к определенным бактериям. Например, бактериостатический антибиотик линезолид может быть бактерицидным по отношению к пневмококку (Streptococcus pneumoniae), одному из основных возбудителей внегоспитальной пневмонии.

И, наоборот, бактерицидные антибиотики способны оказывать бактериостатическое действие по отношению к определенным штаммам микроорганизмов (Nemeth J. et al., 2015).

Что такое резистентность к антибиотикам?

Антибиотикорезистентность — это свойство микроорганизмов быть невосприимчивыми к действию антибиотиков благодаря наличию у них различных защитных механизмов, например, специфических ферментов, разрушающих молекулы антибиотиков.

Широкое, часто бесконтрольное применение антибиотиков в медицине, сельском хозяйстве и других сферах человеческой деятельности, а также крайне высокая скорость размножения микроорганизмов и постоянный непрекращающийся генетический отбор являются тем фундаментом, на котором возникают устойчивые к действию антибиотиков штаммы (разновидности) различных видов бактерий.

Ниже представлена классификация антибиотиков, в которой указаны и их группы.

Список самых распространенных антибиотиков (названия групп) (ATC/DDD Index 2022)

Бактерицидные антибиотики:

аминогликозиды;

бета-лактамные антибиотики: пенициллины; цефалоспорины (5 поколений); карбапенемы; монобактамы;

гликопептиды;

липопептиды циклические;

производные имидазола;

фторхинолоны.

Бактериостатические антибиотики:

линкозамиды;

макролиды и кетолиды;

оксазолидиноны;

тетрациклины.

При каких болезнях назначают антибиотики?

Термин «средний отит» описывает наличие воспалительного процесса в среднем ухе, обычно спровоцированного измененной патологическим процессом функцией евстахиевой трубы. Данное изменение функции евстахиевой трубы — следствие инфекции в носоглотке при простуде.

Различают следующие формы среднего отита: острая, рецидивирующая, серозная, хроническая гнойная.

Чаще всего острую форму среднего отита регистрируют у детей возрастом до 10–11 лет.

Бактериальная (грибковая, вирусная) инфекция — первопричина острой формы среднего отита.

Изредка острая форма среднего отита связана с инфекцией трахеобронхиального дерева. Для указанной формы характерно: быстрое начало, болезненные ощущения и дискомфорт в пораженном инфекционным процессом ухе.

Наиболее распространенными возбудителями острой формы среднего отита являются: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae и Moraxella spp.

Рецидивирующая форма среднего отита. Эта форма среднего отита характеризуется рецидивами с инцидентностью ≥3 случая за 0,5 года или 4 случая за 1 год.

Серозная форма среднего отита (средний отит с пропотеванием экссудата). Для серозной формы среднего отита характерно пропотевание и депонирование экссудата без каких-либо признаков локального или системного патологического инфекционного процесса.

Серозная форма среднего отита потенциально может быть взаимосвязана с повторными появлениями инфекций трахеобронхиального дерева и довольно часто сопровождается резким снижением слуха, вплоть до его полной потери. Вместе с тем довольно часто регистрируют случаи этой формы среднего отита без каких-либо внешних проявлений.

Хроническая гнойная форма среднего отита. Хронической гнойной форме среднего отита предшествует несколько появлений острой формы среднего отита. Для нее характерны: перфорация барабанной перепонки, персистирующий инфекционный процесс и воспаление среднего уха, связанное с постоянной или повторяющейся экссудацией и резким снижением слуха, вплоть до его полной потери.

Наиболее распространенные возбудители хронической гнойной формы среднего отита — Pseudomonas aeruginosa и микробы, которым для развития и роста кислород не требуется (анаэробы).

Иными словами, довольно распространенными аэробами (микробами, которым для роста и развития требуется кислород), вызывающими эту форму среднего отита, являются: Staphylococcus aureus и Klebsiella spp. (Wintenneyer S.M., Nahata M.C., 1994).

Американская академия педиатрии (American Academy of Pediatrics) представила рекомендации по диагностике и терапии при неосложненной острой форме среднего отита у детей в возрасте 2 мес — 12 лет.

В рекомендациях сказано, что антибиотики с системным действием следует выписывать детям с острой формой среднего отита при отсутствии положительной динамики в стартовые 2–3 сут симптоматической фармакотерапии или ухудшении общего состояния ребенка.

В данной клинической ситуации большему количеству детей рекомендуют назначать высокие дозы амоксициллина (80–85–90 мг/кг/сут) — антибиотика, применяемого при большинстве инфекций уха, горла, носа.

Пациентам детского возраста с тяжелым течением среднего отита или в случае, когда подозревают острую форму среднего отита, первопричиной которой являются Haemophilus influenzae или Moraxella spp., в качестве альтернативного фармакотерапевтического средства лечащий врач назначает сочетание амоксициллина и клавулановой кислоты.

