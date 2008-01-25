Что нужно знать о недиагностированных сердечно-сосудистых заболеваниях у больных сахарным диабетом?
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention), США, сердечно-сосудистые заболевания чаще выявляют у лиц с сахарным диабетом, чем у населения в целом.
Также, по оценкам экспертов, у пациентов с сахарным диабетом повышен риск развития:
- повышенного артериального давления;
- дислипидемии и повышения уровня холестерина, липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и триглицеридов в плазме крови;
- периферической нейропатии;
- патологии коронарных сосудов.
В недавнем исследовании показано, что у около 1/3 пациентов с сахарным диабетом II типа отмечаются невыявленные сердечно-сосудистые заболевания. Для их диагностики исследователи рекомендуют проводить пациентам с сахарным диабетом определение двух белков в плазме крови — hs-cTn и NT-proBNP. В исследовании установлено, что уровень этих белков повышен у лиц с сахарным диабетом II типа и невыявленными заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Результаты исследования опубликованы в журнале «Journal of the American Heart Association» (National Health and Nutrition Examination Survey).
В исследовании проанализированы данные 10 300 взрослых, принявших участие в Национальном обследовании здоровья и питания (National Health and Nutrition Examination Survey), а также данные Национального индекса летальных исходов (National Death Index).
У участников на момент включения в исследование не отмечено диагностированных сердечно-сосудистых заболеваний.
В исследовании изучили уровень двух белковых маркеров повреждения миокарда — тропонина Т (hs-cTn) и N-концевого натрийуретического пептида про-В-типа (NT-proBNP). Эти белковые маркеры применяют в диагностике инфаркта миокарда и сердечной недостаточности. Повышение уровня этих белков в плазме крови может быть ранним признаком нарушений структуры и функций сердца, а также повышенного риска развития ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и летального исхода.
В результате исследования продемонстрировано, что:
- у 1/3 пациентов с сахарным диабетом повышен уровень hs-cTn и NT-proBNP в плазме крови, а повышение уровня данных маркеров отмечено только у 16% лиц без сахарного диабета;
- у лиц с сахарным диабетом II типа повышенные уровни белковых маркеров ассоциировались с повышенным риском летального исхода как от всех причин, так и от сердечно-сосудистых заболеваний, по сравнению с участниками с нормальным уровнем hs-cTn и NT-proBNP в плазме крови;
- повышенный уровень тропонина значительно чаще выявляли у пациентов, длительно болеющих сахарным диабетом II типа и с плохим контролем уровня глюкозы крови.
По мнению исследователей, регулярный скрининг уровня hs-cTn и NT-proBNP будет способствовать снижению риска развития сердечно-сосудистых событий у пациентов с сахарным диабетом II типа.
Доктор Джеффри Бергер (Jeffrey Berger), превентивный кардиолог и директор Центра профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (Center for the Prevention of Cardiovascular Disease), отметил, что на сегодня не разработаны рекомендации для пациентов с сахарным диабетом II типа и повышенным уровнем hs-cTn и NT-proBNP в плазме крови. Безусловно, для снижения сердечно-сосудистого риска им следует рекомендовать вести здоровый образ жизни, придерживаться рационального питания и регулярно выполнять физические упражнения.
Доктор Ригвед Тадвалкар (Rigved Tadwalkar), кардиолог из Медицинского центра Провиденс Сент-Джонс (Providence Saint John’s Health Center) в Калифорнии, подчеркнул, что исследуемые биомаркеры могут быть применены для стратификации сердечно-сосудистого риска у пациентов с сахарным диабетом.
Обследование пациентов с сахарным диабетом для определения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний должно включать:
- определение уровня артериального давления;
- электрокардиографию;
- эхокардиоскопию (ультразвуковое исследование сердца);
- биохимический анализ крови (липидограмму);
- стресс-тест с физической нагрузкой.
На сегодня необходимы дальнейшие исследования для разработки профилактических и терапевтических подходов к ведению пациентов с сахарным диабетом II типа и повышенным уровнем hs-cTn и NT-proBNP в плазме крови.
По материалам www.medicalnewstoday.com
Новости медициныВсе новости
Алопеция, или Почему выпадают волосы?
30.04.2024
Что следует знать о рассеянном склерозе?
26.04.2024
Чем опасен инфаркт миокарда?
24.04.2024
Липома. Чем опасен подкожный жировик?
23.04.2024
Судороги в ногах — неужели навсегда?
22.04.2024