Вентилятор-ассоциированная пневмония (ВАП) является наиболее частым типом внутрибольничной инфекции в отделениях интенсивной терапии. Это инфекционное заболевание, поражающее легкие пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких. Риск летального исхода при ВАП составляет около 10%. Клинический диагноз устанавливается на основании клинических данных, результатов рентгенологических методов обследования и идентификации микробных культур из нижних дыхательных путей пациентов с подозрением на развитие патологии. При этом на идентификацию микробных культур требуется 1–3 дня. Таким образом, стартовая антимикробная терапия при ВАП проводится эмпирически и существует риск ее неэффективности.

В недавнем исследовании, проведенном под руководством профессора Хуан Ина (Huang Ying) из Института физических наук Хэфэй Китайской академии наук (Hefei Institutes of Physical Science of the Chinese Academy of Sciences), была проанализирована эффективность неинвазивного скринингового метода ВАП.

В исследование было включено 42 пациента с ВАП и 32 участника без данной патологии, составлявших контрольную группу.

Исследователи разработали тестер дыхания с протонно-масс-спектрометрическим переносом для выявления летучих органических соединений, выделяемых патогенными микроорганизмами, в выдыхаемом воздухе пациентов с ВАП.

Ученые выделили пять основных патогенных микроорганизмов (P. aeruginosa, K. pneumoniae, A. baumannii, E. coli и S. maltophilia) у пациентов с ВАП. Было отмечено, что в процессе размножения эти бактерии производят большое количество ацетальдегида. При этом содержание ацетальдегида в выдыхаемом воздухе положительно коррелировало с количеством возбудителей.

Исследователи провели сравнение результатов проб с помощью исследуемого дыхательного теста и результатов культивации in vitro микроорганизмов, выделенных у пациентов с ВАП. Статистически результаты определения летучих органических соединений с помощью дыхательного теста соответствовали результатам бактериального посева in vitro.

Сюй Вэй, первый автор исследования, подчеркнул, что дыхательный тест безопасен, неинвазивен, прост и удобен. По его мнению, он потенциально может быть эффективным в клинической практике для быстрой диагностики ВАП. Так, проведение теста от забора пробы выдыхаемого воздуха до получения результатов занимает около 10 мин.

В исследовании было показано, что чувствительность и специфичность дыхательного теста составили 71,4 и 84,4% соответственно.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Talanta».

По материалам www.medicalxpress.com