Глицин: вопросы и ответы

Глицин по химическому строению — это аминоуксусная кислота. Он является заменимой аминокислотой, обладающей свойствами регулятора метаболизма в центральной нервной системе (ЦНС). Глицин — ингибиторный нейротрансмиттер (нейромедиатор, оказывающий тормозящее действие). Глицин проявляет глицинергический и ГАМК-ергический, α-адреноблокирующий эффекты. Он обладает антиоксидантной активностью, а также регулирует работу глутаматных рецепторов. Важно, что глицин обусловливает антитоксический эффект. Так, при сочетанном применении с противосудорожными препаратами, антидепрессантами, антипсихотическими средствами глицин снижает их токсичность. При приёме со снотворными, транквилизаторами и антипсихотическими лекарственными препаратами глицин усиливает их седативное действие. Глицин не вызывает привыкания даже при длительном применении, не характерно и развитие синдрома отмены при прекращении его приёма.

Вышеописанные свойства глицина объясняют его терапевтические эффекты. Глицин:

снижает психоэмоциональное напряжение, агрессивность, конфликтность;

способствует улучшению адаптационных процессов (в том числе адаптации в социуме);

способствует улучшению настроения;

нормализует сон и процесс засыпания;

повышает умственную работоспособность;

уменьшает выраженность вегетососудистых расстройств, в том числе в перименопаузальный период;

уменьшает выраженность общемозговых симптомов травматической этиологии, а также при ишемическом инсульте;

уменьшает выраженность токсического действия этилового спирта.

В каких случаях применяют глицин?

Глицин применяется при:

снижении продуктивности умственного труда;

для коррекции психоэмоционального напряжения, реакций на стресс. Учитывая эти два показания к применению, глицин может быть показан ученикам и студентам в период экзаменов;

для коррекции девиантных форм поведения (совершение поступков, которые противоречат социальным нормам, например совершение преступлений, наркомания, алкоголизм) как у взрослых пациентов, так и в педиатрической практике;

в комплексной терапии органических (последствия черепномозговой травмы, перинатальные поражения ЦНС, последствия перенесённых нейроинфекций, энцефалопатии различного генеза (дисциркуляторная, атеросклеротическая, алкогольная и др.)) и функциональных расстройств нервной системы (неврозы, тревожно-невротический синдром, вегетососудистая дистония);

для уменьшения выраженности эмоциональной лабильности, повышенной возбудимости, раздражительности, нарушений сна, для повышения продуктивности умственного труда;

в комплексной терапии ишемического инсульта и нарушений мозгового кровообращения;

поскольку глицин уменьшает выраженность нейротоксического действия этилового спирта, применяют его и в терапии алкоголизма в качестве вспомогательного средства.

В каких лекарственных формах выпускается глицин?

Глицин выпускается в форме таблеток для сублингвального применения, содержащих 100 мг действующего вещества.

Кроме того, выпускаются диетические добавки с содержанием глицина 80; 110; 250; 300 мг, а также с различными комбинациями глицина и витаминов.

Какие есть противопоказания к приёму глицина?

Глицин противопоказан:

пациентам с индивидуальной непереносимостью и аллергическими реакциями в анамнезе на глицин или вспомогательные вещества, содержащиеся в таблетках;

пациентам с артериальной гипотензией, поскольку препарат может обусловливать более выраженное снижение артериального давления. При необходимости глицин у пациентов с артериальной гипотензией применяют в более низких, чем обычно рекомендуемые, дозах, а при снижении артериального давления — отменяют;

глицин не применяют для лечения детей в возрасте младше 3 лет.

Можно ли принимать глицин детям?

Глицин применяют для лечения детей в возрасте старше 3 лет.

Как долго можно принимать глицин?

Глицин можно принимать курсами продолжительностью 2–4 нед.

Как часто можно принимать глицин?

Курс приёма глицина по рекомендации врача можно повторять 4–6 раз в год.

Как принимать таблетки глицина?

Таблетки глицина необходимо положить под язык (сублингвально) или за щеку (трансбуккальный приём) и дождаться её растворения. Также можно измельчить таблетку в порошок и принять сублингвально или трансбуккально.

Таблетки принимаются 2–3 раза в сутки или за 20 мин до отхода ко сну.

Почему таблетки глицина нельзя глотать, а нужно принимать под язык?

Глицин необходимо рассасывать под языком для повышения его биодоступности по сравнению с приёмом данного вещества внутрь.

Как глицин влияет на давление?

Глицин может способствовать снижению артериального давления.

Во избежание выраженной артериальной гипотензии пациентам с артериальной гипотензией глицин рекомендуется применять в более низких дозах, а при значительном снижении артериального давления препарат отменяют.

Можно ли принимать глицин просто так?

