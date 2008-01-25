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Новости медицины и фармацииПолоскание или спрей? От чего можно ожидать большей эффективности против COVID-19?

Полоскание или спрей? От чего можно ожидать большей эффективности против COVID-19?

Опубликовано  16.10.2020

Обработку слизистой оболочки полости рта и глотки антисептическими растворами в настоящее время обсуждают в специализированных кругах как профилактическую и дополнительную терапевтическую меру против инфекции SARS-CoV-2.

Если некоторые растворы действуют на вирус…

Различные авторы сообщают об эффективном снижении начальной вирусной нагрузки при использовании различных жидкостей для полоскания рта, к примеру, с использованием раствора повидон-йода или перекиси водорода. Однако подобные исследования проводили исключительно in vitro с использованием суспензии вирусов. Конечно, авторы исключают подавление продукции вируса в клетках этими растворами, но обсуждают возможное положительное влияние на течение заболевания и/или снижение вероятности инфицирования в результате снижения вирусной нагрузки на слизистую оболочку ротоглотки. Поэтому ученые призывают к соответствующим исследованиям in vivo с растворами для полоскания и орошения. Однако свежее клиническое исследование, в котором пациенты с SARS-CoV-2 полоскали горло 1% раствором перекиси водорода, не продемонстрировало снижения внутриротовой вирусной нагрузки, определяемой методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с обратной транскрипцией до и спустя 30 мин после процедуры (Gottsauner M.J. et al., 2020).

В то же время при обсуждении многофакторных процессов на инфицированном эпителии слизистой оболочки не принимается во внимание один аспект, отмечает автор «DAZ online»: полоскание полости рта и горла может обеспечивать обработку десен, зубов, языка, внутренней поверхности щек и только лишь передней небной дуги. Более глубокие области (ротоглотка), а тем более нижняя часть глотки (гипофаринкс), недоступны. Рвотный рефлекс, возникающий при контакте с передней небной дугой, предотвращает полное смачивание этих участков слизистой оболочки. Только с проглоченной слюной в эти области могут попасть небольшие остатки растворов для полоскания (Patel S.K. et al., 1999; Maddaford K. et al., 2020).

Спреи оставляют след глубже

Обильное смачивание всей слизистой оболочки ротоглотки (слизистой оболочки полости рта и ротоглотки) антисептическим раствором возможно путем орошения (Patel S.K. et al., 1999; Maddaford K. et al., 2020). Лучший способ сделать это — использовать лекарственные формы для распыления с аппликатором для рта и горла. Пациент должен громко произнести «А-а-а…» во время процедуры, чтобы приподнять мягкое небо и предотвратить вдыхание аэрозоля. Даже гериатрические пациенты, которым трудно полоскать горло в течение нескольких секунд, могут без проблем использовать спреи, при необходимости — с посторонней помощью. В качестве альтернативы растворам для орошения можно также обсудить использование других лекарственных форм для приема внутрь, таких как пастилки или леденцы. Глотка, колонизированная SARS-CoV-2, может быть обработана в необходимой степени с помощью этих лекарственных форм с использованием потенциально активных веществ.

Использованная литература

  • Gottsauner M.J., Michaelides I., Schmidt B. et al. (2020) A prospective clinical pilot study on the effects of a hydrogen peroxide mouthrinse on the intraoral viral load of SARS-CoV-2. Clin. Oral. Invest. 24: 3707–3713.
  • Maddaford K., Fairley C.K., Trumpour S., Chung M., Chow E.P.F. (2020) Sites in the oropharynx reached by different methods of using mouthwash: clinical implication for oropharyngeal gonorrhoea prevention. Sex Transm Infect; 96: 358–360.
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По материалам deutsche-apotheker-zeitung.de; pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Опубликовано  16.10.2020

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