Альтернативными фармакотерапевтическими средствами для сенсибилизированных пенициллинами детей являются: различные цефалоспорины, кларитромицин или азитромицин (Martindale. The Complete Drug Reference, 2014).

Ангина или острый тонзиллит. Ангина — это инфекционное заболевание глоточного кольца миндалин, в основном небных. Наиболее частым симптомом ангины является выраженная острая боль в горле (больному тяжело глотать), а также выраженная гиперемия (покраснение) горла, наблюдаемая при визуальном осмотре.

Основным бактериальным возбудителем ангины является бета-гемолитический стрептококк Streptococcus pyogenes группы А.

Применение аминопенициллинов (амоксициллина или ампициллина) в лекарственной форме для перорального приема является одним из вариантов фармакотерапии при ангине.

Эритромицин или другой макролид может быть назначен пациенту с ангиной при наличии доказанной сенсибилизации (аллергии) к пенициллинам (Martindale. The Complete Drug Reference, 2014).

Острый бронхит — это инфекционное заболевание бронхиального дерева продолжительностью до 3 нед с кашлем и выделением мокроты или без такового выделения.

Различные виды респираторных вирусов являются наиболее частой причиной острого бронхита, тогда как бактериальные инфекции являются причиной менее 10% всех случаев острого бронхита.

К бактериям, вызывающим острый бронхит, относятся: Mycoplasma pneumoniae, Bordetella pertussis и Chlamydophila pneumoniae.

Для фармакотерапии при острых бронхитах, вызванных бактериальной микрофлорой, следует применять аминопенициллины (например амоксициллин) или комбинацию аминопенициллинов с ингибиторами бета-лактамаз (например амоксициллин в сочетании с клавулановой кислотой).

Для лечения пациентов с острым бронхитом, вызванным Bordetella pertussis (возбудитель коклюша), применяют антибиотик из группы макролидов (Martindale. The Complete Drug Reference, 2014).

Внегоспитальная пневмония. Внегоспитальная пневмония — это протекающее остро инфекционное заболевание легких, для которого характерно поражение альвеол (мельчайших анатомических структур легких, в которых происходит газообмен), возникающее у пациента вне больницы (дома) или в течение 48 ч после поступления в больницу (стационар).

Наиболее распространенным возбудителем внутрибольничной пневмонии является Streptococcus pneumoniae. К другим распространенным возбудителям относят Haemophilus influenzae, Chlamydia spp, Mycoplasma spp. и Legionella spp.

Менее распространенными возбудителями внегоспитальной пневмонии являются Staphylococcus aureus, Moraxella spp. и Pseudomonas aeruginosa.

При пневмонии, вызванной Streptococcus pneumoniae, предпочтительным антибиотиком является пенициллин широкого спектра действия или его комбинация с ингибитором бета-лактамаз (например амоксициллин или амоксиклав). В качестве альтернативных фармакотерапевтических средств назначаются макролиды (например азитромицин или клатромицин) в пероральной форме или цефалоспорины (например цефтриаксон) во внутримышечной или внутривенной форме.

При пневмонии, вызванной Haemophilus influenzae, показан амоксициллин или амоксиклав. В качестве альтернативной лекарственной терапии используют фторхинолоны (например левофлоксацин) в пероральной форме (антибиотик в таблетках) или цефалоспорины во внутримышечной или внутривенной форме (например цефоперазон).

При пневмонии, вызванной хламидиями или микоплазмами, кларитромицин назначают внутривенно или перорально. В качестве альтернативных фармакотерапевтических средств показаны доксициклин или левофлоксацин перорально (Martindale. The Complete Drug Reference, 2014).

Когда нужно пить антибиотики?

На антибиотики, как и на лекарственные средства других фармакотерапевтических групп, лечащий врач выписывает рецепт на основании диагноза, установленного путем детального сбора жалоб, анамнеза болезни и жизни, данных физикального осмотра, лабораторных и инструментальных методов исследования.

Пациент должен принимать антибиотики только в случае диагностированного у него инфекционного заболевания, вызванного бактериями, и, в идеальных условиях, — после определения вида и штамма возбудителя, а также его чувствительности к тому или иному антибактериальному средству, строго соблюдая схему приема препарата, назначенную ему лечащим врачом.

При невозможности определения вида и штамма бактерии, а также ее чувствительности к тому или иному антибактериальному средству, пациент должен принимать антибиотик с широким спектром антибактериального действия, назначенный ему лечащим врачом.

Заключение

Учитывая вышеизложенное, можно заключить, что проблема рациональной антибиотикотерапии при инфекционных заболеваниях бактериальной природы со временем будет становиться все более актуальной.