Глицин отпускается без рецепта. В то же время не рекомендуется применять препарат без консультации врача, поскольку только врач может установить диагноз, определить целесообразность приёма глицина в конкретном клиническом случае, необходимость комбинации глицина с другими лекарственными средствами. Самолечение может привести к ухудшению состояния больного вследствие задержки диагностики и соответствующего лечения.

В каких дозах принимать глицин?

Рекомендуемые дозы глицина отличаются в зависимости от диагноза и тяжести клинического состояния больного. Глицин показан детям в возрасте старше 3 лет и взрослым, рекомендуемая доза препарата не зависит от возраста пациента.

При снижении продуктивности умственного труда, когнитивных способностей (памяти, внимания), задержке умственного развития, психоэмоциональном напряжении, девиантных формах поведения глицин рекомендуется принимать по 1 таблетке 2–3 раза в сутки, курсом 14–30 дней. Максимальная доза 300 мг/сут.

При функциональных (тревожно-невротический синдром, нейроциркуляторная дистония и т.д.) и органических заболеваниях нервной системы (последствия черепно-мозговой травмы или нейроинфекции, энцефалопатия различного генеза (дисциркуляторная, атеросклеротическая, алкогольная и др.) рекомендуется принимать по 1 таблетке 2–3 раза в сутки на протяжении 7–14 дней, при необходимости — курс лечения повторить.

При нарушениях сна принимать по 1–½ таблетки за 20 мин до предполагаемого отхода ко сну или непосредственно перед сном.

При ишемическом инсульте головного мозга и острых нарушениях мозгового кровообращения рекомендуется принять 1000 мг (10 таблеток) глицина на протяжении 3–6 ч от появления первых симптомов острого нарушения мозгового кровообращения. На протяжении последующих 1–5 дней рекомендуется принимать глицин по 1000 мг/сут, с 6-го по 30-й день лечения — по 1–2 таблетки 3 раза в сутки.

В качестве вспомогательного средства при лечении алкоголизма глицин назначают по 1–2 таблетки 2–3 раза в сутки на протяжении 2–4 нед. Повторные курсы при наличии показаний проводятся 4–6 раз в год.

Какие побочные реакции возможны при приёме глицина?

При приёме глицина в отдельных случаях возможно развитие аллергических реакций, проявляющихся сыпью, зудом, крапивницей, ринитом, конъюнктивитом, першением в горле, общей слабостью. Также возможно развитие диспептических явлений, боли в эпигастральной области, диареи. В единичных случаях возможны головная боль, раздражительность, снижение концентрации внимания.

Кроме того, у пациентов со склонностью к артериальной гипотензии глицин может способствовать дополнительному снижению артериального давления. Во избежание выраженной артериальной гипотензии у этой категории пациентов глицин рекомендуется применять в более низких дозах, а при значительном снижении артериального давления препарат отменяют.

Для чего назначают глицин при ишемическом инсульте?

При ишемическом инсульте в головном мозге развивается нейротрансмиттерный дисбаланс в сторону увеличения содержания возбуждающих нейротрансмиттеров. Нейротрансмиттеры — это биологически активные химические вещества, с помощью которых передаются нервные импульсы между нейронами. Глицин является активатором тормозных нейромедиаторных систем и таким образом уменьшает выраженность нейротрансмиттерного дисбаланса. Возбуждение приводит к большим потребностям клеток в кислороде, которого в условиях ишемии недостаточно. Таким образом, глицин, способствуя переходу нейронов в состояние «покоя», позволяет им выжить в условии недостатка кислорода.

Кроме того, глицин снижает глутаматную эксайтотоксичность и способствует нормализации метаболических процессов в центральной нервной системе. Глутаматная эксайтотоксичность — это один из ведущих механизмов, ведущих к гибели нейронов при ишемическом инсульте головного мозга. В исследованиях показано, что глицин связывает токсичные альдегиды и кетоны, которые образуются в условиях ишемии клеток. Глицин способствует уменьшению выраженности оксидативного стресса. То есть можно сказать, что глицин нейтрализует различные вещества, которые образуются при ишемии и повреждают клетки головного мозга.

Глицин способствует восстановлению нарушенных вследствие ишемии неврологических функций, уменьшению выраженности отёка в острый период инсульта головного мозга.

Можно ли принимать глицин в период экзаменов?

Одно из показаний к применению глицина — стрессовые ситуации, для уменьшения выраженности психоэмоциональных реакций на стресс. Так, глицин может быть рекомендован школьникам и студентам в период экзаменов, поскольку он способствует уменьшению выраженности эмоциональной лабильности, повышенной возбудимости, способствует нормализации сна. Важно, что глицин способствует повышению продуктивности умственного труда.