В недавнем исследовании была проанализирована связь между составом кишечного микробиома и чувствительностью клеток к инсулину. Устанавливали ассоциации между наличием в микробиоме кишечника 36 бактерий и уровнями глюкозы и инсулина в плазме крови участников. Это наблюдение является частью продолжающегося проспективного исследования, проводимого учеными из Медицинского центра Cedars-Sinai (Cedars-Sinai Medical Center).

По оценкам экспертов, диабет II типа диагностирован у около 462 млн человек во всем мире, или 6,28% населения.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), факторы риска развития сахарного диабета II типа включают:

возраст 45 лет и старше;

избыточную массу тела или ожирение;

семейный анамнез: сахарный диабет II типа у родителей, братьев и сестер.

Некоторые факторы риска возникновения данной патологии, в частности рацион питания, поддаются изменению.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Diabetes».

Исследователи выявили, что у лиц с большим количеством кишечных бактерий группы Coprococcus наблюдается более высокая чувствительность к инсулину. Кроме того, они установили, что большее содержание бактерий Flavonifractor в кишечнике связано с более низким уровнем чувствительности к инсулину, чем в среднем в популяции.

Марк Гударзи (Mark Goodarzi), доктор философии, директор лаборатории эндокринной генетики в Медицинском центре Cedars-Sinai, старший автор и главный исследователь многоцентрового Исследования продольной оценки микробиома и инсулина (Microbiome and Insulin Longitudinal Evaluation Study), объяснил, что чувствительность к инсулину — это способность клеток печени, мышц и жировой ткани регулировать уровень глюкозы в крови в зависимости от уровня инсулина в крови. Он также объяснил, что в определенной степени низкая чувствительность к инсулину компенсируется повышением его выработки. Когда компенсаторные возможности истощаются, развивается гипергликемия и сахарный диабет II типа.

Ранее в исследованиях уже было показано, что у лиц с сахарным диабетом II типа в кишечнике отмечается сниженный уровень бактерий, продуцирующих бутират.

М. Гударзи подчеркнул, что модулирование кишечного микробиома потенциально может стать методом профилактики развития сахарного диабета II типа. Поэтому необходимо тщательно изучить роль различных видов бактерий в формировании инсулинорезистентности. Это необходимо для последующей таргетной модуляции кишечного микробиома.

В исследование было включено 353 участника без ранее диагностированного сахарного диабета. Им был проведен тест толерантности к глюкозе и у 28 из них был выявлен сахарный диабет, а у 135 — преддиабет. На момент включения в исследование участники не принимали антибиотики и у них не были выявлены тяжелые заболевания желудочно-кишечного тракта. Добровольцев с сахарным диабетом и преддиабетом объединили в одну группу, в контрольную же группу были включены 189 лиц без нарушений толерантности к глюкозе. Всем участникам было проведено генетическое секвенирование образцов кала. Установлено, что бактерии рода Coprococcus способствуют повышению чувствительности к инсулину. Но бактерии рода Flavonifractor, несмотря на то что образуют бутират, обусловливают развитие инсулинорезистентности. Результаты исследования были скорректированы с учетом таких факторов риска развития сахарного диабета II типа, как индекс массы тела, пол и возраст.

М. Гударзи объяснил, что потенциально увеличение количества Coprococcus и родственных бактерий или уменьшение количества бактерий рода Flavonifractor может способствовать профилактике развития сахарного диабета. В то же время требуются дальнейшие исследования в этой области.

На сегодня М. Гударзи рекомендует лицам, желающим улучшить состояние кишечного микробиома и здоровье в целом, рацион с высоким содержанием клетчатки.

Кристин Киркпатрик (Kristin Kirkpatrick), доктор медицинских наук, зарегистрированный диетолог, рекомендует употреблять в пищу продукты, являющиеся источниками пребиотиков: лук, корень цикория, овес, бананы, топинамбур.

Роксана Эхсани (Roxana Ehsani), доктор медицинских наук, зарегистрированный диетолог и спортивный диетолог из Майами, Флорида, и К. Киркпатрик рекомендуют употреблять в пищу больше ферментированных продуктов, в частности кефир, квашеную капусту, чайный гриб, темпе и кимчи.

По материалам www.medicalnewstoday.com