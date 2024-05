Артериальная гипертензия диагностируется при повышении уровня систолического артериального давления (АД) выше 130 мм рт. ст. или диастолического АД выше 80 мм рт. ст. Артериальная гипертензия приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта и существенным затратам на здравоохранение.

Традиционный больничный мониторинг АД имеет ряд недостатков: пациенты могут посещать клиники недостаточно часто, чтобы своевременно выявить заболевание. Кроме того, точность больничного измерения может быть снижена, например из-за наличия у пациента «гипертензии белого халата».

Мониторинг АД в домашних условиях предоставляет более полные и точные данные по сравнению со спорадическими измерениями, полученными во время визитов в клинику.

В недавнем исследовании показано, что расширение мониторинга АД в домашних условиях среди взрослых с артериальной гипертензией в США может существенно снизить бремя сердечно-сосудистых заболеваний и сократить расходы на здравоохранение в долгосрочной перспективе.

Результаты исследования опубликованы в журнале «American Journal of Preventive Medicine».

Соведущий исследователь — Ян Ли (Yan Li), доктор философии, профессор Школы общественного здравоохранения Школы медицины Шанхайского университета Цзяо Тонг (School of Public Health, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine), Китай, отметил, что это первое исследование, в котором оценивается потенциальное влияние на здоровье и экономику здравоохранения внедрения мониторинга АД в домашних условиях.

Исследователи выявили, что домашний мониторинг способствует раннему выявлению артериальной гипертензии, своевременному началу лечения и профилактике осложнений.

Анализируя данные Системы наблюдения за поведенческими факторами риска (Behavioral Risk Factor Surveillance System — BRFSS) 2019 г., исследователи прогнозируют, что внедрение мониторинга АД в домашних условиях по сравнению с офисным измерением уровня АД потенциально может привести к уменьшению количества случаев инфаркта миокарда на 4,9% и случаев инсульта на 3,8% за 20 лет.

Внедрение домашнего мониторинга АД в сельской местности может привести к потенциальному сокращению количества случаев инфаркта миокарда на 21 278/1 млн человек по сравнению с 11 012 случаями инфаркта миокарда на 1 млн человек в городских районах.

Это связано с тем, что артериальная гипертензия, в том числе неконтролируемая, чаще отмечается у жителей сельской местности. Кроме того, зачастую у жителей сельской местности хуже доступ к получению медицинской помощи по сравнению с жителями городов.

Оценивая параметры затрат на здравоохранение на основе фактических данных о платежах за услуги здравоохранения из Панели медицинских расходов (Medical Expenditure Panel Survey — MEPS), исследователи прогнозируют ежегодную экономию средств на расходы на здравоохранение в среднем на 4,4% на человека в течение 20 лет в этой группе населения.

Соведущий исследователь Донглан Чжан (Donglan Zhang), доктор философии, доцент Центра исследований здоровья населения и служб здравоохранения Медицинской школы Лонг-Айленда Нью-Йоркского университета (Center for Population Health and Health Services Research, New York University Long Island School of Medicine), США, подчеркнул, что артериальная гипертензия диагностируется у 47% взрослого населения США. По его оценкам, учитывая частоту выявления повышенного АД у населения, очень важно широко внедрять его домашний мониторинг. Мониторинг АД в домашних условиях позволяет пациентам играть более активную роль в контроле своего состояния здоровья и лечении хронических заболеваний.

По материалам www.medicalxpress.com