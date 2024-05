Киста яичника: как выявить и вылечить?

Киста яичника — образование опухолевидной формы с жидкостью. Кисты яичников увеличиваются в размерах пассивно за счет жидкого содержимого. Большое количество овариальных кист могут возникать самостоятельно и исчезать через несколько месяцев, не требуя медикаментозного или хирургического лечения.

Причины появления кисты яичника

Главная причина овариальных кист — овуляция. На ранних стадиях каждого менструального цикла в яичниках развиваются фолликулы. При овуляции яйцеклетка высвобождается из одного из этих фолликулов. Если фолликул продолжает увеличиваться в размерах и не высвобождает яйцеклетку, он называется «функциональной кистой».

Существует несколько факторов, повышающих риск развития овариальных кист:

гормональные изменения;

беременность;

эндометриоз (кисты при эндометриозе часто образуются на яичниках на поздних стадиях заболевания);

атипичное размножение клеток — может привести к формированию дермоидной кисты или цистаденомы;

воспалительные заболевания органов малого таза.

Классификация

Выделяют такие типы овариальных кист:

функциональные — кисты, которые формируются при менструальном цикле;

патологические (эндометриоидные, параовариальные, дермоидные) — возникают в результате атипичного роста клеток.

Киста яичника диаметром менее 20 мм считается физиологической и представляет собой созревающий фолликул. Киста более 20 мм определяется как патологическая (Cheng Y., 2021). Функциональные кисты часто бессимптомны и исчезают самостоятельно в течение 2–3 менструальных циклов.

Патологические кисты могут формироваться в период до и после менопаузы. Они развиваются из фолликулярных клеток либо из однослойного кубического эпителия.

Функциональные кисты

Различают такие типы функциональных овариальных кист:

фолликулярная киста — формируется из фолликула с яйцеклеткой, который не разрывается и продолжает расти;

киста желтого тела — после того, как яйцеклетка выделилась из фолликула, он сжимается и начинает вырабатывать гормоны для дальнейшего зачатия (эстроген и прогестерон) и называется желтым телом. Если внутри него накапливается жидкость, формируется киста.

Эндометриоидная киста

Эндометриоидную кисту яичника (эндометриома) диагностируют при эндометриозе. Клетки эндометрия могут прикрепиться к яичнику и сформировать эндометриому.

Параовариальная киста яичника

На поверхности яичника может сформироваться цистаденома с водянистым или слизистым содержимым. Она может значительно увеличиться в размере. Серозные цистаденомы заполнены жидкостью с низкой вязкостью, а муцинозные — густой жидкостью слизистого типа. Параовариальная киста часто прикрепляется к яичнику.

Дермоидная киста яичника

Дермоидная киста яичника (тератома) — образуется из репродуктивных клеток, которые производят яйцеклетки. Тератому часто диагностируют у молодых женщин, она может достигать 15 см. Внутри нее можно выявить частицы волос, зубов или кости, жировой ткани, поскольку яйцеклетка может превратиться в любой тип клетки. Таким образом, эти кисты могут образовывать различные типы тканей. Тератома может передаваться по наследству.

Патологические кисты могут увеличиваться в размерах и смещать яичник. При этом возможен перекрут яичника, что может уменьшить или остановить приток крови к нему.

Симптомы кисты яичника

Признаки кисты яичника:

боль внизу живота;

боль тупого характера в нижней части спины;

метеоризм;

боль во время полового акта (диспареуния).

Каков характер боли при кисте яичника? У некоторых женщин боль отсутствует, другие ощущают дискомфорт или переполненность, острую или тупую боль внизу живота. При рассасывании кисты яичника исчезает тяжести и дискомфорта внизу живота.

Симптомы при разрыве кисты яичника:

потеря сознания;

резкая боль внизу живота;

головокружение;

бледность кожи;

артериальная гипотензия;

повышенное сердцебиение.

Возможные осложнения

При овариальных кистах могут возникать осложнения. К ним относятся:

перекрут яичника с характерными симптомами: внезапная сильная тазовая боль, тошнота, рвота;

разрыв кисты с характерными симптомами: сильная внезапная боль, снижение артериального давления, повышение сердцебиения, бледность кожных покровов. При обследовании — кровотечение внутри таза. Чем больше киста, тем выше риск ее разрыва. Вагинальный секс повышает такую вероятность.

Диагностика кисты яичника

Для диагностики овариальных кист проводят:

гинекологический осмотр;

ультразвуковую диагностику матки и ее придатков;

трансвагинальное ультразвуковое исследование (ТУЗИ). Скрининговая диагностика считается положительной (отклонение от нормы и подозрение на рак яичника), если результаты включают: объем яичника более 10 см 2 или объем кисты более 10 см 2 , или наличие смешанного (солидный/кистозный) компонента кистозной опухоли яичника (Farghaly S.A. et al., 2014);

или объем кисты более 10 см , или наличие смешанного (солидный/кистозный) компонента кистозной опухоли яичника (Farghaly S.A. et al., 2014); анализ крови на определение CA-125 (исключение злокачественного образования яичника);

компьютерную томографию или магнитно-резонансную томографию;

диагностическую лапароскопию.

Скрининг рака яичника и последующее наблюдение включают анализ крови на CA-125 и ТУЗИ на исходном уровне. Затем ежегодное ТУЗИ в течение трех последующих лет и ежегодные тесты CA-125 в течение пяти лет (Farghaly S.A. et al., 2014).

