Пандемия COVID-19 обусловила широкомасштабное тестирование бессимптомных лиц с низкой претестовой вероятностью (low pretest probability) — практика, ранее не применявшаяся для диагностики какой-либо вирусной инфекции (Public Health Ontario, 2020). Поэтому положительные результаты тестирования методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) следует интерпретировать:

а) в эпидемиологическом контексте;

б) с учетом аналитической чувствительности теста и, если предусмотрена количественная оценка, — порогового значения цикла (Cycle Threshold — Ct).

В ПЦР генетический материал дублируется до тех пор, пока не будет выявлен сигнал измерения — обычно в виде флуоресценции. Такое дублирование позволяет тестовой процедуре распознавать даже небольшое количество вирусов. И чем больше этих шагов дублирования необходимо для положительного результата теста, тем меньше количество вирусного материала в исходном образце. Однако в тесте ПЦР это также означает, что люди получают положительный результат, хотя в их организме лишь небольшое количество вирусного материала и, вероятно, они больше не могут никого заразить.

Так, вероятность ложноположительного результата значительно повышается у бессимптомных пациентов с низкой предтестовой вероятностью (то есть отсутствием контакта с подтвержденным случаем COVID-19, другим воздействием высокого риска или повышенными уровнями циркуляции вируса). Так, если распространенность SARS-CoV-2 в сообществе составляет 1%, то при чувствительности и специфичности теста на уровне 80 и 99%, соответственно положительная прогностическая ценность (positive predictive value — PPV) позитивного результата составляет всего 44,7%. Если распространенность повышается до 5 или 10%, PPV значительно увеличивается до 80,8 и 89,9%, соответственно.

При этом следует обращать внимание на следующие обстоятельства:

большинство ОТ-ПЦР являются качественными (то есть информируют о выявлении генетического материала без указания количества копий, которое потребовалось произвести до выявления), а не количественными (устанавливают количество копий, потребовавшихся до положительного сигнала — обычно в виде флуоресценции);

вирусы, передающиеся с кровью, лучше поддаются количественному измерению, потому что кровь является более стандартизированным типом образцов. Когда тестируются респираторные образцы, вариабельность гораздо больше, что связано с типом тампона, который используется для сбора, транспортной средой, методом и качеством сбора образцов и т.д. Кроме того, наличие вируса в респираторном секрете может изменяться с течением времени;

значения Ct, определяемые при количественном тестировании, не являются непосредственной мерой вирусной нагрузки в конкретном образце, а представляют собой относительный показатель, устанавливаемый путем тестирования стандартных образцов или материала одного и того же пациента в разные временные промежутки;

с учетом относительного характера количественной оценки Ct, данный показатель, сообщаемый разными лабораториями, не может подвергаться непосредственному сравнению;

ошибочным является мнение о том, что если материал пациента с положительным ПЦР не может быть вирусологически культивирован, то пациент не заразен. Отчасти это связано со сложностями культивирования SARS-CoV-2 по сравнению с другими вирусами. Национальная микробиологическая лаборатория Канады (Canada’s National Microbiology Laboratory — NML) задокументировала, что образцы со значениями Ct >24 были отрицательными на вирусную культуру. В то же время Центр по контролю и профилактике заболеваний США (US Centers for Disease Control and Prevention — CDC) сообщил о культивировании вируса из образцов с вирусной нагрузкой при уровне Ct чуть выше 30.

Таким образом, значения Ct при интерпретации результатов выявления SARS-CoV-2 могут быть полезны в случае положительных результатов, полученных при низкой PPV, в частности, у бессимптомных лиц без эпидемиологической связи с подтвержденным COVID-19. Органы здравоохранения выпускают в помощь медикам руководящие документы, способствующие правильной оценке рисков. Уточнение результатов в рамках эпидемиологического контекста может позволить отличить истинные положительные результаты от ложных. Это имеет особое значение при распространении скринингового тестирования, к примеру, спортсменов или путешественников.

В то же время, значения Ct не являются критически важными при определении показаний к госпитализации или прогноза заболевания при COVID-19 (Karahasan Y.A., et al., 2020 (a)). Так, вирусную нагрузку оценивали как высокую, в том числе, у пациентов с легким течением, то есть они представляли значительную эпидемиологическую опасность (Buchan B.W., et al., 2020; Karahasan Y A., et al., 2020(b)). Случаи, требующие интенсивного вмешательства, дифференцируют с помощью клинических, лабораторных, а также инструментальных (компьютерная томография) данных.

Список использованной литературы

Ontario Agency for Health Protection and Promotion (Public Health Ontario) (2020). Focus on: an overview of cycle threshold values and their role in SARS-Cov-2 real-time PCR test interpretation. Toronto, ON: Queen’s Printer for Ontario.

Karahasan Yagci A., Can Sarinoglu R., Bilgin H. et al. (2020 (a))Relationship of the Cycle Threshold Values of SARS-CoV-2 Polymerase Chain Reaction and Total Severity Score of Computerized Tomography in Patients with COVID 19, International Journal of Infectious Diseases.

Karahasan Yagci Ayşegul, Can Sarinoglu Rabia, Bilgin Huseyin (2020 (b)) Relationship of the Cycle Threshold Values of SARS-CoV-2 Polymerase Chain Reaction and Total Severity Score of Computerized Tomography in Patients with COVID 19. International Journal of Infectious Diseases, ISSN: 1201-9712.

Buchan B.W., Hoff J.S., Gmehlin C.G, et al. 2020Distribution of SARS-CoV-2 PCR Cycle Threshold Values Provide Practical Insight Into Overall and Target-Specific Sensitivity Among Symptomatic Patients. Am J Clin Pathol., 154(4): 479-485. doi:10.1093/ajcp/aqaa133.

По материалам ecdc.europa.eu