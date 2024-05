Европейский консорциум PRISMAP (PRoduction of high purity Isotopes by mass Separation for Medical Application) обеспечит доступ к новым радиоизотопам для медицинских исследований и будет способствовать разработке новых радиофармакологических препаратов.

PRISMAP — европейская программа по медицинским радионуклидам, проводимая в коллаборации с Национальной физической лабораторией (National Physical Laboratory — NPL). Основным направлением работы является существенное изменение ситуации с новыми и появляющимися медицинскими радионуклидами.

Согласно NPL, ядерная терапия и молекулярная визуализация широко используются в больницах и могут значительно улучшить результаты пациентов при многих заболеваниях, особенно диссеминированном раке. Однако сегодня основным фактором, ограничивающим развитие этого направления, являются трудности с получением радионуклидов, которые еще не появились в коммерческом доступе.

В NPL заявили, что хотя на сегодня синтезировано более 3000 различных радиоизотопов, лишь некоторые из них регулярно используются в ядерной медицине или молекулярной визуализации. Причиной этого является тот факт, что на этапе разработки и на ранних этапах биомедицинских исследований новых радиофармакологических препаратов органичен доступ к радионуклидам. PRISMAP стремится способствовать этому процессу, обеспечивая доступ к новым радиоизотопам высокой степени чистоты для медицинских исследований.

Радиоизотопы, используемые в ядерной медицине, синтезируются в лаборатории двумя основными методами: методом нейтронного облучения в ядерном исследовательском реакторе, протонным методом или методом α-облучения с помощью ускорителя частиц. Размер и энергия ускорителя частиц определяют тип производимого радиоизотопа. В настоящее время во многих больницах используются небольшие компактные устройства, обеспечивающие доступ к радиоизотопам, обычно используемым сегодня; однако для производства новых радиоизотопов, которые в настоящее время недоступны, необходима аппаратура с более высокой энергией.

Создание новых радиоизотопов представляет собой более сложную задачу, чем просто необходимость в другой аппаратуре. Процесс синтеза может также сопровождаться возникновением нежелательной радиоактивности, которая влияет на качество лекарственного препарата, может вызвать побочные эффекты у пациента, а также осложнить процесс утилизации отходов в условиях больницы. Таким образом, требуются новые методы очистки. В рамках PRISMAP разрабатываются методы, основанные на физическом разделении масс и радиохимии для достижения производства радиоизотопов высокой чистоты, подходящих для лекарственных средств.

PRISMAP также обеспечит немедленный доступ к новым радиоизотопам для поддержки текущих исследований в Европе и за ее пределами. Он будет осуществляться через платформу с единым доступом, где представлены производственные возможности и варианты поддержки.

Кроме того, была создана сеть ведущих в мире европейских объектов, включая ядерные реакторы, ускорители средней и высокой энергии и радиохимические лаборатории, предлагающая самый широкий каталог радиоизотопов для медицинских исследований. Сепарация по массе доступна на установке CERN MEDICIS, чтобы обеспечить физическое разделение изотопов элемента. Кроме того, была создана сеть биомедицинских исследовательских центров. Центры расположены вблизи объекта производства радиоизотопов. На базе этих центром проводятся исследования с применением радиоизотопов, которые невозможно транспортировать в течение длительного периода. Также в этих центрах изучаются способы применения новых радиоизотопов, которые еще не прошли лицензирование.

Доступ к радиоизотопам и связанным с ними объектам будет предоставляться на основе передового опыта, путем подачи заявки на доступ к радиоизотопам и, при необходимости, к дополнительным биомедицинским объектам. Отборочная комиссия, состоящая из экспертов в области производства радиоизотопов, молекулярной визуализации и радионуклидной терапии, выберет лучшие проекты среди соискателей. Первый конкурс заявок будет запущен до конца 2021 г. для подачи заявок в I кв. 2022 г.

Консорциум PRISMAP, состоящий из 23 академических и исследовательских институтов, также работает над расширением производства этих новых радиоизотопов с использованием новейших технологий производства, новых методов очистки и проверочных исследований, демонстрирующих разработку новых методов лечения от испытательного стенда до применения в рутинной медицинской практике.

Представители NPL добавили, что новые данные будут генерироваться и собираться в сотрудничестве с исследовательскими больницами и метрологическими институтами, чтобы ускорить и упростить внедрение новых радиоизотопов в медицинских учреждениях. Результаты будут использованы для разработки новых учебных материалов для специалистов в различных областях сектора и обучения врачей и исследователей, а также для предоставления рекомендаций Европейской комиссии по этим новым радиоизотопам.

По материалам www.europeanpharmaceuticalreview.com