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Новости медицины и фармацииЧто нужно знать о недиагностированных сердечно-сосудистых заболеваниях у больных сахарным диабетом?

Что нужно знать о недиагностированных сердечно-сосудистых заболеваниях у больных сахарным диабетом?

Опубликовано  16.06.2023

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention), США, сердечно-сосудистые заболевания чаще выявляют у лиц с сахарным диабетом, чем у населения в целом.

Также, по оценкам экспертов, у пациентов с сахарным диабетом повышен риск развития:

  • повышенного артериального давления;
  • дислипидемии и повышения уровня холестерина, липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и триглицеридов в плазме крови;
  • периферической нейропатии;
  • патологии коронарных сосудов.

В недавнем исследовании показано, что у около 1/3 пациентов с сахарным диабетом II типа отмечаются невыявленные сердечно-сосудистые заболевания. Для их диагностики исследователи рекомендуют проводить пациентам с сахарным диабетом определение двух белков в плазме крови — hs-cTn и NT-proBNP. В исследовании установлено, что уровень этих белков повышен у лиц с сахарным диабетом II типа и невыявленными заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Journal of the American Heart Association» (National Health and Nutrition Examination Survey).

В исследовании проанализированы данные 10 300 взрослых, принявших участие в Национальном обследовании здоровья и питания (National Health and Nutrition Examination Survey), а также данные Национального индекса летальных исходов (National Death Index).

У участников на момент включения в исследование не отмечено диагностированных сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследовании изучили уровень двух белковых маркеров повреждения миокарда — тропонина Т (hs-cTn) и N-концевого натрийуретического пептида про-В-типа (NT-proBNP). Эти белковые маркеры применяют в диагностике инфаркта миокарда и сердечной недостаточности. Повышение уровня этих белков в плазме крови может быть ранним признаком нарушений структуры и функций сердца, а также повышенного риска развития ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и летального исхода.

В результате исследования продемонстрировано, что:

  • у 1/3 пациентов с сахарным диабетом повышен уровень hs-cTn и NT-proBNP в плазме крови, а повышение уровня данных маркеров отмечено только у 16% лиц без сахарного диабета;
  • у лиц с сахарным диабетом II типа повышенные уровни белковых маркеров ассоциировались с повышенным риском летального исхода как от всех причин, так и от сердечно-сосудистых заболеваний, по сравнению с участниками с нормальным уровнем hs-cTn и NT-proBNP в плазме крови;
  • повышенный уровень тропонина значительно чаще выявляли у пациентов, длительно болеющих сахарным диабетом II типа и с плохим контролем уровня глюкозы крови.

По мнению исследователей, регулярный скрининг уровня hs-cTn и NT-proBNP будет способствовать снижению риска развития сердечно-сосудистых событий у пациентов с сахарным диабетом II типа.

Доктор Джеффри Бергер (Jeffrey Berger), превентивный кардиолог и директор Центра профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (Center for the Prevention of Cardiovascular Disease), отметил, что на сегодня не разработаны рекомендации для пациентов с сахарным диабетом II типа и повышенным уровнем hs-cTn и NT-proBNP в плазме крови. Безусловно, для снижения сердечно-сосудистого риска им следует рекомендовать вести здоровый образ жизни, придерживаться рационального питания и регулярно выполнять физические упражнения.

Доктор Ригвед Тадвалкар (Rigved Tadwalkar), кардиолог из Медицинского центра Провиденс Сент-Джонс (Providence Saint John’s Health Center) в Калифорнии, подчеркнул, что исследуемые биомаркеры могут быть применены для стратификации сердечно-сосудистого риска у пациентов с сахарным диабетом.

Обследование пациентов с сахарным диабетом для определения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний должно включать:

  • определение уровня артериального давления;
  • электрокардиографию;
  • эхокардиоскопию (ультразвуковое исследование сердца);
  • биохимический анализ крови (липидограмму);
  • стресс-тест с физической нагрузкой.

На сегодня необходимы дальнейшие исследования для разработки профилактических и терапевтических подходов к ведению пациентов с сахарным диабетом II типа и повышенным уровнем hs-cTn и NT-proBNP в плазме крови.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  16.06.2023

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