Как часто диагностируются аутоиммунные заболевания?

В недавнем исследовании продемонстрировано, что аутоиммунные заболевания сегодня диагностируются у около 1 человека из 10.

В это популяционное исследование было включено 22 млн участников.

Результаты исследования опубликованы в издании «The Lancet». В нем также проанализированы социально-экономические, сезонные и региональные различия в частоте развития аутоиммунных заболеваний.

Аутоиммунные заболевания развиваются, когда нормальная роль иммунной системы в защите от инфекций нарушается, в результате чего иммунная система ошибочно атакует нормальные здоровые клетки в организме.

На сегодня известно более 80 аутоиммунных заболеваний, включая ревматоидный артрит, сахарный диабет I типа, рассеянный склероз.

По оценкам экспертов, за последние годы возросло число случаев развития ряда аутоиммунных заболеваний, включая сахарный диабет I типа.

Точные причины развития аутоиммунных заболеваний на сегодня неизвестны. Ведутся исследования для определения роли генетической предрасположенности и факторов окружающей среды в развитии генетических заболеваний.

Исследование было проведено консорциумом экспертов в области эпидемиологии, биостатистики, ревматологии, эндокринологии и иммунологии из Левенского католического университета (KU Leuven), Университетского колледжа Лондона (University College London), Университета Глазго (University of Glasgow), Имперского колледжа Лондона (Imperial College London), Кардиффского университета (Cardiff University), Университета Лестера (University of Leicester) и Оксфордского университета (University of Oxford).

В исследовании проанализированы анонимные электронные медицинские карты 22 млн жителей Великобритании, включавшие данные о 19 наиболее распространённых аутоиммунных заболеваниях.

Так, исследователи оценили данные об изменениях частоты развития аутоиммунных заболеваний с течением времени, категории наивысшего риска развития этих заболеваний и вероятность развития нескольких аутоиммунных заболеваний у одного пациента.

Установлено, что аутоиммунные заболевания отмечаются у около 10% населения в целом — 13% женщин и 7% мужчин.

Также отмечено наличие социально-экономических, сезонных и региональных отличий в частоте развития аутоиммунных заболеваний.

Исследователи выявили ряд потенциально модифицируемых факторов риска развития аутоиммунных заболеваний, включая курение, ожирение или стресс.

В исследовании показано, что в некоторых случаях у человека с одним аутоиммунным заболеванием вероятность развития второго аутоиммунного заболевания выше, чем у человека без этого заболевания.

Первый автор статьи, доктор Натали Конрад (Nathalie Conrad), участник программы Deep Medicine, сотрудник отделения женского и репродуктивного здоровья Наффилда (Nuffield Department of Women’s & Reproductive Health) Оксфордского университета, отметила, что некоторые аутоиммунные заболевания имеют общие факторы риска, такие как генетическая предрасположенность или экологические триггеры. Так, наиболее часто развиваются сочетанно аутоиммунные эндокринные и ревматологические заболевания. В то же время рассеянный склероз отличался низкой частотой сочетанного возникновения с другими аутоиммунными заболеваниями. Доктор Н. Конрад также является сотрудником Левенского католического университета и Университета Глазго.

Старший автор статьи, профессор Джеральдин Кембридж (Geraldine Cambridge), сотрудник Университетского колледжа Лондона, подчеркнула, что на сегодня необходимы дальнейшие исследования для разработки таргетных мер профилактики развития аутоиммунных заболеваний.

По материалам www.medicalxpress.com