Терапия

Лечение при кисте яичника проводится индивидуально, в зависимости от возраста женщины, клинических проявлений и причин формирования овариальной кисты.

Если диагностирована функциональная киста, врач может предложить выжидательный подход. Сколько может длиться этот период? Врач может направить женщину на повторное ультразвуковое исследование через несколько недель или месяцев после первого приема, чтобы узнать, рассосалась ли киста или нет. Согласно данным Американского колледжа акушеров и гинекологов (American College of Obstetricians and Gynecologists — ACOG), простые кисты, выявленные при ультразвуковом исследовании, можно безопасно наблюдать без операции даже у женщин в период постменопаузы. Эти кисты вряд ли являются предшественниками рака или маркерами повышенного риска его развития, в таком случае лечение может быть консервативным (Farghaly S.A. et al., 2014).

Хирургическое лечение

Если наличие кисты сопровождается клиническими проявлениями, она становится больше в размере, пациенту рекомендована операция по ее удалению. Каким должен быть размер кисты яичника, чтобы рекомендовать хирургическое вмешательство? Плановая операция по удалению кисты яичника возможна, если размер кисты более 10 см, а также при подозрении на злокачественное перерождение.

Чаще врач проводит лапароскопию кисты яичника с последующим ее удалением. При больших кистах придатков обычно используют поперечную или срединную лапаротомию. Это необходимо для предотвращения разрывов кист и контаминации брюшной полости, а также для обеспечения онкологической безопасности процедуры. В литературе описаны различные методы герметичной аспирации, позволяющие безопасно проводить аспирацию больших кист и аднексэктомию через мини-лапаротомный разрез или при помощи лапароскопии.

Описана 5-этапная хирургическая техника, которая позволяет проводить закрытую аспирацию внутрикистозной жидкости яичников и аднексэктомию при соблюдении онкологической безопасности. Этот метод позволяет безопасно выполнять лапароскопическую резекцию больших кист яичников, предотвращая интраабдоминальную утечку и контаминацию.

Этапы операции:

1-й этап — выполнение диагностической лапароскопии, чтобы исключить карциноматоз брюшины, после обнажения кисты необходимо тщательно высушить ее стенку;

2-й этап — поместить защитную марлю, нанести хирургический клей на стенку кисты яичника, а затем наложить перчатку/мембрану (предварительно разрезать манжету стерильной перчатки, чтобы подготовить квадратный кусок мембраны). Далее необходимо выполнить кисетный шов через перчатку/мембрану и стенку яичника, чтобы обеспечить дальнейшее прилегание и предотвратить утечку жидкости из яичника;

3-й этап — разрезать стенку яичника, ввести аспирационную канюлю и затянуть кисетный шов для аспирации кистозной жидкости;

4-й этап — после завершения аспирации необходимо затянуть шов и закрыть перчатку, чтобы гарантировать закрытое пространство и предотвратить заражение брюшной полости;

5 этап — выполнить лапароскопическую овариэктомию или цистэктомию. Безопасно вытащить удаленную кисту сумкой, которая предварительно была введена через троакар (El Hajj H. et al., 2022).

Хирургическое лечение — основа терапии при эндометриозной кисте. Хирурги проводят радикальные операции: расслоение спаек, удаление кисты с ее капсулой и эндометриоидными очагами. Хирургическое вмешательство рекомендовано женщинам, которые не могут забеременеть. Учитывая риск разрыва овариальной кисты (размером более 4 см) или ее перекрута, рекомендована операция (Nowak-Psiorz I. et al., 2019).

Медикаментозное лечение

Если нет показаний к операции, при кисте яичника назначают медикаментозное лечение. Врач может рекомендовать препараты, содержащие эстрогены и гестагены, чтобы остановить овуляцию и предотвратить образование кист (Nowak-Psiorz I. et al., 2019).

С терапевтической целью врач может назначить препарат из следующих групп:

комбинированные препараты, содержащие эстрогены и гестагены (дидрогестерон и эстроген; дроспиренон и эстроген);

препараты, содержащие гестагены и эстрогены для последовательного применения (дидрогестерон и эстроген; левоноргестрел и эстроген);

гестагены (дезогестрел);

прогестерон-высвобождающая внутриматочная система (внутриматочная система 20 мкг/24 ч с устройством для введения);

анти-гонадотропин рилизинг-гормоны (ганиреликс) (Компендиум).

Профилактика болезни

Образование большинства овариальных кист предотвратить невозможно. Но регулярные гинекологические осмотры помогают диагностировать изменения в яичниках раньше, чем будет достигнута точка невозврата. Женщинам рекомендовано отслеживать свой менструальный цикл и быть внимательными к его изменениям. Важно определять симптомы во время менструации, особенно, если они продолжаются более нескольких циклов.

Для профилактики овариального рецидивирующего эндометриоза рекомендовано провести одностороннюю овариэктомию с сохранением контралатерального яичника. Такую процедуру следует рассматривать для женщин, которые не планируют беременность или у которых выявлена другая эндометриоидная киста в том же яичнике (Nowak-Psiorz I. et al., 2019).

Киста яичника и фертильность

Наличие овариальной кисты может негативно отразиться на фертильности, особенно при эндометриоидной кисте или синдроме поликистозных яичников. Функциональные, дермоидные кисты и цистаденомы не влияют на фертильность.