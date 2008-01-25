В недавнем исследовании было показано, что развитие приступов мигрени во время менструации может быть связано с повышением уровня кальцитонин-ген-связанного пептида (calcitonin gene-related peptide — CGRP). При этом не было выявлено повышения уровня CGRP у женщин, принимающих гормональные контрацептивы, а также в период постменопаузы.

Несмотря на то что связь между развитием приступов мигрени и менструацией известна давно, на сегодня до сих пор не изучены патофизиологические механизмы возникновения этой связи.

В исследовании было показано повышение уровня CGRP на фоне снижения уровня эстрогенов у женщин в начале менструации. В то же время неясно, как связаны эти процессы.

Исследование было проведено в Центре головной боли, Департаменте неврологии клиники Берлинского медицинского университета в Германии (Headache Center, Department of Neurology, Charité Universitätsmedizin Berlin).

В исследование было включено 180 женщин, у которых наблюдалось как минимум 3 приступа мигрени за предшествующий исследованию месяц.

Участницы исследования были разделены на 3 группы:

женщины с регулярным менструальным циклом;

женщины, принимающие гормональные контрацептивы;

женщины, находящиеся в постменопаузальном периоде.

Контрольную группу составляли участницы без мигрени.

Уровень CGRP в плазме крови участниц оценивали в период менструации и во время овуляции, когда уровень эстрогенов является самым низким и самым высоким соответственно.

У женщин, принимающих гормональные контрацептивы, уровень CGRP в плазме крови определяли на 4-й день без приема противозачаточных препаратов и на 7–14 дни применения.

У участниц, находящихся в постменопаузе, уровень CGRP определяли в случайный день.

Было выявлено, что у женщин с мигренью и регулярным менструальным циклом уровень CGRP в плазме крови был значительно выше — 5,95 пг/мл во время менструации, чем у женщин без мигрени — 4,61 пг/мл. Во время овуляции уровень CGRP снижался, что коррелировало с отсутствием приступов мигрени.

У участниц, принимающих гормональные контрацептивы, и женщин после наступления менопаузы не было зафиксировано повышения уровня CGRP независимо от наличия приступов мигрени.

Ведущий автор исследования доктор Бьянка Рафаэлли (Bianca Raffaelli) объяснила, что, кроме CGRP, существует еще несколько нейропептидов, которые могут вызывать развитие приступов мигрени. На сегодня требуются дальнейшие исследования для определения роли каждого из них в возникновении таких приступов.

Также доктор Б. Рафаэлли рассказала о потенциальной возможности неинвазивного определения уровня CGRP — в слезной жидкости. Она подчеркнула, что уровень CGRP в слезной жидкости с большей вероятностью отражает тригеминоваскулярное высвобождение CGRP, в то время как CGRP, определяемый в плазме крови, также может продуцироваться другими источниками.

Кроме того, Б. Рафаэлли рассказала о влиянии гормональной контрацепции на частоту развития приступов мигрени. Так, она отметила, что у около ⅓ женщин, принимающих гормональные противозачаточные препараты, уменьшается частота и снижается интенсивность приступов. При этом у около ⅓ пациенток, которые принимают гормональные контрацептивы, наблюдается увеличение частоты и повышается интенсивность приступов мигрени, и примерно у ⅓ женщин прием таких препаратов не влияет на тяжесть течения мигрени.

По материалам www.medicalnewstoday.com