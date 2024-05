Первое рандомизированное исследование колхицина при COVID-19

Согласно данным рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого клинического исследования колхицина у госпитализированных в Бразилии 75 пациентов с COVID-19 со степенью тяжести от умеренной до тяжелой прием препарата привел к уменьшению продолжительности кислородной терапии и госпитализации, хотя из-за размеров исследования влияние на смертность установить не удалось. При этом препарат был безопасен и хорошо переносился. Результаты данного исследования опубликованы* в журнале «Rheumatic and musculoskeletal diseases» — официальном издании Европейского альянса ассоциаций ревматологов (European League Against Rheumatism — EULAR), принадлежащем семейству «BMJ». Ранее было опубликовано проводившееся позднее другое рандомизированное двойное слепое исследование колхицина — ColCORONA, также продемонстрировавшее благоприятный результат.

Исследование завершили 72 пациента (36 — в группе плацебо и 36 — принимавших колхицин). Средняя продолжительность потребности в дополнительном кислороде составляла 4,0 (2,0–6,0) дня в группе колхицина и 6,5 (4,0–9,0) дня — плацебо (р<0,001). Средняя продолжительность госпитализации составила 7,0 (5,0–9,0) дней в группе колхицина и 9,0 (7,0–12,0) дней в группе плацебо (p=0,003). На 2-й день 67% в группе колхицина и 86% — плацебо сохраняли потребность в дополнительном кислороде, в то время как на 7-й день этот показатель составил 9 и 42% соответственно (p=0,001). Два пациента умерли, причем оба из группы плацебо. Диарея чаще отмечалась в группе колхицина (p=0,26).

Как заключили авторы, пациенты (средний возраст 55 лет, большинство с сопутствующими заболеваниями и ожирением), получавшие колхицин, выздоравливали быстрее с точки зрения дополнительной потребности в кислороде и продолжительности пребывания в больнице, при этом уровень С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови был лабораторным маркером клинического улучшения. Необходимо, по их мнению, провести более масштабные клинические исследования для дальнейшего изучения эффективности и безопасности в качестве дополнительной терапии для госпитализированных пациентов с умеренной или тяжелой инфекцией COVID-19.

Пациенты, привлеченные к исследованию в апреле–августе 2020 г., получали колхицин по 0,5 мг 3 раза в сутки в течение 5 дней, затем 0,5 мг — дважды в сутки в течение 5 дней; если масса тела ≥80 кг (индекс массы тела находился в пределах нормальных значений только у 5 из них, причем четверо попали в группу плацебо), первая доза составляла 1,0 мг. При наличии хронического заболевания почек (скорость клубочковой фильтрации <30 мл/мин/1,73 м2) дозу колхицина снижали до 0,25 мг 3 раза в сутки на 5 дней, затем — 0,25 мг 2 раза в сутки в течение 5 дней независимо от массы тела.

Все участники получали также азитромицин по 500 мг один раз в сутки в срок до 7 дней, гидроксихлорохин по 400 мг 2 раза в сутки в течение 2 дней, затем 400 мг — 1 раз в сутки на срок до 8 дней и нефракционированный гепарин 5000 МЕ 3 раза в сутки до конца госпитализации. Метилпреднизолон по 0,5 мг/кг/сут в течение 5 дней был включен в стандартный протокол на случай, если потребность пациента в дополнительном кислороде составила 6 л/мин или больше. Прием препаратов прекращали, когда участники достигали хороших клинико-лабораторных показателей и могли быть выписаны. Как заключили авторы, колхицин можно рассматривать как дополнительную терапию для госпитализированных пациентов с COVID-19 средней и тяжелой степени.

По материалам rmdopen.bmj.com; фото: безвременник осенний (лат. Cólchicum autumnále), из семян которого изготавливают колхицин

*Lopes M.I., Bonjorno L.P., Giannini M.C. et al. (2021) Beneficial effects of colchicine for moderate to severe COVID-19: a randomised, doubleblinded, placebo-controlled clinical trial. RMD Open; 7:e001455. doi:10.1136/rmdopen-2020-001455