Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииЭффективен ли дыхательный тест в качестве скрининга вентилятор-ассоциированной пневмонии?

Эффективен ли дыхательный тест в качестве скрининга вентилятор-ассоциированной пневмонии?

Опубликовано  21.11.2022

Вентилятор-ассоциированная пневмония (ВАП) является наиболее частым типом внутрибольничной инфекции в отделениях интенсивной терапии. Это инфекционное заболевание, поражающее легкие пациентов, находящихся  на искусственной вентиляции легких. Риск летального исхода при ВАП составляет около 10%. Клинический диагноз устанавливается на основании клинических данных, результатов рентгенологических методов обследования и идентификации микробных культур из нижних дыхательных путей пациентов с подозрением на развитие патологии. При этом на идентификацию микробных культур требуется 1–3 дня. Таким образом, стартовая антимикробная терапия при ВАП проводится эмпирически и существует риск ее неэффективности.

В недавнем исследовании, проведенном под руководством профессора Хуан Ина (Huang Ying) из Института физических наук Хэфэй Китайской академии наук (Hefei Institutes of Physical Science of the Chinese Academy of Sciences), была проанализирована эффективность неинвазивного скринингового метода ВАП.

В исследование было включено 42 пациента с ВАП и 32 участника без данной патологии, составлявших контрольную группу.

Исследователи разработали тестер дыхания с протонно-масс-спектрометрическим переносом для выявления летучих органических соединений, выделяемых патогенными микроорганизмами, в выдыхаемом воздухе пациентов с ВАП.

Ученые выделили пять основных патогенных микроорганизмов (P. aeruginosa, K. pneumoniae, A. baumannii, E. coli и S. maltophilia) у пациентов с ВАП. Было отмечено, что в процессе размножения эти бактерии производят большое количество ацетальдегида. При этом содержание ацетальдегида в выдыхаемом воздухе положительно коррелировало с количеством возбудителей.

Исследователи провели сравнение результатов проб с помощью исследуемого дыхательного теста и результатов культивации in vitro микроорганизмов, выделенных у пациентов с ВАП. Статистически результаты определения летучих органических соединений с помощью дыхательного теста соответствовали результатам бактериального посева in vitro.

Сюй Вэй, первый автор исследования, подчеркнул, что дыхательный тест безопасен, неинвазивен, прост и удобен. По его мнению, он потенциально может быть эффективным в клинической практике для быстрой диагностики ВАП. Так, проведение теста от забора пробы выдыхаемого воздуха до получения результатов занимает около 10 мин.

В исследовании было показано, что чувствительность и специфичность дыхательного теста составили 71,4 и 84,4% соответственно.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Talanta».

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  21.11.2022

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости